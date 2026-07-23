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Jodhpur Crime : लॉरेंस गैंग से जुड़े हथियार सप्लायर को पुलिस ने दबोचा, कई राज्यों में था कनेक्शन

कई राज्यों के कई जिलों में बदमाशों व आपराधिक गैंग चलाने वालों को अवैध हथियार व कारतूस की सप्लाई कर चुका है मनीष...

Lawrence Bishnoi Gang
लॉरेंस गैंग के हथियार सप्लायर को पकड़ा (Source : Jodhpur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 6:14 PM IST

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Updated : July 23, 2026 at 7:50 PM IST

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जोधपुर: ग्रामीण पुलिस ने लॉरेंस गैंग के कुख्यात हथियार सप्लायर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों की फोटो अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तो तस्कर पकड़ में आया. पुलिस के अनुसार आरोपी तस्कर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र व राजस्थान के कई जिलों में हथियार सप्लाई कर चुका है.

जिला पुलिस अधीक्षक पंकज ने बताया कि जिले में इंस्टाग्राम आईडी व सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो-वीडियो अपलोड करने वाले लोगों को चिहिन्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश गए थे. जिस पर जिला विशेष टीम ने खेड़पा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हथियारों की फोटो व रील अपलोड करने वाले सोपू उर्फ लॉरेन्स गैंग के कुख्यात हथियार सप्लायर मनीष उर्फ मनसा भाटी निवासी बुचेटी का पता चला था. उसकी तलाश कर उसे हिरासत में लेकर प्रारंभिक पूछाताछ की गई तो उसने बताया कि वह लॉरेंस गैंग के लिए हथियार सप्लाई का काम कर चुका है. ​फिलहाल, उससे अभी और विस्तृत पूछताछ की जा रही है.

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पढ़ें : लॉरेंस गैंग के गुर्गे सुनील मीणा का करीबी मोंटी गिरफ्तार, 7 ​जिंदा कारतूस बरामद

डराने और बेचने के लिए प्रदर्शन : पुलिस ने बताया कि मनीष भाटी ने पूछताछ में बताया कि वह लॉरेंस गैंग से जुड़ा है. उसने कई राज्यों जिनमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र व राजस्थान शामिल हैं. इनके कई जिलों में बदमाशों व आपराधिक गैंग चलाने वालों को अवैध हथियार व कारतूस की सप्लाई कर चुका है. अपने इंस्टा एकाउंट पर वह उसके पास आने वाले नए हथियार का प्रदर्शन करता है, जिससे उसका डर इलाके में बनाने और स्वंय को बड़ा गैंगस्टर दिखाने के लिए व अवैध हथियारों के ग्राहक ढूंढने के लिए इन्स्टाग्राम अकाउंट पर अवैध हथियारों के साथ फोटो व वीडियो पोस्ट करता था.

पुलिस ने किया आगाह : जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवा वर्ग को अपराधियों, गैंगस्टरों के साथ फोटो खिंचवाना, उनका महिमामंडन करना, अपराध में उनका सहयोग करना एवं अवैध हथियारों के साथ फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी, जिससे युवाओं भविष्य प्रभावित होगा. आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व स्वयं को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करने वाले, उनको फॉलो करने वाले, अपराधियों के अनुयायी बनने वाले युवाओं, अश्लील फोटो, अभद्र व असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष को टारगेट करने वाले लोगों को चिहिन्त कर, उनके खिलाफ पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : July 23, 2026 at 7:50 PM IST

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