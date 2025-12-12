ETV Bharat / state

Marwari Breed Horses : वफादारी, बहादुरी, समझदारी...लेकिन पोलो ग्राउंड से दूर, जानिए वजह

दिखने में मारवाड़ी और थोरोब्रीड एक जैसे होते हैं, लेकिन पोलो सिर्फ अर्जेंटीना के घोड़ों से ही खेला जाता है.

Polo Season in Jodhpur
जोधपुर में पोलो सीजन शुरू (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 12, 2025 at 1:23 PM IST

4 Min Read
जोधपुर: मारवाड़ी नस्ल के घोड़े ना केवल आकर्षक होते हैं, बल्कि हॉर्स लवर्स के लिए इन्हें पालना काफी अहम होता हैं. लंबाई और कान जहां इनकी सुंदरता बढ़ाते हैं, वहीं गर्म मिजाज इन्हें खेल के मैदान खासकर पोलो से दूर करता है. यही कारण है कि खेल गतिविधियों में खासकर पोलो में मारवाड़ी नस्ल के घोड़े काम में नहीं लिए जा रहे.

दुनिया भर में पोलो में अर्जेंटीना की थोरोब्रीड नस्ल के घोड़े उतारे जाते हैं, जबकि दिखने में ये मारवाड़ी नस्ल जैसे ही होते हैं. वहीं, अर्जेंटीना के थोरोब्रीड घोड़े कूल होते हैं. इसके चलते पलक झपकते ही सवार इन्हें काबू में कर सकता हैं. यही खूबी किसी भी खेल मैदान पर घोड़े उतारने के लिए बेहद जरूरी है. जोधपुर में पोलो सीजन में थोरोब्रीड घोड़ों से पोलो खेला जा रहा हैं, जबकि यहां मारवाड़ी नस्ल के घोड़े बहुतायत में हैं.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

शॉर्ट मूव में विदेशी घोड़े कामयाब: पोलो सीजन में भाग ले रहे युवा खिलाड़ी यशवर्धन सिंह सोढा ने बताया कि मारवाड़ी घोड़े बहुत तेज होते हैं. अर्जेंटीना के घोड़े खेलने के लिए बेस्ट ब्रीड है. इसीलिए पोलो में दुनिया भर में अर्जेंटीना के घोड़े इस्तेमाल होते हैं. पोलो में तेज गति से शॉर्ट मूव होते हैं. इसमें बहुत तेज कंट्रोल करना पड़ता है. इसमें अर्जेंटीना के घोड़े सफल हैं. मारवाड़ी घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए उस पर कंट्रोल करना आसान नहीं है.

खेल में चाहिए शांत दिमाग: करीब चालीस साल से घोड़ों के साथ खेल और पालन से जुड़े फेफ सिंह बोले- यूं तो मारवाड़ी और थोरोब्रीड नस्ल के घोड़ों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मारवाड़ी घोड़े का दिमाग बहुत गर्म होता है. वह तेज होता ​है. खेल में तेजी नहीं, बल्कि शांत घोड़ा चाहिए. अर्जेंटीना के घोड़ों के साथ अन्य भारतीय नस्ल के घोड़ों का खेल में इस्तेमाल होता है, लेकिन मारवाड़ी घोड़ों के साथ पोलो खेलना आसान नहीं हैं. इसके कारण थोरोब्रीड के साथ ही मैदान में उतरता हूं.

Jodhpur Polo
अर्जेंटीना के घोड़े खेलने के लिए बेस्ट ब्रीड है... (ETV Bharat GFX)

अर्जेंटीना के घोड़े इसलिए कारगर: अर्जेंटीना की थोरोब्रीड नस्ल अपनी नहीं है. अर्जेंटीना का मशहूर घोड़ा पोलो पोनी हैं, जो क्रियोलो नस्ल का है. इसे इंग्लिश थोरब्रीड के साथ क्रॉस कर विकसित किया गया हैं. इसके चलते एक मजबूत, फुर्तीला व जबरदस्त स्टैमिना विकसित हुआ. यह अपनी तेज गति और संतुलित सरपट दौड़ के लिए जाना जाता है. पोलो सीमित जगह में खेला जाता है. उसमें लगातार मूव लेने होते हैं. यहां थोरब्रीड आदर्श हॉर्स है, जो गति, फुर्ती, सहनशक्ति और संवेदनशील होने पर काफी पसंद किया जाता है.

हॉर्स राइडिंग में इस्तेमाल मारवाड़ी नस्ल के घोड़े: मारवाड़ी घोड़े की पहचान कानों से होती है. इनके कान अंदर की ओर मुड़े होते हैं. कुछ के कान इतने मुड़े होते हैं कि उनके सिरे एक दूसरे को टच करते हैं. पतले पैर और मजबूत खुर की वजह से ये तेज दौड़ते हैं. कंधे की हड्डियां अन्य नस्लों से कम तिरछी होती है. मारवाड़ी घोड़े वफादारी, बहादुरी, समझदारी के लिए जाने जाते हैं. ज्यादातर इनका उपयोग हॉर्स राइडिंग में किया जाता है.

पोलो के लिए प्रशिक्षण की दरकार: ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसायटी मारवाड़ी घोड़ों के संरक्षण पर काम कर रही हैं. शुद्ध नस्ल को रजिस्टर्ड कर रही है. अब तक चार हजार घोड़े रजिस्टर्ड हो चुके हैं. सोसायटी सचिव इंद्रजीत सिंह नाथावत बताते हैं कि मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों को हॉर्स राइडिंंग के अलावा अन्य खेलों में उपयोग के प्रयास किए जा रहे हैं. पोलो के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है. उस पर सोसायटी काम कर रही है. सोसायटी मारवाड़ी घोड़े के पंजीकरण से पहले डीएनए टेस्ट कराती है, ताकि नस्ल की शुद्धता का पता चल सके.

