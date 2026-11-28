जोधपुर में उपप्रधान चुनाव संपन्न, कांग्रेस को 15 सीटें, आरएलपी ने 6 पर मारी बाजी
Jodhpur Up Pradhan Election Result: बालेसर में निर्दलीय ने बिगाड़ा कांग्रेस का खेल, लूणी में भाजपा को मिली एक सीट.
Published : November 28, 2026 at 8:01 PM IST
जोधपुर: जिले में पंचायत समितियों के उपप्रधान के निर्वाचन शनिवार को संपन्न हो गए. शुक्रवार को कांग्रेस ने जिले की 16 पंचायत समितियों में अपने प्रधान बनाए थे, लेकिन शनिवार को वह 15 स्थानों पर ही उपप्रधान बना पाई. बालेसर में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत से कांग्रेस की संख्या कम हो गई. भाजपा ने लूणी में अपना उपप्रधान बनाया है, जबकि छह जगहों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने अपने उपप्रधान बनाए हैं. पीपाड़ में शुक्रवार को कांग्रेस की सोनिया प्रधान बनी थीं. उनके सामने प्रधान का चुनाव लड़ने वाली विध्या आज आरएलपी से उपप्रधान चुनी गई हैं. वहीं शेखाला में भाजपा ने प्रधान बनाया था, वहां आज कांग्रेस ने अपना उपप्रधान बनाया है.
जिले में आरएलपी ने बढ़ाया कद: पंचायत चुनाव में इस बार भाजपा से ज्यादा आरएलपी ने अपना कद बढ़ाया है. पार्टी ने जिले में पांच प्रधान, 6 उपप्रधान और तीन जिला परिषद सदस्य जीते हैं. ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में आरएलपी का क्षेत्र में जनाधार बढ़ना तय माना जा रहा है. इसी तरह गत विधानसभा चुनाव में पिछड़ी कांग्रेस ने जोरदार वापसी करते हुए भाजपा को चारों खाने चित कर दिया. यहां तक कि जिले में सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के चुनाव प्रचार करने के बाद भी भाजपा को सफलता नहीं मिली.
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फलौदी की 9 पंचायत समितियों में चुने गए उपप्रधान: फलौदी मुख्यालय पंचायत समिति में कांग्रेस का प्रधान बना था, लेकिन यहां निर्दलीय अफरोज खान उपप्रधान बने हैं. जबकि बाकी आठ पंचायत समितियों में कांग्रेस ने अपने उपप्रधान बनाए हैं. यहां भाजपा का खाता भी नहीं खुला है.पंचायत समिति बाप से उपप्रधान पद पर सफ़ीयत निर्वाचित हुए. पंचायत समिति देचू से उपप्रधान पद पर राजू राम निर्वाचित हुए. पंचायत समिति लोहावट से उपप्रधान पद पर ईशाक खां निर्वाचित हुए. पंचायत समिति आऊ से उपप्रधान पद पर रईशा खातू निर्वाचित हुईं. पंचायत समिति बापिणी से उपप्रधान पद पर जसु निर्वाचित हुए. पंचायत समिति घंटियाली से उपप्रधान पद पर पूजा राजपूत निर्वाचित हुईं. पंचायत समिति पीलवा से उपप्रधान पद पर पप्पूराम निर्वाचित हुए. पंचायत समिति सेतरावा से उपप्रधान पद पर विनोद कंवर निर्वाचित हुईं.
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कहां कौन बना उपप्रधान, देखिए पूरी लिस्ट
|पंचायत समिति
|उपप्रधान
|पार्टी
|आगोलाई
|प्रियंका विश्नोई
|कांग्रेस
|आसोप
|सुरजी देवी
|आरएलपी
|बालेसर
|भवानीसिंह
|निर्दलीय
|बावड़ी
|रामकिशोर
|आरएलपी
|भोपालगढ़
|छोटूराम
|आरएलपी
|बिलाड़ा
|श्रवण कुमार
|कांग्रेस
|चाबा
|रबिना
|कांग्रेस
|चामू
|महावीर सिंह
|कांग्रेस
|धवा
|बाबूलाल
|कांग्रेस
|हतुंडी
|महेंद्र दादरवाल
|कांग्रेस
|झंवर
|पप्पूसिंह
|कांग्रेस
|कापरड़ा
|तेजाराम
|कांग्रेस
|केरू
|कमलादेवी
|कांग्रेस
|लूणी
|शंकरराम
|भाजपा
|मंडोर
|घेवरराम
|आरएलपी
|ओसियां
|पप्पूदेवी
|कांग्रेस
|पीपाड़ शहर
|विध्या
|आरएलपी
|सालवा खुर्द
|रामनिवास खोजा
|आरएलपी
|सामराउ
|मोहनराम
|कांग्रेस
|शेरगढ़
|शोभाजैन
|कांग्रेस
|शेखाला
|भगाराम
|कांग्रेस
|तिंवरी
|समदा
|कांग्रेस
|उमेद नगर
|देवीकिशन
|कांग्रेस
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