सस्ते हवाई टिकट के नाम पर साइबर ठगी, जोधपुर पुलिस ने 3 पर दर्ज किया केस, 3 राज्यों से जुड़े तार
जोधपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर सस्ते हवाई टिकट का झांसा देकर ठगी करने वाले तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
Published : November 19, 2026 at 12:04 PM IST
जोधपुर: सोशल मीडिया पर सस्ते हवाई टिकट बुक कराने का विज्ञापन देकर लोगों को विश्वास में लेने और फिर टिकट कैंसिल कर रकम हड़पने के मामले में जोधपुर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. शुरुआती जांच में इस नेटवर्क के तार राजस्थान से बाहर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक जुड़े होने के संकेत मिले हैं. पुलिस को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर संबंधित मोबाइल नंबरों के खिलाफ ऑनलाइन टिकट बुकिंग फ्रॉड की शिकायतें भी मिली हैं. खास बात यह है कि एफआईआर पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व कार्यालय को मिले एक गोपनीय परिवाद के आधार पर दर्ज की गई है. बनाड़ थाने के सब-इंस्पेक्टर सुरेश चंद मीणा ने बताया कि एसीपी कार्यालय से मिली शिकायत के आधार पर तीन व्यक्तियों द्वारा मिलकर ठगी का गिरोह संचालित करने का मामला दर्ज किया गया है.
ऐसे चलता था ठगी का कथित तरीका: सब-इंस्पेक्टर सुरेश चंद मीणा ने बताया कि पुलिस उपायुक्त कार्यालय को मिले परिवाद के अनुसार, आरोपी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए मेटा प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट में हवाई टिकट बुकिंग के विज्ञापन चलाते थे. इन विज्ञापनों को देखकर संपर्क करने वाले लोगों को कम कीमत पर टिकट उपलब्ध कराने का भरोसा दिया जाता था. शुरुआती प्रक्रिया में टिकट बुक कराकर ग्राहकों का विश्वास हासिल किया जाता और उनसे टिकट की पूरी राशि प्राप्त कर ली जाती थी. लेकिन रकम मिलने के बाद आरोपी संबंधित हवाई टिकटों को कैंसिल कर देते थे. इसके बाद अलग-अलग पेमेंट गेटवे, मर्चेंट अथवा अन्य माध्यमों से रिफंड की रकम अपने बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड में प्राप्त कर लेते थे. यानी ग्राहक के पास टिकट की बुकिंग का भरोसा और भुगतान की रसीद तो होती थी, लेकिन टिकट कैंसिल होने के बाद उनके सामने यात्रा का संकट खड़ा हो जाता था. पुलिस अब इसी तरीके से की गई बुकिंग, कैंसिलेशन और पैसों के लेनदेन की जांच करेगी.
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तीन राज्यों में साइबर शिकायतों के मिले सुराग: इस मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि पुलिस को संबंधित मोबाइल नंबरों और बैंक खातों की पड़ताल के दौरान दूसरे राज्यों में भी शिकायतों के रिकॉर्ड मिले हैं. पुलिस उपायुक्त कार्यालय को मिली शिकायत के अनुसार, हरीश से जुड़े एक मोबाइल नंबर के खिलाफ महाराष्ट्र के मीरा-भायंदर-वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के वालिव थाने में साइबर शिकायत दर्ज होना पाया गया है. शिकायत का प्रकार ऑनलाइन टिकट बुकिंग फ्रॉड बताया गया है. इसी तरह हरीश से जुड़े दूसरे मोबाइल नंबर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ सेंट्रल पुलिस आयुक्तालय के महानगर थाने में भी शिकायत मिली है, जो ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग फ्रॉड से संबंधित बताई गई है.
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