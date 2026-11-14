ETV Bharat / state

जेएनवीयू में NSUI का प्रदर्शन, बोले-गांवों में अकाल की स्थिति है, छात्र कहां से भरेंगे बढ़ी हुई फीस

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोका ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (JNVU) में परीक्षा शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने शनिवार को केंद्रीय कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया. NSUI के शहर और देहात कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने बढ़ाया गया परीक्षा शुल्क तुरंत वापस लेने की मांग की. एनएसयूआई ने कहा कि जिन छात्रों ने बढ़ा हुआ शुल्क जमा कर दिया है, उन्हें वह राशि वापस दी जाए. फिर उसे अगले सेमेस्टर के शुल्क में एडजस्ट किया जाए. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.