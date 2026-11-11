जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, रामदेवरा जा रहे गुजरात के एक ही परिवार के 7 श्रद्धालु घायल, 2 बच्चे गंभीर
शहर के रिंग रोड पर अज्ञात वाहन ने का की टक्कर मार दी. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है.
Published : November 11, 2026 at 8:50 PM IST
जोधपुर: बाबा रामदेव के दर्शन के लिए रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं की एक कार जोधपुर की रिंग रोड पर भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई. चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र के डाली बाई सर्किल के पास हुए इस हादसे में एक ही परिवार के सात लोग घायल हो गए हैं. घायलों में एक दो साल का मासूम बच्चा भी शामिल है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है.
अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस: सब-इंस्पेक्टर महेंद्र राठौड़ ने बताया कि हादसा किन परिस्थितियों में और किस वाहन से हुआ, इसका अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि कोई अज्ञात वाहन कार को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने अज्ञात वाहन की पहचान करने और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि गुजरात के बड़ौदा स्थित दशरथ सोसाइटी निवासी एक परिवार कार में सवार होकर रामदेवरा दर्शन के लिए जा रहा था. जैसे ही उनकी कार डाली बाई सर्किल के पास रिंग रोड पर पहुंची, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर बिखर गई.
स्थानीय लोगों ने कार से बाहर निकाले घायल: हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए क्षतिग्रस्त कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला. सूचना मिलते ही चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने से सब-इंस्पेक्टर महेंद्र राठौड़ पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.
अधिकतर घायलों के सिर में आई चोटें: एसआई के जानकारी दी कि कार चालक को उपचार के लिए एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों का जोधपुर एम्स में इलाज चल रहा है. इस दुर्घटना में रेखा पत्नी विक्रम, मनीषा पत्नी जिग्नेश, रिंकू पत्नी अमित, अमित पुत्र विक्रम, विक्रम पुत्र मोहन, जिग्नेश पुत्र विक्रम और दो वर्षीय बच्चा युग घायल हुए हैं. अधिकतर घायलों के सिर में चोटें आई हैं, जिसमें मासूम युग की स्थिति नाजुक बताई जा रही है.
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