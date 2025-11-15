ETV Bharat / state

दर्दनाक हादसा : दोस्त का जन्मदिन मनाकर आ रहे युवाओं की गाड़ी पलटी, तीन की मौत, आठ घायल

जोधपुर में दर्दनाक हादसा ( फोटो ईटीवी भारत जोधपुर )

जिले के बिलाड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात 2 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन युवाओं की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए. घायलों में से तीन की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जोधपुर रेफर किया गया है. मृतकों के शव बिलाड़ा मोर्चरी में रखवाए गए हैं. बिलाड़ा थाना के एएसआई अर्जुनराम ने बताया कि जैतारण से बिलाड़ा के बीच नेशनल हाईवे 25 पर देर रात को महालक्ष्मी गेराज पुलिया के पास खारिया मीठापुर पर एक कार पलटने की सूचना मिली थी. जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची. क्रेन बुलाकर कार को सीधा किया गया. कार में फंसे लोगों को राहगीरों की मदद से बाहर निकाला गया. कार में सवार कुल 11 लोग सवार थे, जिनमें से आगे बैठे 3 की मौके पर ही मौत हो गई.