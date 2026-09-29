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151 चेहरों पर लौटी मुस्कान: जोधपुर पुलिस ने 25 लाख के मोबाइल लौटाए, जानिए CEIR का कमाल

गुम मोबाइल बरामद कर परिवादियों को लौटाए ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन को वापस दिलाने में संचार साथी (सीईआईआर) पोर्टल प्रभावी साबित हो रहा है. पुलिस ने अभियान चलाकर करीब 25 लाख रुपए के 151 मोबाइल बरामद किए हैं. पुलिस उपायुक्त पूर्व मनीष चौधरी के निर्देशन में साइबर सेल और विभिन्न थानों की टीमों ने तकनीकी जानकारी के आधार पर ये मोबाइल बरामद कर उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंपना शुरू कर दिया है.