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139 दिन में ही विदा हो गए कविराज, नित्या की जगह उनके पति पंकज अब ग्रामीण एसपी

जोधपुर : प्रदेश में मंगलवार देर रात जारी हुई आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची में जोधपुर पुलिस कमिश्नर शरत कविराज का नाम भी शामिल है. उनकी जगह एसएसबी जयपुर से अंशुमान भोमिया को लगाया गया है. इसके अलावा जोधपुर आरएसी बटालियन कमांडेट पद पर तैनात पंकज यादव को जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पद और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पद पर पदस्थापित यादव की पत्नी पीडी नित्या को पुलिस अधीक्षक एसीबी जोधपुर के पद पर लगाया है. शरत कविराज को जयपुर क्राइम ब्रांच आईजी लगाया गया है.

139 दिन ही रहे कविराज कमिश्नर : जोधपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर शरत कविराज को फरवरी में लगाया था. 139 दिन बाद मंगलवार रात उनका तबादला किया गया. उनको अचानक हटाने के कारणों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. इनमें एक कारण यह भी माना जा रहा है कि पिछले दिनों जोधपुर में हुई आपराधिक घटनाएं और एक थाने में दर्ज हुई एफआईआर में न्यायाधीशों पर आरोप के साथ नाम भी शामिल थे. इसको लेकर डिजी तक ने नाराजगी जताई गई थी. कविराज को लंबे अंतराल के बाद ही फिल्ड पोस्टिंग मिली थी. इससे पहले जोधपुर ग्रामीण एसपी रहते हुए उनको हटाया गया था.