जोधपुर में शुरू हुई नेशनल साइकिल पोलो चैंपियनशिप, पूर्व नरेश गजसिंह ने किया शुभारंभ, 40 से ज्यादा टीमें ले रही हिस्सा
15 से 17 नवंबर तक होंगे मुकाबले, 18 नवंबर को होंगे फाइनल. विजेताओं को मिलेगा महाराजा जोधपुर कप.
Published : November 15, 2026 at 2:26 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 2:37 PM IST
जोधपुर: 47वीं सीनियर मेन्स, 45वीं जूनियर बॉयेज और 41वीं सब जूनियर बॉयेज नेशनल साइकिल पोलो चैंपियनशिप रविवार से पाबूपुरा स्थित पोलो ग्राउंड में शुरू हुई. पूर्व नरेश गजसिंह ने बॉल थ्रो करके चैंपियनशिप का शुभारंभ किया. 15 नवंबर से 17 नवंबर तक तीनों दिन अलग-अलग मुकाबले खेले जाएंगे. टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले 18 नवंबर को सुबह होंगे. पूर्व नरेश गजसिंह ने कहा कि जोधपुर साइकिल पोलो का एक तरह से घर है. एक अंतराल के बाद वापस इसकी शुरुआत हुई है. इस बार यहां 40 से ज्यादा टीमें भाग ले रही हैं. आयोजक राजेंद्र गुर्जर ने इसके लिए बहुत मेहनत की है. मुझे उम्मीद है कि जोधपुर में आगे भी लगातार मैच होते रहेंगे. हमारा पूरा सहयोग रहेगा, जिससे हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे.
विजेताओं को मिलेगा महाराजा जोधपुर कप: राज मारवाड़ खेल महोत्सव के को-फाउंडर राजेंद्र कुमार गुर्जर ने बताया कि पूर्व राज परिवार की ओर से विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा. सीनियर टीम को राष्ट्रीय महाराजा जोधपुर कप, जूनियर टीम को राष्ट्रीय युवराज जोधपुर कप और सब जूनियर टीम को राष्ट्रीय राज भंवर साइकिल पोलो कप दिया जाएगा. यह कप रनिंग ट्रॉफी की तरह तीन वर्षों तक जारी रहेंगे. इस मौके पर राष्ट्रीय साइकिल पोलो अध्यक्ष, सचिव, लेखाधिकारी और टेक्निकल कमिटी के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे.
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घोड़े कम हुए तो भारत में आया साइकिल पोलो: साइकिल पोलो की शुरुआत 1891 में आयरलैंड में हुई थी. 1908 के ओलंपिक में साइकिल पोलो का प्रदर्शन मैच रखा गया था. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जब राजा-महाराजाओं के घोड़े कम हुए तो उनका रुझान साइकिल पोलो की ओर बढ़ा. गुर्जर ने बताया कि यह खेल शुरू से राजा-रजवाड़ों का था. 1960 से इसकी शुरुआत हुई. धीरे-धीरे सेना में इसका चलन बढ़ा. अब यह आम आदमी का खेल बन गया है. इसकी एक वजह साइकिल का सस्ता होना है.
4 से 31 दिसंबर तक होंगे 5 टूर्नामेंट: पाबूपुरा स्थित पोलो ग्राउंड पर सालाना हॉर्स पोलो के सीजन भी होते हैं. इसके तहत 27वां जोधपुर पोलो सीजन-2026, 4 से 31 दिसंबर तक यहां आयोजित होगा. यह आयोजन पोलो एवं इक्वेस्ट्रियन इंस्टीट्यूशन जोधपुर के तत्वावधान में किया जाएगा. इस पोलो सीजन के दौरान 5 टूर्नामेंट आयोजित होंगे. हॉर्स पोलो सीजन पूर्व राज परिवार के संरक्षण में होता है.
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