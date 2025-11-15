Bihar Election Results 2025

दर्दनाक हादसा : दोस्त का जन्मदिन मनाकर आ रहे युवाओं की गाड़ी पलटी, तीन की मौत, आठ घायल

बिलाड़ा थाना क्षेत्र में खारिया मीठापुर के पास एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई.

जोधपुर में दर्दनाक हादसा
जोधपुर में दर्दनाक हादसा (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 10:26 AM IST

जोधपुर : जिले के बिलाड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात 2 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन युवाओं की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए. घायलों में से तीन की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जोधपुर रेफर किया गया है. मृतकों के शव बिलाड़ा मोर्चरी में रखवाए गए हैं.

बिलाड़ा थाना के एएसआई अर्जुनराम ने बताया कि जैतारण से बिलाड़ा के बीच नेशनल हाईवे 25 पर देर रात को महालक्ष्मी गेराज पुलिया के पास खारिया मीठापुर पर एक कार पलटने की सूचना मिली थी. जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची. क्रेन बुलाकर कार को सीधा किया गया. कार में फंसे लोगों को राहगीरों की मदद से बाहर निकाला गया. कार में सवार कुल 11 लोग सवार थे, जिनमें से आगे बैठे 3 की मौके पर ही मौत हो गई.

दुर्घटना के कारण अभी पता नहीं चल पाया है. बताया जा रहा है कि तेज गति से चल रही कार अनियंत्रित होकर पलटी है. गाड़ी के सामने अचानक जानवर के आने की बात भी सामने आई है. कार में सवार सभी युवा अपने साथी का जन्म दिन मना कर लौट रहे थे. मृतकों की पहचान आकाश पुत्र भैराराम उम्र 23 साल, अभिषेक पुत्र नरपत चौहान उम्र 23 साल, रवि चौहान पुत्र हेमराज उम्र 34 साल निवासी सरगरों का बड़ा बास बिलाड़ा के रूप में हुई.

हादसे में बाकी घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर बिलाड़ा भेजा गया. ट्रॉमा सेंटर बिलाड़ा से पिंटू व सूरज उर्फ प्रिंस सहित तीन को इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है. मृतक शवों को मोर्चरी रूम में रखवाए गए हैं. हादसा रात करीब 2:00 बजे हुआ सभी युवा एक ही मोहल्ले रहने वाले थे. ऐसे में जानकारी मिलने के बाद मौके पर अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई. बिलाड़ा तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे. फिलहाल मृतकों के शव मोर्चरी में रखे हुए हैं.

TAGGED:

जोधपुर सड़क हादसा
बिलाड़ा कार हादसा
CAR ACCIDENT IN JODHPUR
JODHPUR ROAD ACCIDENT

