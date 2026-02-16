ETV Bharat / state

जोधपुर में हवाला का बड़ा खुलासा, पुलिस ने 77 लाख रुपये जब्त किए, 3 लोग हिरासत में

सरदारपुरा थानाधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि जिला पश्चिम के उपायुक्त वीनित बंसल के निर्देश पर विशेष टीम को सूचना मिली थी कि सरदारपुरा थाना क्षेत्र में स्थित एक फाइनेंस कंपनी में बड़ी मात्रा में कैश पड़ा है, जिसका इस्तेमाल हवाला कारोबार में हो सकता है. इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नकदी जब्त की.

जोधपुर: पुलिस कमिश्नरेट के जिला पश्चिम में सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हवाला से जुड़ी सूचना पर छापेमारी की और एक संदिग्ध फाइनेंस कंपनी से 77 लाख रुपये नकद बरामद किए. इस दौरान कंपनी के मालिक सहित तीन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

77 लाख रुपये नकद बरामद: जयकिशन सोनी ने बताया छापेमारी के दौरान पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से 77 लाख रुपये नकद बरामद किए. मौके पर मौजूद कंपनी के संचालक नरेश जैन से नकदी के स्रोत के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. इसके बाद पुलिस ने पूरी राशि जब्त कर ली और दिनेश जैन को हिरासत में लिया. वहीं, वहां मौजूद अन्य तीन लोगों को भी पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया.

थानाधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि डीएसटी से मिली सूचना पर सी रोड स्थित कंपनी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. नरेश जैन ने खुद को कंपनी का संचालक बताया, लेकिन नकद राशि के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके. पुलिस अब दिनेश जैन और अन्य लोगों के फोन, डायरी तथा अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है ताकि नकदी का स्रोत पता लगाया जा सके. पुलिस को शक है कि यह राशि हवाला कारोबार या किसी अन्य अवैध गतिविधि से जुड़ी हो सकती है. मामले की हर एंगल से गहन जांच की जा रही है, जिसमें धन के स्रोत, हवाला नेटवर्क और संभावित अन्य शामिल लोगों का पता लगाना शामिल है.

