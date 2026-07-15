ETV Bharat / state

139 दिन में ही विदा हो गए कविराज, नित्या की जगह उनके पति पंकज अब ग्रामीण एसपी

कविराज को लंबे अंतराल के बाद ही फिल्ड पोस्टिंग मिली थी. इससे पहले जोधपुर ग्रामीण एसपी रहते हुए उनको हटाया गया था.

शरत कविराज का तबादला
शरत कविराज का तबादला (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 10:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर : प्रदेश में मंगलवार देर रात जारी हुई आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची में जोधपुर पुलिस कमिश्नर शरत कविराज का नाम भी शामिल है. उनकी जगह एसएसबी जयपुर से अंशुमान भोमिया को लगाया गया है. इसके अलावा जोधपुर आरएसी बटालियन कमांडेट पद पर तैनात पंकज यादव को जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पद और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पद पर पदस्थापित यादव की पत्नी पीडी नित्या को पुलिस अधीक्षक एसीबी जोधपुर के पद पर लगाया है. शरत कविराज को जयपुर क्राइम ब्रांच आईजी लगाया गया है.

139 दिन ही रहे कविराज कमिश्नर : जोधपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर शरत कविराज को फरवरी में लगाया था. 139 दिन बाद मंगलवार रात उनका तबादला किया गया. उनको अचानक हटाने के कारणों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. इनमें एक कारण यह भी माना जा रहा है कि पिछले दिनों जोधपुर में हुई आपराधिक घटनाएं और एक थाने में दर्ज हुई एफआईआर में न्यायाधीशों पर आरोप के साथ नाम भी शामिल थे. इसको लेकर डिजी तक ने नाराजगी जताई गई थी. कविराज को लंबे अंतराल के बाद ही फिल्ड पोस्टिंग मिली थी. इससे पहले जोधपुर ग्रामीण एसपी रहते हुए उनको हटाया गया था.

पढे़ं. राजस्थान में 18 IPS अधिकारियों के तबादले, कई रेंजों में नए चेहरे, जोधपुर कमिश्नर भी बदले

कमिश्नरेट में किए सैकड़ों तबादले : तबादलों के दौर में बतौर कमिश्नर कविराज ने जोधपुर पुलिस की कार्यशैली बदलने के लिए पूरा ढांचा ही बदल दिया था. उन्होंने 10 जुलाई से पहले 500 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबलों के तबादले कर दिए थे. इसके अलावा 44 पुलिस निरीक्षकों को इधर उधर किया. पहली बार कमिश्नरेट में 8 महिला निरीक्षकों को थाने की कमान दी गई.

TAGGED:

IPS TRANSFER IN RAJASTHAN
SHARAT KAVIRAJ TRANSFER
शरत कविराज का तबादला
जोधपुर पुलिस कमिश्नर का तबादला
JODHPUR POLICE COMMISSIONER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.