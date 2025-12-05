Jodhpur Polo season : इस बार ब्रिटिश पोलो डे और महिला कप की वापसी, एयर शो भी होगा
26वां जोधपुर पोलो में 10 दिसंबर से इस बार ब्रिटिश पोलो डे और महिला कप की वापसी, कई विदेशी खिलाड़ी लेंगे भाग.
Published : December 5, 2025 at 2:49 PM IST
जोधपुर : जोधपुर पोलो एवं इक्यूस्टेरियन क्लब इंस्टीट्यूट की मेजबानी 10 दिसंबर से जोधपुर पोलो सीजन का 26वां सत्र शुरू होने जा रहा है. यह टूर्नामेंट 17 जनवरी तक चलेगा. सभी मैच महाराज जगत सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड पर खेले जाएंगे. इस बार का सीजन दिल्ली में प्रदूषण के चलते दो सप्ताह की देरी से हो रहा है, क्योंकि इंडियन पोलो एसोसिएशन का सीजन देरी से हुआ. जोधपुर पोलो एवं इक्यूस्टेरियन क्लब इंस्टीट्यूट के मानद सचिव इंद्रजीत सिंह नाथावत ने बताया कि इस बार के सीजन में ब्रिटिश पोलो डे और महिला पोलो कप की वापसी हो रही है. 21 दिसंबर को और शो भी आयोजित होगा इस दिन एयर फोर्स लोंगेवाला कप खेला जाएगा. उन्होंने बताया कि इस पूरी सीजन में पांच टूर्नामेंट 10 एक दिवसीय मैच खेले जाएंगे, जिनमें देश-दुनिया के बड़े खिलाड़ी भाग ले रहे हैं.
5 टूर्नामेंट होंगे सीजन का आकर्षण : नाथावत ने बताया कि पोलो सीजन में पांच टूर्नामेंट होंगे. इसमें 10 दिसम्बर 2025 से 13 दिसम्बर 2025 तक लो गोल टूर्नामेंट, 14 से 17 दिसम्बर तक उम्मेद भवन पैलेस कप 4 गोल, एच. एच. महाराजा ऑफ जोधपुर कप 8 गोल 23 से 28 दिसम्बर 2025, राजपूताना व सेन्ट्रल इण्डिया कप 8 गोल , 4 से 11 जनवरी 2026 व 12 से 17 जनवरी 2026 के मध्य महाराजा ऑफ जोधपुर गोल्डन जुबली कप 8 गोल होगा.
10 प्रदर्शन मैच खेले जाएंगे : इन्द्रजीत सिंह नाथावत ने बताया कि सीजन में 10 प्रदर्शनी मैच खेले जाएंगे. इसमें गुरूवार 18 दिसम्बर को ब्रिटिश पोलो डे होगा, 21 दिसम्बर को इंडियन एयर फोर्स लोंगेवाला पोलो कप, 25 दिसम्बर को भंवर बाई जी लाल वारा राजे पोलो कप, 28 दिसम्बर को लेडीज इन्टरनेशनल पोलो कप का प्रदर्शनी मैच, 29 दिसम्बर को महाराजा सरदार सिंह मेमोरियल कप, 5 जनवरी 2026 को इंडियन नेवी एडमिरल पोलो कप, 6 जनवरी को आर्मी कमाण्डर्स कप होगा. वहीं 7 जनवरी को मेजर ठाकुर सरदार सिंह जी जसोल मेमोरियल कप, 8 जनवरी को हरमेश कप, व अबूसियर कप 14 जनवरी को खेला जाएगा. उन्होंने बताया कि ये सभी एकदिवसीय मैच दोपहर 3 बजे होंगे.
देश के नामचीन खिलाड़ी आएंगे खेलने : 5 हैण्डीकेप के जयपुर के सवाई पद्मनाभ सिंह, सैय्यद शमशेर अली, सिमरन सिंह शेरगिल, सिद्धांत शर्मा, 2 हैण्डीकेप के 61 कैवलरी से लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल चौहान, ध्रुवपाल गोदारा, सैय्यद बशीर अली, अंगद कलान, सैय्यद हूर अली, कुलदीप सिंह, 1 हैण्डीकेप के मेजर मृत्युंजय सिंह, अशोक चांदना पूर्व खेल मंत्री राजस्थान, हैण्डीकेप के विक्रमादित्य सिंह बरकाना व इण्डियन नेवी से एपी सिंह.
इन विदेशी खिलाडियों की भी रहेगी भागीदारी : इंग्लैंड से 4 हैण्डीकेप के डेनियल ओटामेंडी, 4 हैण्डीकेप के लांस वाटसन दक्षिण अफ्रीका से, 4 हैण्डीकेप के जोहान डुप्रेज इंग्लैंड से व 3 हैण्डीकेप के गुंजालो येंजोन अर्जेन्टीना. जोधपुर के पोलो खिलाड़ी धनंजय सिंह, योगेश्वर सिंह, हेमेन्द्र सिंह, निखिलेन्द्र सिंह, अंकुर मिश्रा, विश्वराज सिंह भाटी, पराक्रम सिंह आऊवा, देव्रत सिंह झालामण्ड, नीतिन भटेर व पेप सिंह पोलो सीजन में खेलेंगे.