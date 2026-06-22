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Jodhpur Pavta Hospital Case: दवाइयों और ओटी के लिए गए सैंपल, जांच कमेटी गठित, एक प्रसूता AIIMS रेफर

​जोधपुर के पावटा अस्पताल में सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने से स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मच गया.

जोधपुर पावटा अस्पताल
जोधपुर पावटा अस्पताल ओटी के लिए गए सैंपल (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 11:24 AM IST

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Updated : June 22, 2026 at 11:47 AM IST

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जोधपुर : पावटा जिला अस्पताल में शनिवार को सिजेरियन डिलीवरी (ऑपरेशन) के बाद अचानक आठ प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ गई. मामला सामने आते ही औषधि नियंत्रक विभाग तुरंत एक्शन में आ गया है. विभाग ने ऑपरेशन के दौरान और बाद में इस्तेमाल की गईं सभी दवाइयों, ग्लूकोज और इंजेक्शन के नमूने जब्त कर जांच के लिए भेज दिए हैं.

पावटा अस्पताल के पीएमओ (प्रमुख चिकित्सा अधिकारी) डॉ. कुलबीर सिंह ने बताया कि शनिवार को अस्पताल में आठ महिलाओं के ऑपरेशन किए गए थे. ऑपरेशन के कुछ ही समय बाद सभी प्रसूताओं के ब्लड प्रेशर (बीपी) में तेजी से उतार-चढ़ाव होने लगा. स्थिति गंभीर होते देख दो महिलाओं को, जिनकी किडनी पर असर पड़ा था, तत्काल मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया. डॉ. सिंह के अनुसार, पिछले 24 घंटों में बाकी छह प्रसूताओं के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है और डॉक्टर हर घंटे उनके वाइटल्स (ब्लड प्रेशर, पल्स आदि) की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं.

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हर घंटे हो रही है मॉनिटरिंग, हालत में सुधार (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

डॉ. कुलबीर सिंह ने बताया कि जो प्रसूताएं उनके यहां भर्ती हैं उनको हायर एंटीबायोटिक पर लिया गया है. उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार है. हमारे यहां से ब्लड सैंपल लिए गए है उनकी कल्चर रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा कि किस तरह की परेशानी हुई है. फ़िलहाल दो प्रसूताएं एमडीएम के मेडिसिन विभाग की आईसीयू में भर्ती है. समय रहते उपचार में बदलाव से स्थिति में सुधार हुआ है. डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रचार्य डॉ. बीएस जोधा ने बताया कि ऑपरेशन थियेटर की सभी चीजों के कल्चर सैम्पल जुटाए गए हैं. दवाइयों और ग्लूकोज, स्प्रिट सहित अन्य की केमिकल जांच में पता चलेगा कि क्या कारण है.

जांच कमेटी गठित : पावटा अस्पताल में प्रसूताओं के स्वास्थ्य को लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य व अन्य डॉक्टर के साथ बैठक की. उन्होंने इस मामले में जांच के लिए कमेटी बनाई है. मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती प्रसूता सोनू और ललिता में से ललिता को एम्स रेफर किया गया है. प्राचार्य डॉ. बीएस जोधा ने बताया कि हाई डायबिटीज के चलते उसे एम्स भेजा है, जबकि सोनू का एमडीएम अस्पताल में उपचार चल रहा है.

जोधपुर पावटा अस्पताल
जोधपुर पावटा अस्पताल (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

कोटा, बीकानेर जैसे ही लक्षण : प्रसूताओं में दिखे लक्षण हूबहू कोटा और बीकानेर के सरकारी अस्पतालों में हुई हालिया घटनाओं जैसे ही थे, जहां प्रसव के बाद महिलाओं का ब्लड प्रेशर बिगड़ा था. हालांकि, जोधपुर के डॉक्टरों ने उन घटनाओं से सबक लेते हुए तुरंत खतरे को भांप लिया. उच्च अधिकारियों को सूचित करने के साथ ही समय रहते ट्रीटमेंट बदल दिया गया. जिन दो प्रसूताओं की किडनी फंक्शन इफेक्ट हुए उनको एमडीएम भेज दिया जहां एक की डायलेसिस किया गया है.

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गर्मी में बैक्टिरियल ग्रोथ की भी आशंका : डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बीएस जोधा ने बताया कि सिजेरियन वाले मरीज अक्सर एनीमिक (खून की कमी) या अन्य बीमारियों के कारण शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं. अत्यधिक गर्मी के मौसम में बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं, जो इस संक्रमण की वजह हो सकते हैं. उन्होंने बताया कि बताया कि ऑपरेशन थिएटर (ओटी) की सभी चीजों, स्प्रिट और ग्लूकोज के केमिकल सैंपल लिए गए हैं. एहतियात के तौर पर पावटा अस्पताल के ओटी को तीन-चार दिनों के लिए बंद कर दिया गया है. इस दौरान जिन मरीजों को सिजेरियन की जरूरत होगी, उन्हें एमडीएम अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा.

जोधपुर में प्रसव के तीन बड़े केंद्र : जोधपुर में सरकारी अस्पतालों में प्रसव सुविधा के तीन बड़े केंद्र हैं जहां महीने में सैकड़ो की संख्या में प्रसव होते हैं. इनमें सबसे ज्यादा उम्मेद अस्पताल के लेबर रूम में प्रतिदिन 70 से 80 डिलीवरी होती है. इसी तरह से एमडीएम अस्पताल की जानना विंग में भी 30 से 40 डिलीवरी प्रतिदिन होती है, जबकि तीन से चार डिलीवरी पावटा जिला अस्पताल में होती है.

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Last Updated : June 22, 2026 at 11:47 AM IST

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