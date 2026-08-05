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जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने अभय कमांड का किया दौरा : 990 सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी, ट्रैफिक नियमों पर सख्ती

जोधपुर का अभय कमांड सेंटर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: तेजी से बढ़ते जोधपुर शहर की कानून-व्यवस्था बनाए रखने में तकनीक का साथ काफी कारगर साबित हो रहा है. इसमें खास तौर पर अभय कमांड में लगे सीसीटीवी कैमरे पुलिस के सबसे बड़े सहयोगी बन रहे हैं. जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में कमांड के एक हजार कैमरे चप्पे-चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं. इन कैमरों की डेडिकेटेड टीम 24 घंटे मॉनिटरिंग करती है, जिसकी पैनी नजर से कई बड़े आपराधिक मामले सुलझाए जा चुके हैं. बुधवार को पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया ने अभय कमांड का दौरा किया. उन्होंने बताया कि तकनीक का उपयोग पुलिस के लिए बेहद फायदेमंद है. अभय कमांड से सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिससे अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है. उन्होंने कहा कि लगातार बदलती तकनीक और नए एप्लिकेशनों का उपयोग अपराध से पहले और बाद में किया जा रहा है. इसके अलावा, कमांड से आम शिकायतों का भी समाधान किया जा रहा है. जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने अभय कमांड का किया दौरा...सुनिए.... (ETV Bhart Jodhpur) पढ़ें: कैब App में अब SOS बटन, एक लाख वाहनों को अभय कमांड सेंटर से जोड़ा, तत्काल मिलेगी पुलिस की मदद