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हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जमानत के फर्जी आदेश अपलोड करने का मामला, पुलिस ने पिता-पुत्र को किया गिरफ्तार

जोधपुरः राजथान हाईकोर्ट की वेबसाइट को हैक कर पर फर्जी अंतरिम जमानत के आदेश अपलोड कर न्यायिक प्रक्रिया को गुमराह करने के मामले में कुड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में जमानत लेने वाले आरोपी कुलविंदर सिंह पनेसर और उसके बेटे मनप्रीत को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस दोनों को मंगलवार को पंजाब के लुधियाना से पकड़कर जोधपुर लाकर गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर अंशुमान भोमिया और डीसीपी (पश्चिम) कमल शेखावत के निर्देश पर हुई.

डीसीपी पश्चिम कमल शेखावत ने बताया कि पिता कुलविंदर को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उसका बेटा कनाडा से भारत आया था और फर्जी आदेश तैयार करने की साजिश में शामिल हुआ था. आरोपियों से अभी पूरे मामले की विस्तृत पूछताछ होनी है. इसके बाद इस साजिश का खुलासा होगा.

तय तारीख पर जेल नहीं लौटा तो खुला मामलाः डीसीपी पश्चिम कमल शेखावत ने बताया कि जमानत पर चल रहे कुलविंदर सिंह पनेसर को 9 जून को निर्धारित अवधि पूरी होने पर जेल लौटना था, लेकिन वह वापस नहीं आया. इसके बाद हाईकोर्ट ने उसके जमानत मुचलके रद्द करने, जमानतदारों की राशि जब्त करने और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए. अदालत ने संबंधित पुलिस अधीक्षक को आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए. इस गिरफ्तारी से बचने के लिए 12, 15 और 26 अक्टूबर 2026 के तीन कथित जमानत आदेश पुलिस को बताए गए. न्यायिक रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि इन तारीखों पर संबंधित मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध ही नहीं थे और न ही अदालत की ओर से कोई आदेश पारित किया गया था.

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कुड़ी थाने में दर्ज हुआ मामलाः 26 अक्टूबर को पनेसर की जमानत का आदेश वेबसाइट पर अपलोड हुआ था. इसका पता तीन नवंबर को चला था. इसके बाद हाईकोर्ट में हड़कंप मच गया था. हाई कोर्ट प्रशासन ने इसकी जांच के आदेश दिए. इसके अलावा कुड़ी भगतासनी थाने में कुलविंदर सिंह पनेसर सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है. इस मामले में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के लिए पुलिस पूछताछ करेगी.