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Jodhpur Crime : लॉरेंस गैंग से जुड़े हथियार सप्लायर को पुलिस ने दबोचा, कई राज्यों में था कनेक्शन

लॉरेंस गैंग के हथियार सप्लायर को पकड़ा ( Source : Jodhpur Police )

जोधपुर: ग्रामीण पुलिस ने लॉरेंस गैंग के कुख्यात हथियार सप्लायर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों की फोटो अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तो तस्कर पकड़ में आया. पुलिस के अनुसार आरोपी तस्कर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र व राजस्थान के कई जिलों में हथियार सप्लाई कर चुका है. जिला पुलिस अधीक्षक पंकज ने बताया कि जिले में इंस्टाग्राम आईडी व सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो-वीडियो अपलोड करने वाले लोगों को चिहिन्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश गए थे. जिस पर जिला विशेष टीम ने खेड़पा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हथियारों की फोटो व रील अपलोड करने वाले सोपू उर्फ लॉरेन्स गैंग के कुख्यात हथियार सप्लायर मनीष उर्फ मनसा भाटी निवासी बुचेटी का पता चला था. उसकी तलाश कर उसे हिरासत में लेकर प्रारंभिक पूछाताछ की गई तो उसने बताया कि वह लॉरेंस गैंग के लिए हथियार सप्लाई का काम कर चुका है. ​फिलहाल, उससे अभी और विस्तृत पूछताछ की जा रही है. जोधपुर ग्रामीण एसपी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)