जोधपुर में हर दिन 40 डॉग बाइट मामले, महिला-युवक पर किया हमला

इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें नजर आ रहा है कि युवक सड़क पर पड़ा है और हिंसक डॉग उसके हाथ को काट रहे हैं. इस दौरान आसपास के घरों से लोग बाहर आए. उन्होंने पत्थर फेंके, तब कहीं जाकर डॉग वहां से भागे. उसके बाद युवक को अस्पताल पहुंचाया गया.

जोधपुर: शहर में आवारा डॉग्स का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. गलियों में बच्चों का अकेले निकलना आसान नहीं रह गया है. हिंसक हो चुके डॉग्स अब बड़ों को भी नहीं छोड़ रहे हैं. ताजा मामला शहर के प्रताप नगर इलाके का है जहां पर बाजार जा रही महिला और एक व्यक्ति पर एक साथ दो डॉग्स ने हमला बोल दिया. बचने के चक्कर में दोनों गिर गए. इस दौरान तीन चार डॉग्स ने हमला कर दिया. महिला तो खड़ी होकर बच गई, लेकिन वहां गिरे व्यक्ति जयरामदास पर डॉग्स ने हमला जारी रखा. उसके हाथ और पांव पर जगह-जगह से काट खाया.

बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले: डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज के पीएसएम विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अफजल हकीम ने बताया कि इन दिनों लगातार डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं. अस्पताल की रेबीज क्लीनिक में प्रतिदिन औसतन 40 मामले पहुंच रहे हैं. अक्टूबर में 1205 और नवंबर में 1328 डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं. इधर नगर निगम अभी इसको लेकर कोई पुख्ता प्रयास नहीं कर रहा है. आयुक्त सिद्धार्थ पालीचमी से इसको लेकर संपर्क करना चाहा, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हुए.

जोधपुर में डॉग बाइट के भयानक हादसे: गत वर्ष भीतरी शहर के वार्ड संख्या 36 उत्तर लायकान मोहल्ले में अकेली जा रही युवती पर चार-पांच डॉग्स ने हमला कर घायल कर दिया. युवती लहूलुहान हो गई. उसे बड़ी मुश्किल से लोगों ने बचाया था. इसी तरह से लूणी गांव में एक पागल डॉग ने तीन स्कूली बच्चों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया था. एक बच्चे के तो पूरा गाल डॉग ने काट लिया था. कई दिनों के उपचार के बाद बच्चों को एमडीएम अस्पताल से छुट्टी मिली थी.

नवंबर में बढ़े मामले: जोधपुर में डॉग बाइट के पिछले दो महीनों के आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर में ऐसे केसेज की संख्या बढ़ गई. अक्टूबर में कुल 1205 मामले डॉग बाइट के सामने आए. इनमें 679 पुरुष और 228 महिलाएं शिकार बनीं. वहीं 212 मेल चाइल्ड और 86 फीमेल चाइल्ड पर डॉग्स ने हमले किए. वहीं नवंबर में कुल 1328 डॉग बाइट के मामले सामने आए. इनमें 766 पुरुष और 257 महिलाएं डॉग्स का निशाना बनीं. वहीं 217 मेल चाइल्ड और 88 फीमेल चाइल्ड डॉग बाइट से घायल हुए.