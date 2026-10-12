जोधपुर पंचायत चुनाव: तीसरे दिन जिला परिषद के लिए 39 प्रत्याशियों ने किए 41 नामांकन, पंचायत समितियों में 165 फॉर्म दाखिल
जोधपुर देहात कांग्रेस अध्यक्ष गीता बरवड़ ने बताया- हमने प्रत्याशियों का चयन कर लिया है. नामांकन के बाद सिंबल चुनाव अधिकारी को सौंप दिए जाएंगे.
Published : October 12, 2026 at 9:14 PM IST
जोधपुर: जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया तीसरे दिन सोमवार को शांतिपूर्वक पूरी हुई. तीसरे दिन जिला परिषद सदस्य पद के लिए 39 अभ्यर्थियों ने 41 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए. इस तरह तीन दिन में अब तक जिला परिषद सदस्य पद के लिए कुल 42 प्रत्याशियों ने 44 नामांकन दाखिल किए हैं. सोमवार को दोनों प्रमुख दलों ने अपने-अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं, लेकिन तीन दिन में किसी भी प्रत्याशी को अधिकृत होने का पत्र जारी नहीं किया गया है.
कांग्रेस-भाजपा ने तय किए प्रत्याशी, कल को जारी होंगे अधिकृत सिंबल: जोधपुर देहात कांग्रेस अध्यक्ष और भोपालगढ़ विधायक गीता बरवड़ ने बताया- हमने प्रत्याशियों का चयन कर लिया है. कल सभी के नामांकन के बाद सिंबल चुनाव अधिकारी को सौंप दिए जाएंगे. वहीं, भाजपा के देहात जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने बताया कि मंगलवार को अधिकृत प्रत्याशियों को सिंबल जारी किए जाएंगे. वहीं भाजपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए. प्रत्याशियों का कहना है कि वे अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरेंगे.एडीएम जवाहर चौधरी ने बताया कि मंगलवार को पहले चरण के तहत 6 पंचायत समितियों के सदस्यों और पूरे जिला परिषद के नामांकन का अंतिम दिन है.
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तीसरे दिन 165 नामांकन दाखिल: जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में तीसरे दिन कुल 165 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं. सोमवार को पंचायत समिति चाम्बा से 26 अभ्यर्थियों ने 26, शेरगढ़ से 29 अभ्यर्थियों ने 29, आगोलाई से 30 अभ्यर्थियों ने 30, सेखाला से 30 अभ्यर्थियों ने 30, बालेसर से 27 अभ्यर्थियों ने 27 और चामू से 23 अभ्यर्थियों ने 23 नामांकन प्रस्तुत किए हैं. वहीं, 12 अक्टूबर को भी पंचायत समितियों में नामांकन हुए हैं. चाम्बा से 28 अभ्यर्थियों ने 28, शेरगढ़ से 29 अभ्यर्थियों ने 29, आगोलाई से 31 अभ्यर्थियों ने 31, सेखाला से 30 अभ्यर्थियों ने 30, बालेसर से 27 अभ्यर्थियों ने 27 और चामू से 23 अभ्यर्थियों ने 23 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं.
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कल दोपहर 3 बजे तक दाखिल होंगे नामांकन पत्र: जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) पंचायत आलोक रंजन ने बताया- जिला परिषद सदस्यों के लिए सभी 43 वार्डों और प्रथम चरण की 6 पंचायत समितियों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है. सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे. निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 से 11 के लिए नामांकन पत्र कार्यालय अपर जिला कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वितीय, जोधपुर में लिए जा रहे हैं.
जबकि निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12 से 22 के लिए कार्यालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक), जोधपुर में कार्य हो रहा है. इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्र संख्या 23 से 33 के लिए कार्यालय अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामीण विकास), जोधपुर और निर्वाचन क्षेत्र संख्या 34 से 43 के लिए कार्यालय अपर जिला कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू.अ.), जोधपुर में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं.
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