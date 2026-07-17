ड्रग तस्करी के आरोप में एनएसजी का पूर्व कमांडो गिरफ्तार, इतनी नकदी मिली कि पुलिसकर्मियों को गिनने में लगे घंटों...
जोधपुर में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ तीन जगह दबिश दी. गिरफ्तार पूर्व कमांडो मणिपुर में रहते ड्रग माफिया के संपर्क में आया.
Published : July 17, 2026 at 4:20 PM IST
जोधपुर: जोधपुर जिला पूर्व की पुलिस ने गुरुवार रात मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री से जुड़े लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की. पुलिस ने तीन जगह दबिश दी. दो कार्रवाई बनाड़ थाना क्षेत्र में की. पहली कार्रवाई में एक घर पर छापा मारकर छह किलो अफीम बरामद की. मौके से एक करोड़ छह लाख रुपए नकदी एवं कार मिली. इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई.
डीसीपी ईस्ट मनीष चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रतन सिंह एनएसजी का कमांडो रह चुका है. वह ड्रग के साथ अन्य दूसरा काम भी करता हैं. उससे पूछताछ की जा रही है. वह वर्ष 2021 तक असम राइफल्स में था. उसके बाद एनएसजी कमांडो बना. इसी दौरान मणिपुर में लोगों के संपर्क में आया. उसने कमांडो रहते रिटायरमेंट ले लिया. उसके बाद ड्रग तस्करी में लिप्त हो गया. साथ ही यहां आकर ठेकेदारी करने लगा था. आरोपी से इतनी बड़ी रकम और नशे की खेप के सोर्स को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है. पुलिस ने बताया कि रात ढाई बजे रतन सिंह के घर पर छापा मारा गया था.
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हिरासत में दो आरोपी: रतन सिंह के घर के बाद जाजीवाल इलाके में छापेमारी की गई. वहां कार्रवाई जारी थी. यहां रामनिवास विश्नोई को पकड़ा गया. विश्नोई से पूछताछ की जा रही है. उसके घर से छह किलो अफीम और छह लाख रुपए बरामद हुए. अभी पुलिस टीम वहां कार्रवाई कर रही है. इसी तरह से डांगियावास थाना क्षेत्र में कार्रवाई में जहां एक गाड़ी से चालीस किलो से अधिक डोडा सीज किया गया. इस मामले में बालोतरा निवासी दिनेश विश्नोई को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है.
नोट गिनने में लग गया समय: बनाड़ थानाधिकारी ईश्वरचंद पारीक व डीएसटी टीम ने देर रात तक रतनसिंह के घर पर छापा मारा. वहां पुलिस ने तलाशी शुरू की थी. इस दौरान घर में अफीम बरामद हुई. घर की तलाशी में एक करोड़ छह लाख 50 हजार रुपए बरामद हुए. पुलिस को उसने बताया कि यह रुपए उसके अन्य बिजनेस के हैं, लेकिन पुलिस ने जब्त कर लिए. नोटों को गिनने के लिए पुलिस के पास रात को मशीन नहीं थी. ऐसे में पुलिसकर्मियों को नोट गिनने में घंटों लग गए. उसके बाद अंतिम आंकड़ा सामने आया हैं.
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