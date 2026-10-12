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जोधपुर पंचायत चुनाव: तीसरे दिन जिला परिषद के लिए 39 प्रत्याशियों ने किए 41 नामांकन, पंचायत समितियों में 165 फॉर्म दाखिल

नामांकन प्रक्रिया तीसरे दिन शांतिपूर्वक पूरी हुई. ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया तीसरे दिन सोमवार को शांतिपूर्वक पूरी हुई. तीसरे दिन जिला परिषद सदस्य पद के लिए 39 अभ्यर्थियों ने 41 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए. इस तरह तीन दिन में अब तक जिला परिषद सदस्य पद के लिए कुल 42 प्रत्याशियों ने 44 नामांकन दाखिल किए हैं. सोमवार को दोनों प्रमुख दलों ने अपने-अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं, लेकिन तीन दिन में किसी भी प्रत्याशी को अधिकृत होने का पत्र जारी नहीं किया गया है.

कांग्रेस-भाजपा ने तय किए प्रत्याशी, कल को जारी होंगे अधिकृत सिंबल: जोधपुर देहात कांग्रेस अध्यक्ष और भोपालगढ़ विधायक गीता बरवड़ ने बताया- हमने प्रत्याशियों का चयन कर लिया है. कल सभी के नामांकन के बाद सिंबल चुनाव अधिकारी को सौंप दिए जाएंगे. वहीं, भाजपा के देहात जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने बताया कि मंगलवार को अधिकृत प्रत्याशियों को सिंबल जारी किए जाएंगे. वहीं भाजपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए. प्रत्याशियों का कहना है कि वे अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरेंगे.एडीएम जवाहर चौधरी ने बताया कि मंगलवार को पहले चरण के तहत 6 पंचायत समितियों के सदस्यों और पूरे जिला परिषद के नामांकन का अंतिम दिन है.