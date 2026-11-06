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Religious Conversion Case : लालच और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के गिरोह का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर: राजस्थान में जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने लालच और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार परिवादी को नशे की लत छुड़ाने, आर्थिक स्थिति सुधारने, नौकरी दिलाने और कारोबार शुरू कराने जैसे प्रलोभन देकर ईसाई धर्म से जुड़ी गतिविधियों में शामिल किया गया. पुलिस अब इस मामले में कथित गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.

जिला पुलिस अधीक्षक पंकज यादव ने बताया कि बिलाड़ा थाने में परिवादी प्रशांत वर्मा निवासी सरगरों का बड़ा बास, बिलाड़ा (वर्तमान निवासी कुड़ी भगतासनी, जोधपुर) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. परिवादी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2015-16 में उसकी मुलाकात सुजीत हनुमान पुत्र रवि हनुमान निवासी सुजिया, मणियारा, जिला बटानगीर, ओडिशा से बिलाड़ा में हुई थी.

सुजीत ने उसकी नशे की लत छुड़ाने और आर्थिक स्थिति सुधारने का भरोसा दिलाया. इसके बाद उसे नियमित रूप से प्रार्थना सभाओं और ईसाई धर्म से संबंधित सेमिनारों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया. आरोप है कि ईसाई धर्म स्वीकार करने पर नशे की लत छुड़ाने, आर्थिक स्थिति बेहतर होने और चमत्कारिक लाभ मिलने का लालच दिया गया.

नौकरी दिलाई, शादी भी करवाई : प्रशांत वर्मा का आरोप है कि वर्ष 2018-19 में उसे बालोतरा के एक कॉलेज में बाइबल से संबंधित कोर्स करने के लिए भेजा गया और बाइबल सोसायटी ऑफ इंडिया का सदस्य भी बनाया गया. चायपत्ती के कारोबार के नाम पर गौरा नाम की महिला से संपर्क करवाकर उसकी शादी भी करवाई गई. उसे जोधपुर के पाली रोड स्थित एक संस्थान में 14 हजार रुपए मासिक वेतन पर नौकरी भी दिलाई गई. परिवादी का आरोप है कि संस्थान में ईसाई धर्म से संबंधित साहित्य वितरण और लोगों को धार्मिक गतिविधियों से जोड़ने का काम किया जाता था.

कारोबार का प्रलोभन भी दिया : हाल ही में सितंबर 2026 में उसे चाय का कारोबार शुरू कराने का प्रलोभन देकर अजमेर स्थित डीसी सेंटर ले जाया गया. यहां जयपुर निवासी आनंद कराड़े की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा गया, तथा बिना ब्याज 40 हजार रुपए का ऋण देने का प्रस्ताव दिया गया. परिवादी ने आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य धर्म परिवर्तन कराना था और इसकी जानकारी किसी अन्य को नहीं देने के लिए भी कहा गया.

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पुलिस तलाश रही नेटवर्क : मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी पंकज यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल और बिलाड़ा वृत्ताधिकारी मनीष देव के सुपरविजन में थानाधिकारी सवाई सिंह सोढ़ा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने जांच के बाद सुजीत हनुमान को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका और पूरे नेटवर्क के संबंध में जांच कर रही है.