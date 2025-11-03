ETV Bharat / state

चीख-पुकार के बीच एक साथ जली 12 चिताएं, पूरे समाज में शोक की लहर

फलोदी हादसा- मोहल्ले में रुदन और घरों में चित्कार. 12 शवों का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार...

Jodhpur Road Accident
अंतिम यात्रा में शामिल लोग और मोक्ष धाम में जलती चिताएं (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 5:50 PM IST

जोधपुर: फलोदी जिले में हुए बस हादसे के मृतकों को सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद महात्मा गांधी अस्पताल और एम्स मोर्चरी से शवों को निकालकर घर ले जाते ही नैनंची का बाग मोहल्ले में रुदन मच गया. घरों से चित्कार सुनाई देने लगी. हादसे में मारे गए 15 में से माली समाज के 14 शव इसी मोहल्ले के थे. यहां हर किसी की आंखें नम नजर आईं. घरों से अंतिम यात्रा के लिए जब अर्थियां निकली तो पुरुषों के कलेजे भी फट गए और वे रोने लगे. नैनंची बाग में एक घर में 6 शव पहुंचे तो परिवार में चीख-पुकार मच गई.

खुश सांखला, उसकी मां मधु सांखला, गीता, सानिया, दिशा और रामेश्वरी की अर्थियां एक साथ उठीं. शवों के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे. इसके बाद विधि-विधान से 12 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ. मौके पर प्रभारी मंत्री मदन दिलावर भी पहुंचे. उन्होंने मृतकों को श्रद्धा-सुमन अर्पित किए. इस दौरान सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए. टेंपो चालक फतेहपुरी का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया.

चीख-पुकार के बीच हुआ अंतिम संस्कार... (ETV Bharat Jodhpur)

श्मशान में चारों तरफ चिताएं ही चिताएं : सूरसागर के पास स्थित माली समाज के श्मशान में एक साथ अर्थियों के पहुंचने तक रास्ते में हर कोई इस हादसे से दुखी नजर आ रहा था. श्मशान में चारों तरफ चिताएं सजाई गईं. 12 चिताओं पर अपनी मां, पत्नी और बेटी की चिता को अग्नि देते समय परिजन दहाड़ मार कर रोने लगे. इससे पहले नैनंची बाग के खटुकड़ी का बास में एक घर में 6 शव पहुंचे तो परिवार वाले चीखने लगे. पूरे मोहल्ले और आसपास के इलाकों के लोग पहुंचे थे. सबकी आंखें नम थीं. दिव्या जो अपनी मां के कहने से कोलायत गई थी, उसका शव ससुराल भेजा गया. वहां से उसकी अर्थी उठी.

12 Bodies Cremated Together
12 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार... (ETV Bharat Jodhpur)

पढे़ं : फलोदी हादसा : भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर अवैध ढाबे बंद, हटाने के निर्देश

मुआवजे की घोषणा के बाद बनी सहमति : फलोदी जिले में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हुई थी. इनमें ड्राइवर के अलावा 14 लोग माली समाज के थे. रविवार देर रात को सभी शव जोधपुर लाए गए. महात्मा गांधी अस्पताल में रात को मृतकों को 25-25 लाख का मुआवजा देने को लेकर धरना शुरू हुआ था. सुबह प्रभारी मंत्री ने मृतकों को 10-10 लाख के मुआवजा की घोषणा की. इसके बाद बाकी बचे शवों का पोस्टमार्टम हुआ. प्रधानमंत्री राहत कोष से भी 22 लख रुपए मृतक परिवारों को मिलेंगे.

