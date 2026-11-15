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जोधपुर में शुरू हुई नेशनल साइकिल पोलो चैंपियनशिप, पूर्व नरेश गजसिंह ने किया शुभारंभ, 40 से ज्यादा टीमें ले रही हिस्सा

नेशनल साइकिल पोलो चैंपियनशिप ( फोटो ईटीवी भारत जोधपुर )

जोधपुर: 47वीं सीनियर मेन्स, 45वीं जूनियर बॉयेज और 41वीं सब जूनियर बॉयेज नेशनल साइकिल पोलो चैंपियनशिप रविवार से पाबूपुरा स्थित पोलो ग्राउंड में शुरू हुई. पूर्व नरेश गजसिंह ने बॉल थ्रो करके चैंपियनशिप का शुभारंभ किया. 15 नवंबर से 17 नवंबर तक तीनों दिन अलग-अलग मुकाबले खेले जाएंगे. टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले 18 नवंबर को सुबह होंगे. पूर्व नरेश गजसिंह ने कहा कि जोधपुर साइकिल पोलो का एक तरह से घर है. एक अंतराल के बाद वापस इसकी शुरुआत हुई है. इस बार यहां 40 से ज्यादा टीमें भाग ले रही हैं. आयोजक राजेंद्र गुर्जर ने इसके लिए बहुत मेहनत की है. मुझे उम्मीद है कि जोधपुर में आगे भी लगातार मैच होते रहेंगे. हमारा पूरा सहयोग रहेगा, जिससे हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे.