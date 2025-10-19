जोधपुर में दिवाली से पहले 1 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार
जोधपुर पुलिस ने दिवाली से पहले लूणी में कार्रवाई कर 1.11 करोड़ की ड्रग्स बरामद की. NDPS एक्ट में मामला दर्ज.
Published : October 19, 2025 at 7:10 AM IST
जोधपुर : पुलिस ने दिवाली से ठीक पहले नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्स की तस्करी का खुलासा किया है. पुलिस ने करीब 1.11 करोड़ की ड्रग्स जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने बताया कि कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने इनपुट के आधार पर लूणी थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की. आरोपी की पहचान मगाराम उर्फ मगराज जाट, निवासी पंडितों का बास के रूप में हुई है. वह पाली के रास्ते लूणी में एमडी ड्रग्स लेकर प्रवेश कर रहा था. पुलिस ने एक रेस्टोरेंट के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और 545 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 11 लाख रुपये आंकी गई है.
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मगाराम ने यह ड्रग्स प्रतापगढ़ निवासी आदिल खान से खरीदी थी. आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हम इस नेटवर्क की जड़ तक जाएंगे और जहां यह ड्रग्स तैयार की जाती है, वहां तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा.
मारवाड़ में पहले भी मिल चुकी हैं फैक्ट्रियां: मारवाड़ क्षेत्र में पहले भी एमडी ड्रग्स फैक्ट्रियों का खुलासा हो चुका है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ओसियां (जोधपुर) और सिरोही जिलों में ड्रग फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया था. विवेक विहार थाना क्षेत्र में एक खेत में भी ड्रग्स फैक्ट्री पाई गई थी, लेकिन वहां से कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा जा सका. आज तक यह साफ नहीं हो पाया कि वहां बनाई गई ड्रग्स कहां गई और किसके पास पहुंची.