जोधपुर पंचायत समिति चुनाव में RLP बनी किंगमेकर, भाजपा को करारा झटका, कांग्रेस ने 190 से ज्यादा सीटें जीतीं
PANCHAYAT SAMITI ELECTION RESULT: बावड़ी पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला है.
Published : November 20, 2026 at 2:32 PM IST
जोधपुर: जिले में पंचायत समिति सदस्य चुनाव के परिणाम की स्थिति साफ हो चुकी है. जिले की 5 ग्रामीण विधानसभा में भाजपा के चार विधायक हैं, इन चारों के क्षेत्र में पार्टी को करारी हार मिली है. कुल 351 सीटों में से कांग्रेस अब तक 190 से ज्यादा सीटें जीत चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 82 सीटें ही जीत पाई है. यहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) ने 60 से ज्यादा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है, जबकि 11 निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं. बावड़ी पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला है. मतगणना स्थल पर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी बाड़ाबंदी में होने से नहीं पहुंचे, जबकि रालोपा के कई प्रत्याशी मौजूद थे. उनके समर्थकों ने जीत पर जमकर नारेबाजी की.
रालोपा बन सकती है किंगमेकर : पंचायत समिति चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 60 से ज्यादा उम्मीदवार जीत चुके हैं. कई जगहों पर रालोपा किंगमेकर की भूमिका में रहेगी. यह बात अलग है कि हनुमान बेनीवाल किस पार्टी को समर्थन करते हैं, यह 25 तारीख को पता चलेगा. लेकिन तीन पंचायत समितियों में रालोपा अपने बूते प्रधान बनाएगी.
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जनता ने विधायकों और सरकार से जताई नाराजगी : पंचायत समिति चुनाव में जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विधायकों से नाराजगी जताई है. चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने बताया कि लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, जिले में पानी का संकट है. विधायक सही जवाब नहीं देते हैं. इसलिए ज्यादातर लोगों ने कांग्रेस को चुना है.
यहां कांग्रेस को मिला बहुमत : जोधपुर जिले में कुल 23 पंचायत समितियां हैं. इनमें चामू, सामराउ, शेखाला, शेरगढ़, चाबा, केरू, लूणी और उमेद नगर में कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है, जबकि सालवा, मंडोर और बावड़ी में रालोपा को बहुमत मिला है. भाजपा को एक भी पंचायत समिति में बहुमत नहीं मिला है. कई बड़ी पंचायत समितियों में त्रिशंकु की स्थिति बन रही है.
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