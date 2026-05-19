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आटा साटा प्रथा : हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी- बेटी किसी दूसरे बेटे के विवाह की गारंटी नहीं, तलाक का आदेश जारी

अट्टा साट्टा प्रथा पर राजस्थान हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला. कहा- बेटी सौदे की कीमत नहीं हो सकती. जानिए पूरा मामला...

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 3:21 PM IST

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जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आटा साटा प्रथा पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बेटियों को वैवाहिक सौदेबाजी का माध्यम नहीं बनाया जा सकता. जस्टिस अरुण मोंगा व जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ में बीकानेर जिले के एक मामले में पत्नी की ओर से फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.

फैमिली कोर्ट ने तलाक याचिका खारिज कर दी थी और माना था कि पत्नी ने पारिवारिक विवाद के कारण स्वेच्छा से ससुराल छोड़ा था. जबकि पत्नी ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया. जिसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई. अधिवक्ता डीके गौड़ ने बताया कि खंडपीठ ने पारिवारिक अदालत के आदेश को रद्द करते हुए नए सिरे से तलाक का आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं.

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बहन ससुराल नहीं गई तो हुआ विवाद : सुनवाई के दौरान पति की ओर से बताया गया कि उसका पारिवारिक जीवन सही चल रहा था. उसका विवाह आटा-साटा प्रथा के अनुसार हुआ था. जिसके तहत उसकी बहन का विवाह पत्नी के भाई के साथ हुआ था, लेकिन जब मुकलावा का समय आया तो उसकी बहन ने इससे इनकार कर दिया. इसके बाद पत्नी और ससुराल पक्ष ने इसको लेकर दबाव बनाया था, जिससे परिवार में विवाद शुरू हो गया. इस दौरान उसकी पत्नी उसे स्वेच्छा से छोड़ कर चली गई और उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवा दिया.

बेटी कोई सौदे की वस्तु नहीं : खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि एक बेटी किसी दूसरे बेटे की शादी की गारंटी नहीं हो सकती. न्यायाधीश अरुण मोंगा और न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करते हुए बीकानेर फैमिली कोर्ट के 24 सितंबर 2025 के आदेश को रद्द कर दिया.

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खंडपीठ ने कहा कि जिसे परंपरा बताया जाता है, वह वास्तव में मानव जीवन का लेन-देन है. एक बालिका किसी पारस्परिक सौदे की कीमत नहीं हो सकती और बेटी किसी दूसरे बेटे के विवाह की गारंटी नहीं है. बचपन से दबाव और सामाजिक शर्त के बाद बालिग होने पर दी गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने कहा कि ऐसी प्रथाएं बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हैं और इन्हें अस्वीकार किया जाना चाहिए.

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बेटी सौदे की कीमत नहीं
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