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आटा साटा प्रथा : हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी- बेटी किसी दूसरे बेटे के विवाह की गारंटी नहीं, तलाक का आदेश जारी

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आटा साटा प्रथा पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बेटियों को वैवाहिक सौदेबाजी का माध्यम नहीं बनाया जा सकता. जस्टिस अरुण मोंगा व जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ में बीकानेर जिले के एक मामले में पत्नी की ओर से फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.

फैमिली कोर्ट ने तलाक याचिका खारिज कर दी थी और माना था कि पत्नी ने पारिवारिक विवाद के कारण स्वेच्छा से ससुराल छोड़ा था. जबकि पत्नी ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया. जिसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई. अधिवक्ता डीके गौड़ ने बताया कि खंडपीठ ने पारिवारिक अदालत के आदेश को रद्द करते हुए नए सिरे से तलाक का आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं.

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बहन ससुराल नहीं गई तो हुआ विवाद : सुनवाई के दौरान पति की ओर से बताया गया कि उसका पारिवारिक जीवन सही चल रहा था. उसका विवाह आटा-साटा प्रथा के अनुसार हुआ था. जिसके तहत उसकी बहन का विवाह पत्नी के भाई के साथ हुआ था, लेकिन जब मुकलावा का समय आया तो उसकी बहन ने इससे इनकार कर दिया. इसके बाद पत्नी और ससुराल पक्ष ने इसको लेकर दबाव बनाया था, जिससे परिवार में विवाद शुरू हो गया. इस दौरान उसकी पत्नी उसे स्वेच्छा से छोड़ कर चली गई और उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवा दिया.