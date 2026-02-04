जोधपुर रेल मंडल की ऐतिहासिक उपलब्धि: टिकट जांच से 10 माह में 9 करोड़ से ज्यादा की रिकॉर्ड वसूली
इस वर्ष जनवरी तक कुल 2 लाख 26 हजार 269 मामलों में कार्रवाई की गई. लक्ष्य के मुकाबले 54 लाख रुपए की अतिरिक्त वसूली हुई.
Published : February 4, 2026 at 7:37 PM IST
जोधपुर: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने टिकट जांच के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए चालू वित्त वर्ष 2025-26 के प्रथम 10 महीनों में 9 करोड़ 77 लाख रुपए का राजस्व अर्जित कर नया रिकॉर्ड कायम किया है. यह उपलब्धि न केवल पिछले सभी वर्षों के आंकड़ों से अधिक है, बल्कि निर्धारित लक्ष्य से लगभग 6 प्रतिशत ज्यादा भी है.
मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि यह अभियान मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देशन में चलाया गया. इन जांच अभियानों के चलते इस वर्ष जनवरी तक कुल 2 लाख 26 हजार 269 मामलों में कार्रवाई की गई, जिससे यह राजस्व प्राप्त हुआ. लक्ष्य के मुकाबले 54 लाख 14 हजार रुपए की अतिरिक्त वसूली कर जोधपुर मंडल ने टिकट जांच और वाणिज्यिक अनुशासन में नया उदाहरण प्रस्तुत किया है.
प्रमुख रेलमार्गों पर विशेष टिकट जांच अभियान: टिकट चेकिंग को प्रभावी बनाने के लिए मेड़ता-डेगाना-फुलेरा-रतनगढ़, राईका बाग पैलेस-फलोदी-रामदेवरा-जैसलमेर-लूनी-पाली मारवाड़-मारवाड़ जंक्शन-समदड़ी-बाड़मेर-समदड़ी-भीलड़ी तथा मेड़ता-नागौर-बीकानेर रेलखंडों पर व्यापक जांच अभियान चलाया गया. इन अभियानों के चलते वाणिज्य शाखा अपने वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है.
जनवरी में भी रहा शानदार प्रदर्शन: जोधपुर मंडल ने जनवरी माह में भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 18 हजार 180 मामलों से 89 लाख 51 हजार रुपए का राजस्व अर्जित किया. इसमें 40 लाख 11 हजार रुपए किराया तथा 49 लाख 33 हजार 700 रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गए. इसके अतिरिक्त गंदगी फैलाने के 1764 मामलों में लगभग दो लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया.