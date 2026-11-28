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जोधपुर में उपप्रधान चुनाव संपन्न, कांग्रेस को 15 सीटें, आरएलपी ने 6 पर मारी बाजी

उपप्रधान चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: जिले में पंचायत समितियों के उपप्रधान के निर्वाचन शनिवार को संपन्न हो गए. शुक्रवार को कांग्रेस ने जिले की 16 पंचायत समितियों में अपने प्रधान बनाए थे, लेकिन शनिवार को वह 15 स्थानों पर ही उपप्रधान बना पाई. बालेसर में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत से कांग्रेस की संख्या कम हो गई. भाजपा ने लूणी में अपना उपप्रधान बनाया है, जबकि छह जगहों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने अपने उपप्रधान बनाए हैं. पीपाड़ में शुक्रवार को कांग्रेस की सोनिया प्रधान बनी थीं. उनके सामने प्रधान का चुनाव लड़ने वाली विध्या आज आरएलपी से उपप्रधान चुनी गई हैं. वहीं शेखाला में भाजपा ने प्रधान बनाया था, वहां आज कांग्रेस ने अपना उपप्रधान बनाया है.

जिले में आरएलपी ने बढ़ाया कद: पंचायत चुनाव में इस बार भाजपा से ज्यादा आरएलपी ने अपना कद बढ़ाया है. पार्टी ने जिले में पांच प्रधान, 6 उपप्रधान और तीन जिला परिषद सदस्य जीते हैं. ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में आरएलपी का क्षेत्र में जनाधार बढ़ना तय माना जा रहा है. इसी तरह गत विधानसभा चुनाव में पिछड़ी कांग्रेस ने जोरदार वापसी करते हुए भाजपा को चारों खाने चित कर दिया. यहां तक कि जिले में सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के चुनाव प्रचार करने के बाद भी भाजपा को सफलता नहीं मिली.