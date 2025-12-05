ETV Bharat / state

Jodhpur Polo season : इस बार ब्रिटिश पोलो डे और महिला कप की वापसी, एयर शो भी होगा

26वां जोधपुर पोलो ( फाइल फोटो )

जोधपुर : जोधपुर पोलो एवं इक्यूस्टेरियन क्लब इंस्टीट्यूट की मेजबानी 10 दिसंबर से जोधपुर पोलो सीजन का 26वां सत्र शुरू होने जा रहा है. यह टूर्नामेंट 17 जनवरी तक चलेगा. सभी मैच महाराज जगत सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड पर खेले जाएंगे. इस बार का सीजन दिल्ली में प्रदूषण के चलते दो सप्ताह की देरी से हो रहा है, क्योंकि इंडियन पोलो एसोसिएशन का सीजन देरी से हुआ. जोधपुर पोलो एवं इक्यूस्टेरियन क्लब इंस्टीट्यूट के मानद सचिव इंद्रजीत सिंह नाथावत ने बताया कि इस बार के सीजन में ब्रिटिश पोलो डे और महिला पोलो कप की वापसी हो रही है. 21 दिसंबर को और शो भी आयोजित होगा इस दिन एयर फोर्स लोंगेवाला कप खेला जाएगा. उन्होंने बताया कि इस पूरी सीजन में पांच टूर्नामेंट 10 एक दिवसीय मैच खेले जाएंगे, जिनमें देश-दुनिया के बड़े खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. 5 टूर्नामेंट होंगे सीजन का आकर्षण : नाथावत ने बताया कि पोलो सीजन में पांच टूर्नामेंट होंगे. इसमें 10 दिसम्बर 2025 से 13 दिसम्बर 2025 तक लो गोल टूर्नामेंट, 14 से 17 दिसम्बर तक उम्मेद भवन पैलेस कप 4 गोल, एच. एच. महाराजा ऑफ जोधपुर कप 8 गोल 23 से 28 दिसम्बर 2025, राजपूताना व सेन्ट्रल इण्डिया कप 8 गोल , 4 से 11 जनवरी 2026 व 12 से 17 जनवरी 2026 के मध्य महाराजा ऑफ जोधपुर गोल्डन जुबली कप 8 गोल होगा. 10 दिसंबर से 26वां जोधपुर पोलो (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)