जोधपुर रेल मंडल का नया रिकॉर्ड: 200 रैक क्लिंकर लदान से कमाए 90 करोड़, पिछले साल से 53 फीसदी ज्यादा
सीमेंट निर्माण का प्रमुख घटक है क्लिंकर. 10 माह में 200 रैक का लदान अंबाला, दिल्ली, लखनऊ क्षेत्रों की विभिन्न साइडिंग्स के लिए किया गया.
Published : February 13, 2026 at 10:46 AM IST
जैसलमेर: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने सीमेंट निर्माण के प्रमुख घटक क्लिंकर के लदान एवं उससे कमाई में नया कीर्तिमान बनाया. चालू वित्त वर्ष में क्लिंकर के अब तक 200 रैक के लदान से मंडल ने 90 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया. यह बीते वर्ष की समान अवधि से लगभग 53 फीसदी ज्यादा है.
जोधपुर मंडल के रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया, मंडल के मेड़ता रोड-बीकानेर रेलखंड के मारवाड़ मूंडवा स्थित मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड गति शक्ति कार्गो टर्मिनल साइडिंग से क्लिंकर लदान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. लदान किए जाने वाले रैक की संख्या और राजस्व लगातार बढ़ रहा है. चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जनवरी तक 10 माह में इस साइडिंग से क्लिंकर के कुल 200 रैक का लदान अंबाला, दिल्ली एवं लखनऊ क्षेत्रों की विभिन्न साइडिंग्स के लिए किया गया. इससे रेलवे को 10 माह में 90 करोड़ रुपए का उल्लेखनीय राजस्व मिला. वर्ष 2024-25 की समान अवधि से 31 करोड़ रुपए अधिक है. अभी इस वित्त वर्ष के दो माह बाकी हैं.
लक्ष्य से 73 प्रतिशत अधिक लदान: वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि गत वर्ष से इस साइडिंग से 84 रैक अधिक लोड किए गए. जोधपुर मंडल को इस मद में चालू वर्ष के लिए 4 लाख 64 हजार टन क्लिंकर लदान का लक्ष्य दिया गया था. इस पूरा करते हुए इसी जनवरी तक 8 लाख 17 हजार टन क्लिंकर का लदान किया गया, जो लक्ष्य से लगभग 73 प्रतिशत अधिक है.
क्लिंकर और इसका उपयोग: क्लिंकर का प्रमुख उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है. इसे जिप्सम तथा अन्य खनिज पदार्थों के साथ पीसकर ओपीसी, पीपीसी एवं अन्य प्रकार की सीमेंट तैयार की जाती है. सीमेंट में मौजूद क्लिंकर उसकी मजबूती, टिकाऊपन और जमने की क्षमता तय करता है. इसी सीमेंट का उपयोग भवन निर्माण, सड़क, पुल, बांध, रेलवे एवं अन्य आधारभूत ढांचों के निर्माण में किया जाता है. क्लिंकर का उपयोग रेडी-मिक्स कंक्रीट, प्री-कास्ट कंक्रीट उत्पादों एवं विशेष निर्माण कार्यों में भी किया जाता है.
