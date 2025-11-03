ETV Bharat / state

चीख-पुकार के बीच एक साथ जली 12 चिताएं, पूरे समाज में शोक की लहर

अंतिम यात्रा में शामिल लोग और मोक्ष धाम में जलती चिताएं ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: फलोदी जिले में हुए बस हादसे के मृतकों को सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद महात्मा गांधी अस्पताल और एम्स मोर्चरी से शवों को निकालकर घर ले जाते ही नैनंची का बाग मोहल्ले में रुदन मच गया. घरों से चित्कार सुनाई देने लगी. हादसे में मारे गए 15 में से माली समाज के 14 शव इसी मोहल्ले के थे. यहां हर किसी की आंखें नम नजर आईं. घरों से अंतिम यात्रा के लिए जब अर्थियां निकली तो पुरुषों के कलेजे भी फट गए और वे रोने लगे. नैनंची बाग में एक घर में 6 शव पहुंचे तो परिवार में चीख-पुकार मच गई. खुश सांखला, उसकी मां मधु सांखला, गीता, सानिया, दिशा और रामेश्वरी की अर्थियां एक साथ उठीं. शवों के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे. इसके बाद विधि-विधान से 12 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ. मौके पर प्रभारी मंत्री मदन दिलावर भी पहुंचे. उन्होंने मृतकों को श्रद्धा-सुमन अर्पित किए. इस दौरान सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए. टेंपो चालक फतेहपुरी का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया. चीख-पुकार के बीच हुआ अंतिम संस्कार... (ETV Bharat Jodhpur)