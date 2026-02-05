ETV Bharat / state

जोधपुर में अब रात की गश्त बाइक स्क्वाड से, तीन रातों के ट्रॉयल में नहीं हुई कोई आपराधिक घटना

जोधपुर में बाइक स्क्वाड से गश्त के साथ ही अंदरूनी इलाकों और तंग गलियों में भी पुलिस की त्वरित पहुंच बन गई है.

Jodhpur police bike squad
जोधपुर पुलिस की बाइक स्क्वाड (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 5, 2026 at 6:33 PM IST

Updated : February 5, 2026 at 6:50 PM IST

जोधपुर: रात को होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए शहर में अब बाइक स्क्वाड गश्त करेगी. इसके तहत भीतरी शहर व अन्य इलाकों में पुलिस की गश्त की मुस्तैदी बढ़ेगी. चोरी, नकबजनी की घटनाओं पर भी लगाम लगेगी. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने बताया कि शहर में रात्रिकालीन गश्त की नई व्यवस्था लागू की गई है. इसके तहत अब रात को बाइक स्क्वाड काम करेगी. इसके लिए हमने तीन दिन तक लगातार रात को इसका ट्रायल किया. इस दौरान कोई भी क्राइम रिपोर्ट नहीं हुआ. अब इसे नियमित लागू किया जा रहा है. रात को स्क्वाड को रवाना करने से पहले कमिश्नर ने सभी पुलिसकर्मियों से कहा कि आपको चौंकन्ना होकर गश्त करनी है. छोटी से छोटी हलचल का ध्यान रखना है.

सायरन के साथ निकली सक्वाड: पुलिस कमिश्नर ने शहर में रात्रिकालीन गश्त के लिए 70 बाईक्स मंगवाई हैं. जिन पर सायरन व लाइट्स लगी हुई हैं. रात को एक साथ मुख्य रोड़ पर निकलती हैं. बाद में इनको थाना क्षेत्र के हिसाब से गश्त के लिए निर्देश दिए गए हैं. इन पर पुरुष व महिला जवान एक साथ गश्त करेंगे. कमिश्नर ने बताया कि भीतरी शहर में छोटी गलियों व अन्य इलाकों में इससे निगरानी करना बहुत आसान हो जाएगा.

पुलिस कमिश्नर ने बाइक स्क्वाड का बढ़ाया उत्साह, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

कमिश्नर ने किया ब्रीफ: पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान जोधपुर में अपने हर नवाचार के दौरान खुद मौजूद रहते हैं. इस गश्त व्यवस्था के दौरान भी वे खुद मौजूद रहे. उन्होंने जवानों से कहा कि तीन दिनों में आप द्वारा की गई गश्त के चलते रात को कोई आपराधिक मामला सामने नहीं आया. मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरह से काम करेंगे. जिससे जोधपुर में रात को कोई अपराध घटित नहीं हो.

