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Jodhpur Paota Hospital Case: ओटी से ब्लड रिपोर्ट तक सब नेगेटिव, डॉक्टर भी हैरान, फिर टॉक्सिन आया कहां से?

पावटा जिला अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं की सभी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं. अब सबकी निगाहें आईवी फ्लूड व अन्य दवाओं की रिपोर्ट पर टिकी है.

Jodhpur Paota Hospital Case
पावटा जिला अस्पताल (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 6:15 PM IST

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जोधपुर: पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में ऑपरेशन थियेटर, उपकरण और प्रसूताओं के ब्लड कल्चर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी उनमें किसी तरह का संक्रमण नहीं पाया गया है. ऐसे में अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि आठ प्रसूताओं की तबीयत खराब क्यों हुई? क्या इसका कारण उपचार में काम ली गई दवाइयां या ग्लूकोज था? खुद डॉक्टर भी कह रहे हैं कि जब सभी कल्चर रिपोर्ट नेगेटिव हैं तो आखिर यह टॉक्सिन आया कहां से? आईवी फ्लूड से आया या अन्य किसी दवाई से? यह अब जांच का विषय है, उन्होंने बताया कि दवाइयों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है.

अस्पताल के पीएमओ डॉ. कुलबीर सिंह ने बताया कि अस्पताल में सभी प्रोटोकॉल की पालना हुई है, सभी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई हैं. जब उनसे पूछा गया कि फिर कारण क्या था, तो उनका कहना था कि हमारे प्रोटोकॉल पूरे थे. डॉक्टर्स भी अनुभवी हैं. फिर भी यह टॉक्सिन कहां से आया, आईवी फ्लूड से या अन्य से, यह अब जांच का विषय है. उन्होंने बताया कि दवाइयों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है.

डॉ कुलबीर सिंह, पीएमओ. (ETV Bharat Jodhpur)

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प्रसूताओं के स्वास्थ्य में सुधार: पीएमओ ने बताया कि यहां भर्ती 6 प्रसूताओं के स्वास्थ्य में लगातार सुधार है. उनके कैथेटर रिमूव कर दिए गए हैं. डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है. एम्स में भर्ती दोनों प्रसूताओं के स्वास्थ्य में भी सुधार है. उनकी किडनी वर्किंग हो रही है. प्रसूताओं को छुट्टी कब मिलेगी, इस पर उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की एक्सपर्ट टीम उपचार का मुआयना कर रही है. उनकी सलाह पर ही डिस्चार्ज किया जाएगा.

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आठ की हुई थी तबीयत खराब: पावटा अस्पताल में शनिवार को आठ सिजेरियन हुए थे. इसके बाद ही सभी की तबीयत खराब होने लगी. प्रसूताओं के ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव, यूरिन आउटपुट सहित अन्य परेशानियां बढ़ गई थीं. इस दौरान प्रसूता सोनू और ललिता की किडनी प्रभावित हो गई, जिसके चलते उनकी हालत गंभीर हो गई थी. पहले उन्हें एमडीएम अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया था. बाद में उन्हें एम्स रेफर किया गया. एम्स के डॉक्टर्स की भी एक कमेटी बनी है जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देख रही है.

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