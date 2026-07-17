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ड्रग तस्करी के आरोप में एनएसजी का पूर्व कमांडो गिरफ्तार, इतनी नकदी मिली कि पुलिसकर्मियों को​ गिनने में लगे घंटों...

आरोपी कमांडो रतन के घर से बरामद एक करोड़ रुपए ( ETVBharat Jodhpur )