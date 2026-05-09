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जोधपुर पुलिस ने खाली करवाए नई सड़क के बरामदे, सड़क जाम करने वाले ठेले भी हटाए

जोधपुर: शहर की नई सड़क के बरामदों के अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम, जेडीए सहित कई एजेंसियां प्रयास कर चुकी हैं. लेकिन इनको खाली नहीं करवा सकी. इस बार जोधपुर पुलिस ने यह कर दिखाया है. पुलिस का दावा है कि अब दुबारा से बरामदों में अतिक्रमण नहीं होगा. आमजन आसानी से आ जा सकेंगे. इसके साथ ही पुलिस ने शहर की इस प्रमुख सड़क पर बेतरतीब वेंडिंग जोन को भी सुधारने का प्रयास किया. शनिवार को पुलिस कमिश्नर शरत कविराज ने पूरी कार्रवाई के बाद इन बरामदों का दौरा किया. उन्होंने कहा कि हमने पहले सभी व्यापारियों को समय दिया था कि वे अपना सामान हटाएं अन्यथा कार्रवाई होगी. उन्होंने इसे माना और बरामदे खाली कर दिए. इसी तरह से सड़क जाम करने वाले ठेलों को भी नियंत्रित किया गया है.

कविराज ने बताया कि मेरे जोधपुर आने के बाद से लगातार शिकायत आ रही थी कि नई सड़क पर अतिक्रमण रहता है. हाईकोर्ट के भी इसको लेकर आदेश जारी हो रखे हैं. इसलिए मेरा प्रयास था कि सब साथ मिलकर इसे सुधारें. व्यापारियों ने इसमें सहयोग दिया. आज इसका ही दौरा किया है. उम्मीद है कि आगे यह परेशानी नहीं रहेगी. ठेले धारकों के लिए जगह तय कर दी गई है. उनको वहीं खड़ा होना होगा. लगातार हमारी टीम इसका जायजा लेती रहेगी. वहीं नई सड़क व्यापार संगठन के सदस्य नवीन सोनी ने बताया कि हम पुलिस के आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बड़ी परेशानी का समाधान किया है. आगे भी बरामदे खाली रहेंगे, ऐसी सभी को उम्मीद है. इन बरामदों का उपयोग जनता कर सकेगी.