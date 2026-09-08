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हाईकोर्ट बिल्डिंग घटिया निर्माण मामला: 50 हजार का इनामी ठेकेदार हरिद्वार से गिरफ्तार, 7 अधिकारी भी पकड़े

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट निर्माण में हुई अनियमितताओं को लेकर जोधपुर पुलिस की कार्रवाई जारी है. अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक को हिरासत में ले लिया गया है. इन सभी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया ने मंगलवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उच्च न्यायालय का निर्माण कार्य पूरा कर 2019 में इसे हैंडओवर किया गया था. उसके पश्चात इसका उद्घाटन हुआ. बिल्डिंग के हैंडओवर के कुछ समय पश्चात से ही इसमें कुछ खामियां दिखाई देने लगीं, जैसे कि कई जगहों पर फॉल्स सीलिंग गिर गई, आग लग गई और सेंट्रल डोम में क्रैक्स व दरारें आ गईं. इसके अलावा इसके पिलर्स भी क्षतिग्रस्त पाए गए.

कमिश्नर ने बताया कि इन सभी खामियों की जांच के लिए आईआईटी जोधपुर और आईआईटी बॉम्बे जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से ऑडिट और सर्वे करवाया गया, जिसमें इन कमियों की पुष्टि हुई. जोधपुर पुलिस द्वारा भी इस संबंध में गहन जांच की जा रही थी और इसके लिए एक एसआईटी का गठन किया गया. मामले से जुड़ी समस्त रिपोर्ट्स का अवलोकन किया गया, मौके से सैंपल्स उठाए गए और साथ ही एक्सपर्ट्स की ओपिनियन व FSL की रिपोर्ट मंगवाई गई. इससे यह ज्ञात हुआ कि जिन कंपनियों ने वहां निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाई थी, कंस्ट्रक्शन का काम किया था और फायर सिस्टम्स का इंस्टॉलेशन किया था, उन लोगों की भूमिका इसमें बेहद संदिग्ध थी.

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अधिकारियों ने किया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट: भोमिया ने बताया कि हमारी जांच में यह पाया गया कि इन अधिकारियों द्वारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया. पुलिस ने इन कंपनियों को आइडेंटिफाई किया और साथ ही जो अधिकारी इनके काम को सुपरवाइज कर रहे थे, जो RSRDC से थे, उन्हें भी चिन्हित किया गया. आरोपियों के चिह्नीकरण के पश्चात उनकी धरपकड़ के लिए 12 स्पेशल टीमें बनाई गईं. साथ ही तकनीकी मदद के लिए चार साइबर टीमें भी गठित की गईं.