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सस्ते हवाई टिकट के नाम पर साइबर ठगी, जोधपुर पुलिस ने 3 पर दर्ज किया केस, 3 राज्यों से जुड़े तार

बनाड़ थाना, जोधपुर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: सोशल मीडिया पर सस्ते हवाई टिकट बुक कराने का विज्ञापन देकर लोगों को विश्वास में लेने और फिर टिकट कैंसिल कर रकम हड़पने के मामले में जोधपुर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. शुरुआती जांच में इस नेटवर्क के तार राजस्थान से बाहर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक जुड़े होने के संकेत मिले हैं. पुलिस को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर संबंधित मोबाइल नंबरों के खिलाफ ऑनलाइन टिकट बुकिंग फ्रॉड की शिकायतें भी मिली हैं. खास बात यह है कि एफआईआर पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व कार्यालय को मिले एक गोपनीय परिवाद के आधार पर दर्ज की गई है. बनाड़ थाने के सब-इंस्पेक्टर सुरेश चंद मीणा ने बताया कि एसीपी कार्यालय से मिली शिकायत के आधार पर तीन व्यक्तियों द्वारा मिलकर ठगी का गिरोह संचालित करने का मामला दर्ज किया गया है.