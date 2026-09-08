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हाईकोर्ट बिल्डिंग घटिया निर्माण मामला: 50 हजार का इनामी ठेकेदार हरिद्वार से गिरफ्तार, 7 अधिकारी भी पकड़े

हाईकोर्ट भवन के घटिया निर्माण मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ठेकेदार सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने अधिकारियों को पकड़ा
पुलिस ने अधिकारियों को पकड़ा (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2026 at 8:28 PM IST

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जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट निर्माण में हुई अनियमितताओं को लेकर जोधपुर पुलिस की कार्रवाई जारी है. अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक को हिरासत में ले लिया गया है. इन सभी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया ने मंगलवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उच्च न्यायालय का निर्माण कार्य पूरा कर 2019 में इसे हैंडओवर किया गया था. उसके पश्चात इसका उद्घाटन हुआ. बिल्डिंग के हैंडओवर के कुछ समय पश्चात से ही इसमें कुछ खामियां दिखाई देने लगीं, जैसे कि कई जगहों पर फॉल्स सीलिंग गिर गई, आग लग गई और सेंट्रल डोम में क्रैक्स व दरारें आ गईं. इसके अलावा इसके पिलर्स भी क्षतिग्रस्त पाए गए.

कमिश्नर ने बताया कि इन सभी खामियों की जांच के लिए आईआईटी जोधपुर और आईआईटी बॉम्बे जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से ऑडिट और सर्वे करवाया गया, जिसमें इन कमियों की पुष्टि हुई. जोधपुर पुलिस द्वारा भी इस संबंध में गहन जांच की जा रही थी और इसके लिए एक एसआईटी का गठन किया गया. मामले से जुड़ी समस्त रिपोर्ट्स का अवलोकन किया गया, मौके से सैंपल्स उठाए गए और साथ ही एक्सपर्ट्स की ओपिनियन व FSL की रिपोर्ट मंगवाई गई. इससे यह ज्ञात हुआ कि जिन कंपनियों ने वहां निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाई थी, कंस्ट्रक्शन का काम किया था और फायर सिस्टम्स का इंस्टॉलेशन किया था, उन लोगों की भूमिका इसमें बेहद संदिग्ध थी.

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अधिकारियों ने किया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट: भोमिया ने बताया कि हमारी जांच में यह पाया गया कि इन अधिकारियों द्वारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया. पुलिस ने इन कंपनियों को आइडेंटिफाई किया और साथ ही जो अधिकारी इनके काम को सुपरवाइज कर रहे थे, जो RSRDC से थे, उन्हें भी चिन्हित किया गया. आरोपियों के चिह्नीकरण के पश्चात उनकी धरपकड़ के लिए 12 स्पेशल टीमें बनाई गईं. साथ ही तकनीकी मदद के लिए चार साइबर टीमें भी गठित की गईं.

एक दर्जन से ज्यादा शहरों में धरपकड़: कमिश्नर ने बताया कि पुलिस टीमों ने पिछले कुछ दिनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, अलवर, एनसीआर के दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, पंजाब के पटियाला, कपूरथला और उत्तराखंड के हरिद्वार में दबिश दी. मामले में अब तक आठ लोगों को दस्तयाब किया गया है, जिनमें से सात गिरफ्तार हो चुके हैं और एक की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है. इसमें कल देर रात हरिद्वार से मुख्य कंस्ट्रक्शन कंपनी 'वरिंदर कंस्ट्रक्शन कंपनी' के मालिक वरिंदर गर्ग को हिरासत में लिया गया, जो अपनी पहचान छिपाकर लगातार ठिकाने बदल रहा था. उन्होंने बताया कि वरिंदर गर्ग के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था.

अब तक इनकी हुई गिरफ्तारी: कमिश्नर ने बताया अब तक जिनको गिरफ्तार किया गया है उनमें जितेंद्र शर्मा, जो कि तत्कालीन एईएन RSRDC. नवीन राय, तत्कालीन प्रोजेक्ट मैनेजर RSRDC. रामेश्वर दयाल, प्रोपराइटर जेके इलेक्ट्रिक जिन्होंने फायर सिस्टम्स का इंस्टॉलेशन किया था. गोपाल लाल भी फायर सिस्टम के इंस्टॉलेशन की कंपनी के मालिक हैं. दीपक मित्तल RSRDC में कार्यरत थे अभी जयपुर में एक्सईएन हैं. अजय किशन मूथा, जो कि तत्कालीन एईएन RSRDC में थे और राजेश पुरोहित अन्य को गिरफ्तार किया है.

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