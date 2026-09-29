151 चेहरों पर लौटी मुस्कान: जोधपुर पुलिस ने 25 लाख के मोबाइल लौटाए, जानिए CEIR का कमाल
डीसीपी ईस्ट मनीष चौधरी ने बताया- सभी मोबाइल एक माह की कार्रवाई में बरामद किए गए हैं.
Published : September 29, 2026 at 7:02 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 7:55 PM IST
जोधपुर: गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन को वापस दिलाने में संचार साथी (सीईआईआर) पोर्टल प्रभावी साबित हो रहा है. पुलिस ने अभियान चलाकर करीब 25 लाख रुपए के 151 मोबाइल बरामद किए हैं. पुलिस उपायुक्त पूर्व मनीष चौधरी के निर्देशन में साइबर सेल और विभिन्न थानों की टीमों ने तकनीकी जानकारी के आधार पर ये मोबाइल बरामद कर उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंपना शुरू कर दिया है.
एक माह में 151 मोबाइल बरामद: डीसीपी ईस्ट मनीष चौधरी ने बताया कि सभी मोबाइल एक माह की कार्रवाई में बरामद किए गए हैं. सीईआईआर पोर्टल की मदद से जिले में अब तक कुल 1074 खोए एवं गुम मोबाइल बरामद कर परिवादियों को लौटाए जा चुके हैं. पुलिस की इस कार्रवाई से मोबाइल खोने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि मोबाइल चोरी या गुम होने पर सबसे पहले संबंधित थाने में या राजस्थान पुलिस के वेब पोर्टल पर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाएं. इसके बाद उसी नंबर की नई सिम लेकर सीईआईआर पोर्टल पर मोबाइल को ब्लॉक करवाएं.
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Request ID से ट्रैक करें लोकेशन: मनीष चौधरी ने बताया- सीईआईआर पोर्टल पर ‘Block Stolen/Lost Mobile’ विकल्प से मोबाइल ब्लॉक किया जा सकता है. इसके लिए मिसिंग रिपोर्ट की प्रति, मोबाइल का बिल और पहचान संबंधी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिली Request ID को सुरक्षित रखना आवश्यक है.
मनीष चौधरी ने बताया कि ब्लॉक किया गया मोबाइल किसी नए नंबर के संपर्क में आते ही ट्रेसिबिलिटी रिपोर्ट में दर्ज हो सकता है. जिसे पुलिस के साथ परिवादी भी अपनी Request ID से देख सकता है और मोबाइल मिलने पर ‘Un-Block Found Mobile’ विकल्प से अनब्लॉक किया जा सकता है. इस कार्रवाई में साइबर सेल और जिला पूर्व के विभिन्न थानों की टीमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उपायुक्त ने बताया कि बरामद फोन यदि चोरी के हैं तो उनकी जांच भी की जा रही है.
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