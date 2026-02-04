ETV Bharat / state

जोधपुर रेल मंडल की ऐतिहासिक उपलब्धि: टिकट जांच से 10 माह में 9 करोड़ से ज्यादा की रिकॉर्ड वसूली

उत्तर पश्चिम रेलवे का जोधपुर मंडल ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने टिकट जांच के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए चालू वित्त वर्ष 2025-26 के प्रथम 10 महीनों में 9 करोड़ 77 लाख रुपए का राजस्व अर्जित कर नया रिकॉर्ड कायम किया है. यह उपलब्धि न केवल पिछले सभी वर्षों के आंकड़ों से अधिक है, बल्कि निर्धारित लक्ष्य से लगभग 6 प्रतिशत ज्यादा भी है. मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि यह अभियान मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देशन में चलाया गया. इन जांच अभियानों के चलते इस वर्ष जनवरी तक कुल 2 लाख 26 हजार 269 मामलों में कार्रवाई की गई, जिससे यह राजस्व प्राप्त हुआ. लक्ष्य के मुकाबले 54 लाख 14 हजार रुपए की अतिरिक्त वसूली कर जोधपुर मंडल ने टिकट जांच और वाणिज्यिक अनुशासन में नया उदाहरण प्रस्तुत किया है.