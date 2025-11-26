ETV Bharat / state

गैंगस्टर लॉरेंस के नाम से बेच रहे थे जैकेट, दो गिरफ्तार

पुलिस ने तलाशी ली तो दुकान में लॉरेंस बिश्नोई का लोगो लगे 6 जैकेट मिले. इन्हें जब्त किया गया है.

JACKETS NAME LAWRENCE BISHNOI, GANGSTER LAWRENCE BISHNOI
पुलिस थाना बोरानाड़ा (ETV Bharat jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 26, 2025 at 10:12 AM IST

3 Min Read
जोधपुरः पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जैकेट बेचते हुए दो लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने युवक की दुकान से 6 जैकेट भी बरामद किए हैं. पुलिस कमिश्नरेट के बोरानाडा थाना पुलिस को मंगलवार रात को सोशल मीडिया के जरिए सूचना मिली थी कि ग्राम बोरानाडा स्थित दुकान के मालिक नवीन द्वारा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जैकेट बेचने के लिए सोशल मीडिया पर रील डाली थी. थानाधिकारी शकील अहमद ने बताया कि देर रात तलाशी ली गई तो दुकान में लॉरेंस बिश्नोई का लोगो लगे 6 जैकेट मिले. इन्हें जब्त किया गया है.

उन्होंने बताया कि मौके पर अशांति कर रहे दो लोग, जिसमें वीडियो वायरल करने वाले नवीन पुत्र मंगलाराम जाट निवासी दावों की ढाणी एवं प्रेमाराम पुत्र सोनाराम जाट निवासी नारो की ढाणी थाना झवर को शांति भंग में गिरफ्तार किया है. दुकानदार ने सात दिन पहले अपनी दुकान के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक जैकेट की रील डाली थी, इसके कैप्शन में लिखा था 'लॉरेंस वाला जैकेट'. इसका पता चलने पर पुलिस ने कार्रवाई की है.

कोटपुतली में मिली 35 जैकेटः एक दिन पहले ही कोटपूतली-बहरोड़ जिले में तीन व्यक्तियों को पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम वाली जैकेटें बेचने पर पकड़ा था. दुकान पर छापा मार कर 35 जैकेट जब्त की थी, जिन पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखा था. बताया का रहा है कि पुलिस यह कार्रवाई किसी अपराधी को बढ़ावा देने को रोकने के लिए कर रही है.

लॉरेंस का यह है जोधपुर कनेक्शनः गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जोधपुर से बड़ा कनेक्शन है. 2017 में पहली बार जोधपुर में रंगदारी वसूलने के लिए लोगों के घरों पर फायरिंग शुरू हुई तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था. उसके बाद सरदारपुरा सी रोड पर एक व्यापारी वासुदेव इसरानी की गोली मारकर हत्या की गई, इसमें भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था.

जोधपुर पुलिस तब लॉरेंस को पंजाब की जेल से गिरफ्तार करके यहां लाई आई थी. उसके भाई अनमोल विश्नोई के खिलाफ भी मामले दर्ज हुए थे. इसके बाद से जोधपुर जिले के बदमाश खुद को लॉरेंस की गैंग से जुड़ा बताकर घटनाएं करते रहते हैं. कुछ बदमाश सीधे अनमोल के संपर्क में रहकर वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. हाल ही में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया गया है. उसके खिलाफ होने वाली कार्रवाई में उसे जोधपुर भी लाए जाने की संभावना है.

