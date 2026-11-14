जेएनवीयू में NSUI का प्रदर्शन, बोले-गांवों में अकाल की स्थिति है, छात्र कहां से भरेंगे बढ़ी हुई फीस
एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
Published : November 14, 2026 at 2:23 PM IST
जोधपुर: जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (JNVU) में परीक्षा शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने शनिवार को केंद्रीय कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया. NSUI के शहर और देहात कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने बढ़ाया गया परीक्षा शुल्क तुरंत वापस लेने की मांग की. एनएसयूआई ने कहा कि जिन छात्रों ने बढ़ा हुआ शुल्क जमा कर दिया है, उन्हें वह राशि वापस दी जाए. फिर उसे अगले सेमेस्टर के शुल्क में एडजस्ट किया जाए. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
परीक्षा शुल्क में 900 रुपए तक की बढ़ोतरी: एनएसयूआई के शहर जिला अध्यक्ष बबलू सोलंकी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबद्ध महाविद्यालयों के परीक्षा शुल्क में 900 रुपए तक की वृद्धि की है. इसके अलावा विश्वविद्यालय कैंपस के छात्रों का परीक्षा शुल्क भी 200 रुपए तक बढ़ाया गया है. साथ ही सभी तरह के कोर्स भी महंगे कर दिए गए हैं. वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल की स्थिति बनी हुई है. वहां के छात्र यह बढ़ा हुआ शुल्क वहन नहीं कर पाएंगे. एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मुख्य द्वार पर जमकर प्रदर्शन किया. पुलिस बल ने उन्हें कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया. काफी देर तक मशक्कत हुई. इसके बाद पुलिस कार्यकर्ताओं को बस में भरकर ले गई.
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95 प्रतिशत छात्रों ने जमा करवा दी फीस: ग्रामीण जिलाध्यक्ष सोमराज गोदारा ने बताया- विश्वविद्यालय ने दीपावली अवकाश के दौरान फीस में वृद्धि की थी. छुट्टियों के चलते 95 प्रतिशत विद्यार्थियों ने परीक्षा शुल्क जमा करवा दिया है.उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि यह बढ़ा हुआ परीक्षा शुल्क अगले सेमेस्टर में एडजस्ट किया जाए. इसके अलावा सरकार के कानून के बावजूद पेड़ों की कटाई की गई है. इसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.गोदारा ने बताया कि एनएसयूआई 18 तरह की मांग कर रही है.
महाविद्यालय संचालकों का भी धरना: जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी महाविद्यालयों के संचालकों ने भी केंद्रीय कार्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन का रुख अपना रखा है. शुक्रवार को उन्होंने धरना शुरू किया.संचालकों की भी मांग है कि विश्वविद्यालय परीक्षा और पाठ्यक्रम से जुड़े शुल्कों में की गई बढ़ोतरी को वापस ले. उन्होंने कहा कि इसके अभाव में महाविद्यालयों का संचालन प्रभावित होगा.
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