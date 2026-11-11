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जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, रामदेवरा जा रहे गुजरात के एक ही परिवार के 7 श्रद्धालु घायल, 2 बच्चे गंभीर

हादसे के बाद मौके मौजूद लोग ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: बाबा रामदेव के दर्शन के लिए रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं की एक कार जोधपुर की रिंग रोड पर भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई. चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र के डाली बाई सर्किल के पास हुए इस हादसे में एक ही परिवार के सात लोग घायल हो गए हैं. घायलों में एक दो साल का मासूम बच्चा भी शामिल है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है.