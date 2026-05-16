ETV Bharat / state

जोधपुर में दुष्कर्म पीड़िता आत्महत्या मामला: पुलिस की लापरवाही पर ग्रामीणों का आक्रोश, मोर्चरी के बाहर धरना

जोधपुर के खेड़ापा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता की पुलिस की लापरवाही के चलते आत्महत्या ने पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है.

धरने पर बैठे परिजन और स्थानीय लोग
धरने पर बैठे परिजन और स्थानीय लोग (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 7:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: जिले के खेड़ापा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर की गई आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, अभी तक शव को परिजन नहीं उठा रहे हैं. पुलिस लगातार समझाइश का प्रयास कर रही है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल सिंह ने आश्वासन दिया है कि मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की पूरी लापरवाही के कारण यह घटना हुई. उन्होंने बताया कि पहले बड़ी बहन ने आत्महत्या कर ली थी और अब छोटी बहन ने भी जान दे दी.

धरने पर बैठे स्थानीय नेता और लोग (ETV Bharat Jodhpur)

इसे भी पढ़ें- जोधपुर में आरोपियों के दबाव से परेशान दुष्कर्म पीड़िता ने की आत्महत्या

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, पीड़िता ने 11 अप्रैल को खेड़ापा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. उसी दिन उसने ग्रामीण एसपी पीडी नित्या को भी लिखित शिकायत सौंपी थी. शिकायत में पीड़िता ने बताया कि ई-मित्र संचालक महिपाल ने उसकी बड़ी बहन को झांसे में लेकर शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो बना लिया. इसके बाद वह उसे ब्लैकमेल करने लगा. महिपाल के साथी शिवराज, गोपाल, वीजाराम, दिनेश, मनोज और पुखराज ने भी पीड़िताओं का शोषण किया. इससे तंग आकर बड़ी बहन ने 20 मार्च को आत्महत्या कर ली.

बड़ी बहन की मौत के बाद आरोपियों ने छोटी बहन को निशाना बनाया. उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. महिपाल ने उसके साथ कई बार जबरन शोषण किया. परिजनों के अनुसार छोटी बहन ने कई बार प्रशासन के सभी स्तरों पर गुहार लगाई, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली.

इसे भी पढ़ें- प्रागपुरा दुष्कर्म पीड़ित की हालत नाजुक, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, कोविड टेस्ट भी आया पॉजिटिव

चार घंटे पानी की टंकी पर चढ़ी रही: जानकारी के अनुसार शुक्रवार को पीड़िता पानी की टंकी पर चढ़ गई और चार घंटे तक वहां बैठी रही। किसी ने भी तुरंत कार्रवाई नहीं की, जब पुलिसकर्मी उसे नीचे उतारने के लिए ऊपर चढ़े तो उसने आत्महत्या कर ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी छोटी बेटी के दो छोटे बच्चे हैं. उसकी एफआईआर दर्ज हुए 33 दिन बीत गए थे, लेकिन पुलिस ने एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया. लापरवाही के कारण ही दोनों बेटियां चली गईं. स्थानीय लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वे लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं.

मोर्चरी के बाहर धरना: शुक्रवार शाम को पीड़िता की मौत के बाद उसका शव एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया. शनिवार को वहां आरोपियों की गिरफ्तारी और परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया. मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने कहा कि एक बहन ने प्रशासन के हर स्तर पर अपनी गुहार लगाई, लेकिन कहीं राहत नहीं मिली.

इसे भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म मामले में राजीनामे का दबाव, आरोपियों ने की पीड़िता और परिजनों से मारपीट

उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी. हमारी मांग है कि सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए. महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष विजय लक्ष्मी पटेल ने इसे शर्म की बात बताते हुए कहा कि जोधपुर जैसी जगह पर दो महिलाओं को अपनी जान देनी पड़ी. यह पुलिस और प्रशासन की लापरवाही का स्पष्ट नमूना है. पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए.

TAGGED:

जोधपुर दुष्कर्म पीड़िता आत्महत्या
DEMAND FOR ARREST OF THE ACCUSED
मोर्चरी के बाहर परिजनों का धरना
जोधपुर में दो बहनों ने की आत्महत्या
VICTIM KILLED HERSELF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.