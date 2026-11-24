Robbery Case : फर्जी नंबर प्लेट और काली फिल्म भी नहीं बचा पाई, बाइक के सुराग से पकड़े गए 50 लाख की लूट के आरोपी
600 सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद पुलिस ने दो स्कॉर्पियो, एक बाइक और 4.90 लाख रुपए बरामद किए हैं.
Published : November 24, 2026 at 7:19 AM IST
जोधपुर : शहर के चौहाबो 18 सेक्टर के पास व्यापारी से हुई 50 लाख रुपए की दिनदहाड़े लूट का पुलिस ने महज 48 घंटे में पर्दाफाश कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने झालामंड के मानपुरा निवासी शेखर (20) और कुड़ी गांव की रावली पोल निवासी शैतान सिंह (22) को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई दो SUV गाड़ियां और एक बाइक जब्त की गई है. पुलिस ने अब तक लूट की रकम में से करीब 4.90 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं, जबकि गिरोह के बाकी फरार सदस्यों की तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
जांच अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि बदमाशों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए SUV पर काली फिल्म चढ़ाई थी और फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी. जांच में पता चला कि प्लेट पर लिखा नंबर किसी अन्य व्यक्ति की कार का था. हालांकि, पुलिस टीम ने हार नहीं मानी और इलाके के करीब 600 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली.
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वारदात 21 नवंबर को हुई थी, जब व्यापारी बाबूलाल शर्मा पीएफ ऑफिस रोड स्थित एचडीएफसी बैंक से 50 लाख रुपए निकालकर काले बैग में रख अपनी स्कूटी से जा रहे थे. अणदाराम चौराहे से 18 सेक्टर की ओर जाने वाली सड़क पर पीछे से आई एक सफेद SUV ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मारकर गिरा दिया. इसके बाद गाड़ी से उतरे नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी पर डंडों और तलवार से हमला कर रुपयों से भरा बैग छीना और मौके से फरार हो गए.
सीसीटीवी फुटेज और रूट विश्लेषण के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध मोटरसाइकिल दिखी, जो बैंक से ही व्यापारी की रेकी कर रही थी. इसी बाइक के सुराग के जरिए पुलिस सबसे पहले शैतान सिंह तक पहुंची. जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने अपने साथी शेखर का नाम उगल दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी धर दबोचा. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ कर रही है ताकि लूट की बाकी रकम और अन्य साथियों का पता लगाया जा सके. एडीसीपी प्रवीण सैन ने बताया दोनों को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल वाहनों और लूट की रकम की बरामदगी के प्रयास कर रही है.
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घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया के निर्देशन में एक विशेष टीम बनाई गई थी. इसमें चौहाबो, सूरसागर, राजीव गांधी नगर और कुड़ी भगतासनी थानों के प्रभारी गोविंद व्यास, हरीशचंद्र सोलंकी, रविंद्रपाल सिंह राजपुरोहित और लेखराज सिहाग समेत 40 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे.