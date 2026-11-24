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Robbery Case : फर्जी नंबर प्लेट और काली फिल्म भी नहीं बचा पाई, बाइक के सुराग से पकड़े गए 50 लाख की लूट के आरोपी

50 लाख की लूट का खुलासा ( फोटो ईटीवी भारत जोधपुर )

जोधपुर : शहर के चौहाबो 18 सेक्टर के पास व्यापारी से हुई 50 लाख रुपए की दिनदहाड़े लूट का पुलिस ने महज 48 घंटे में पर्दाफाश कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने झालामंड के मानपुरा निवासी शेखर (20) और कुड़ी गांव की रावली पोल निवासी शैतान सिंह (22) को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई दो SUV गाड़ियां और एक बाइक जब्त की गई है. पुलिस ने अब तक लूट की रकम में से करीब 4.90 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं, जबकि गिरोह के बाकी फरार सदस्यों की तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

जांच अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि बदमाशों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए SUV पर काली फिल्म चढ़ाई थी और फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी. जांच में पता चला कि प्लेट पर लिखा नंबर किसी अन्य व्यक्ति की कार का था. हालांकि, पुलिस टीम ने हार नहीं मानी और इलाके के करीब 600 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली.