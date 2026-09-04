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जोधपुर का वार्ड 7 बना शेखावत की प्रतिष्ठा से जुड़ा, बोले- मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण

शेखावत गुरुवार को सात नंबर वार्ड से भाजपा के प्रत्याशी रविंद्र सिंह मामड़ोली के प्रधान चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2026 at 9:43 AM IST

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Updated : September 4, 2026 at 10:10 AM IST

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जोधपुर : सूर्यनगरी जोधपुर के नगर निगम के 100 वार्डों के चुनाव होने हैं. इसको लेकर भाजपा अपना दम खम लगा रही है. इसमें विधायक-मंत्री सभी जुटे हुए हैं. वहीं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 100 वार्डों में वार्ड संख्या 7 को अपनी 'मूंछ' का सवाल माना है. शेखावत ने कार्यकताओं से हाथ जोड़कर कहा कि यह चुनाव सिर्फ जीतना ही नहीं है, बल्कि जीत बड़ी होनी चाहिए.

शेखावत गुरुवार को सात नंबर वार्ड से भाजपा के प्रत्याशी रविंद्र सिंह मामड़ोली के प्रधान चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए. इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि जोधपुर में 100 वार्डों के चुनाव हो रहे हैं. फलोदी, बालेसर सहित नगर पालिकाओं के भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप सात नंबर वार्ड का चुनाव महत्वपूर्ण है. इसे पार लगाना जरूरी है. शेखावत का यह बयान भाजपा और कांग्रेस दोनों में चर्चा बन गया है.

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केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Jodhpur)

इसीलिए है महत्वपूर्ण : रविंद्र सिंह उर्फ रवि बन्ना केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही रहते हैं. उनकी अनुपस्थिति में जोधपुर लोकसभा का पूरा काम देखते हैं. लोगों को जवाब देना, सूचना आगे तक देने का जिम्मा उनके पास ही रहता है. सांसद सेवा केंद्र का काम भी रविंद्र सिंह देखते हैं. ऐसे में शेखावत के लिए अपने सहयोगी का चुनाव पार लगाना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है. इस कारण उन्होंने कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि सभी वार्डों में भाजपा जीतनी चाहिए. इस वार्ड का चुनाव व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण है.

भाजपा के प्रत्याशी रविंद्र सिंह
भाजपा के प्रत्याशी रविंद्र सिंह (ETV Bharat Jodhpur)

टिकट नहीं दिलाया : अपने संबोधन में शेखावत ने कहा कि उन्हें रविंद्र सिंह ने 10 दिन पहले एक मैसेज किया कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं. शेखावत का दावा है कि इनके टिकट के लिए उन्होंने किसी को नहीं कहा, लेकिन पूरी पार्टी की लीडरशीप ने इनको प्रत्याशी बनाया है. ऐसे में अब आपको इनको जीताकर भेजना चाहिए. वार्ड संख्या सात में पहले दस प्रत्याशी थे, लेकिन नामांकन वापसी के बाद यहां कुल पांच प्रत्याशी मैदान में रहे हैं. वार्ड राजपूत बाहुल्य है. रवींद्र सिंह के सामने कांग्रेस से गिरधारी सिंह के अलावा बटुआ निर्दलीय प्रत्याशी शेरसिंह राठौड़, कप्तान सिंह और गोवर्धन व्यास मैदान में हैं.

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19 वार्डों में कांग्रेस-भाजपा में सीधा मुकाबला : निकाय चुनाव को लेकर नामांकन वापसी का समय समाप्त होने के बाद निर्वाचन अधिकारी की ओर से जोधपुर नगर निगम के 100 वार्डों के अंतिम प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है. इनमें 19 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा, जबकि 23 में त्रिकोणीय, 31 में चतुष्कोणीय भिड़ंत होगी. शेष वार्डों में 5 से 13 अधिकतम प्रत्याशी हैं. वार्ड संख्या 47 में सबसे ज्यादा 13 प्रत्याशी हैं. 100 वार्डों के लिए 385 उम्मीदवार मैदान में हैं. निर्वाचन अधिकारी रामकिशोर मीणा ने बताया कि शुक्रवार को सबको चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे. पंजीकृत राजनीतिक दलों के अलावा अन्य को अलग-अलग चिन्ह मिलेंगे.

मेयर के दावेदारों में आमने सामने की टक्कर : भाजपा और कांग्रेस से मेयर पद के प्रबल दावेदारों के बीच सीधी भिड़ंत होगी. इनमें वार्ड संख्या 40 में भाजपा के देवेंद्र सालेचा और कांग्रेस के नरेश जोशी और वार्ड संख्या 42 में भाजपा के मेघराज लोहिया और कांग्रेस के ओमकार वर्मा में सीधी टक्कर होगी. इन दोनों वार्डों से तीन उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए.

Last Updated : September 4, 2026 at 10:10 AM IST

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