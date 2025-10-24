ETV Bharat / state

बच्ची से दुष्कर्म का मामला : आरोपी को सजा दिलाने के लिए सात दिन में चालान पेश करने की तैयारी

जोधपुर : बिलाड़ा थाना क्षेत्र में अबोध मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए पुलिस ने तैयारी शुरू की है. सभी तरह के साक्ष्य एकत्रित करने के साथ ही सात दिन में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करने की तैयारी है. साथ ही जल्द सजा के लिए मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाएगा.

पुलिस महानिरीक्षक (रेंज) जोधपुर राजेश मीणा ने बताया कि आरोपी साजिद को पाली से गिरफ्तार किया गया है. इस दरिंदगी के लिए उसे जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं. उसके खिलाफ सभी तरह के साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं. सात दिन के भीतर कोर्ट में उसके खिलाफ चालान पेश किया जाएगा. केस ऑफिसर स्कीम में लेकर जांच व मॉनिटरिंग की जाएगी. कोर्ट में रोजाना सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट से आग्रह किया जाएगा. साथ ही कोर्ट में स्पेशल ऑफिसर भी लगाया जाएगा ताकि मामले की प्रतिदिन सुनवाई हो सके और जल्द ट्रायल पूरी करवाई जा सके. आरोपी को एक महीने या कम से कम समय में फांसी या अधिक से अधिक सजा दिलाने के प्रयास किए जाएंगे.