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जोधपुर पुलिस ने खाली करवाए नई सड़क के बरामदे, सड़क जाम करने वाले ठेले भी हटाए

आपातकाल में संजज गांधी का काफिले को घंटाघर जाने में दिक्कत आई थी. तब इस सड़क को चौड़ा किया गया था.

Police Commissioner Inspects the Verandas
पुलिस कमिश्रन ने किया बरामदों का दौरा (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2026 at 4:11 PM IST

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जोधपुर: शहर की नई सड़क के बरामदों के अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम, जेडीए सहित कई एजेंसियां प्रयास कर चुकी हैं. लेकिन इनको खाली नहीं करवा सकी. इस बार जोधपुर पुलिस ने यह कर दिखाया है. पुलिस का दावा है कि अब दुबारा से बरामदों में अतिक्रमण नहीं होगा. आमजन आसानी से आ जा सकेंगे. इसके साथ ही पुलिस ने शहर की इस प्रमुख सड़क पर बेतरतीब वेंडिंग जोन को भी सुधारने का प्रयास किया. शनिवार को पुलिस कमिश्नर शरत कविराज ने पूरी कार्रवाई के बाद इन बरामदों का दौरा किया. उन्होंने कहा कि हमने पहले सभी व्यापारियों को समय दिया था कि वे अपना सामान हटाएं अन्यथा कार्रवाई होगी. उन्होंने इसे माना और बरामदे खाली कर दिए. इसी तरह से सड़क जाम करने वाले ठेलों को भी नियंत्रित किया गया है.

कविराज ने बताया कि मेरे जोधपुर आने के बाद से लगातार शिकायत आ रही थी कि नई सड़क पर अतिक्रमण रहता है. हाईकोर्ट के भी इसको लेकर आदेश जारी हो रखे हैं. इसलिए मेरा प्रयास था कि सब साथ मिलकर इसे सुधारें. व्यापारियों ने इसमें सहयोग दिया. आज इसका ही दौरा किया है. उम्मीद है कि आगे यह परेशानी नहीं रहेगी. ठेले धारकों के लिए जगह तय कर दी गई है. उनको वहीं खड़ा होना होगा. लगातार हमारी टीम इसका जायजा लेती रहेगी. वहीं नई सड़क व्यापार संगठन के सदस्य नवीन सोनी ने बताया कि हम पुलिस के आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बड़ी परेशानी का समाधान किया है. आगे भी बरामदे खाली रहेंगे, ऐसी सभी को उम्मीद है. इन बरामदों का उपयोग जनता कर सकेगी.

पढ़ें: Encroachment in Jaipur : सालों पहले खाली हुए बरामदे आज फिर अतिक्रमण से अटे, नीचे अस्थाई कब्जा...ऊपर स्थाई निर्माण

संजय गांधी के कहने से बनी थी सड़क: आपातकाल के दौरान संजय गांधी जोधपुर आए थे. तब उन्होंने देखा कि क्लॉक टावर जाने वाली सड़क बहुत संकरी थी. उन्हें वहां सभा के लिए जाना था. कारों को निकलने में काफी दिक्कत आ रही थी. उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए थे कि इस सड़क को चौड़ा किया जाए, जिससे क्लॉक टावर नजर आए. इसके बाद मोहनपुरा पुलिया से घंटाघर तक सड़क बनाने का काम शुरू हुआ. कई परिवारों को यहां से शिफ्ट किया गया. तब कहीं जाकर यह सड़क तैयार हुई थी. लेकिन लंबे समय तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ, तो लोग इसे नई सड़क के नाम से पुकारने लगे थे. शहर के समाजसेवी डॉ अजय त्रिवेदी बताते हैं कि उस समय संजय गांधी की कार को जाने में बहुत दिक्क्त हुई थी. संजय गांधी के निर्देश पर इसे चौड़ा किया गया. पहाड़ी को भी हटाया गया था.

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