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जोधपुर पंचायत समिति चुनाव में RLP बनी किंगमेकर, भाजपा को करारा झटका, कांग्रेस ने 190 से ज्यादा सीटें जीतीं

जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: जिले में पंचायत समिति सदस्य चुनाव के परिणाम की स्थिति साफ हो चुकी है. जिले की 5 ग्रामीण विधानसभा में भाजपा के चार विधायक हैं, इन चारों के क्षेत्र में पार्टी को करारी हार मिली है. कुल 351 सीटों में से कांग्रेस अब तक 190 से ज्यादा सीटें जीत चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 82 सीटें ही जीत पाई है. यहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) ने 60 से ज्यादा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है, जबकि 11 निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं. बावड़ी पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला है. मतगणना स्थल पर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी बाड़ाबंदी में होने से नहीं पहुंचे, जबकि रालोपा के कई प्रत्याशी मौजूद थे. उनके समर्थकों ने जीत पर जमकर नारेबाजी की.