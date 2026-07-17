ETV Bharat / state

ड्रग तस्करी के आरोप में एनएसजी का पूर्व कमांडो गिरफ्तार, इतनी नकदी मिली कि पुलिसकर्मियों को​ गिनने में लगे घंटों...

जोधपुर में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ तीन जगह दबिश दी. गिरफ्तार पूर्व कमांडो मणिपुर में रहते ड्रग माफिया के संपर्क में आया.

One crore rupees recovered from the house of accused commando Ratan.
आरोपी कमांडो रतन के घर से बरामद एक करोड़ रुपए (ETVBharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 17, 2026 at 4:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: जोधपुर जिला पूर्व की पुलिस ने गुरुवार रात मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री से जुड़े लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की. पुलिस ने तीन जगह दबिश दी. दो कार्रवाई बनाड़ थाना क्षेत्र में की. पहली कार्रवाई में एक घर पर छापा मारकर छह किलो अफीम बरामद की. मौके से एक करोड़ छह लाख रुपए नकदी एवं कार मिली. इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई.

डीसीपी ईस्ट मनीष चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रतन सिंह एनएसजी का कमांडो रह चुका है. वह ड्रग के साथ अन्य दूसरा काम भी करता हैं. उससे पूछताछ की जा रही है. वह वर्ष 2021 तक असम राइफल्स में था. उसके बाद एनएसजी कमांडो बना. इसी दौरान मणिपुर में लोगों के संपर्क में आया. उसने कमांडो रहते रिटायरमेंट ले लिया. उसके बाद ड्रग तस्करी में लिप्त हो गया. साथ ही यहां आकर ठेकेदारी करने लगा था. आरोपी से इतनी बड़ी रकम और नशे की खेप के सोर्स को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है. पुलिस ने बताया कि रात ढाई बजे रतन सिंह के घर पर छापा मारा गया था.

डीसीपी ईस्ट मनीष चौधरी बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: बारां पुलिस का बड़ा एक्शन: छबड़ा विधायक का गनमैन रहा हेड कांस्टेबल शंकर विश्नोई सेवा से बर्खास्त

हिरासत में दो आरोपी: रतन सिंह के घर के बाद जाजीवाल इलाके में छापेमारी की गई. वहां कार्रवाई जारी थी. यहां रामनिवास विश्नोई को पकड़ा गया. विश्नोई से पूछताछ की जा रही है. उसके घर से छह किलो अफीम और छह लाख रुपए बरामद हुए. अभी पुलिस टीम वहां कार्रवाई कर रही है. इसी तरह से डांगियावास थाना क्षेत्र में कार्रवाई में जहां एक गाड़ी से चालीस किलो से अधिक डोडा सीज किया गया. इस मामले में बालोतरा निवासी दिनेश विश्नोई को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है.

नोट गिनने में लग गया समय: बनाड़ थानाधिकारी ईश्वरचंद पारीक व डीएसटी टीम ने देर रात तक रतनसिंह के घर पर छापा मारा. वहां पुलिस ने तलाशी शुरू की थी. इस दौरान घर में अफीम बरामद हुई. घर की तलाशी में एक करोड़ छह लाख 50 हजार रुपए बरामद हुए. पुलिस को उसने बताया कि यह रुपए उसके अन्य बिजनेस के हैं, लेकिन पुलिस ने जब्त कर लिए. नोटों को गिनने के लिए पुलिस के पास रात को मशीन नहीं थी. ऐसे में पुलिसकर्मियों को नोट गिनने में घंटों लग गए. उसके बाद अंतिम आंकड़ा सामने आया हैं.

पढ़ें: हाईटेक ऑनलाइन जुआ-सट्टा गिरोह मामला: आरोपियों से मिलीभगत का आरोपी कांस्टेबल बर्खास्त

TAGGED:

CRACKDOWN ON DRUG SMUGGLERS
THREE ACTIONS BY THE JODHPUR POLICE
1 CRORE RECOVERED FROM COMMANDO
RETIRED FROM NSG
FORMER NSG COMMANDO ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.