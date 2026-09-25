ETV Bharat / state

नगर निगम चुनाव 2026: भाजपा के प्रसन्न मेहता बने जोधपुर के महापौर, 6 वोट से कांग्रेस के सोलंकी हारे

मतदान के बाद कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई. एक कार के कांच टूट गए. जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

Jodhpur Nagar Nigam Election 2026
जीत के बाद समर्थकों के बीच प्रसन्नचंद मेहता (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 2:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: जोधपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के प्रसन्नचंद मेहता महापौर चुने गए हैं. उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र सिंह सोलंकी को 6 वोटों से हराया. 100 पार्षदों के मतदान में भाजपा को 53 मत मिले हैं. कांग्रेस को 47 मत प्राप्त हुए हैं. भाजपा के पास 45 अपने और 7 निर्दलीयों का समर्थन था, लेकिन मतदान के दौरान उन्हें एक मत अतिरिक्त मिला है. कांग्रेस के पास 44 पार्षद और तीन उनके समर्थित निर्दलीय थे.

महापौर चुने जाने के बाद प्रसन्नचंद मेहता ने कहा कि अब वे पूरे शहर के महापौर हैं. सभी पार्षद उनके अपने हैं. पहली प्राथमिकता दिवाली से पहले शहर में रोशनी, सफाई और सड़कें ठीक करवाने की होगी. उन्होंने इसके लिए पार्टी के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद दिया. उपमहापौर के चुनाव पर कहा कि जो पार्टी निर्देश देगी उसके अनुरूप चयन किया जाएगा.

भाजपा के प्रसन्न मेहता बने जोधपुर के महापौर (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: जोधपुर महापौर चुनाव: मतपत्रों पर क्रमांक लगाने से भड़की कांग्रेस, गोपनीयता भंग करने का आरोप

भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने बताया कि चुनाव के पहले दिन से तय था कि महापौर भाजपा का बनेगा. आज इस सफलता पर वे पूरे शहर को धन्यवाद देते हैं. उपमहापौर के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी के निर्देश पर कार्यकर्ता को इसके लिए मौका दिया जाएगा.

फेल हो गया हाइब्रिड फॉर्मूला: कांग्रेस को इस चुनाव में भाजपा की तरह बहुमत नहीं मिला था. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर कांग्रेस ने जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी को हाइब्रिड फॉर्मूले के तहत महापौर का प्रत्याशी बनाया गया था. सोलंकी माली समाज से आते हैं. भाजपा और उसके समर्थित 6 पार्षद माली हैं. उम्मीद थी कि समाज के पार्षदों का समर्थन ​मिलेगा, लेकिन कांग्रेस का यह दांव नहीं चला. भाजपा अपने 45 और 7 निर्दलीय को एक साथ रखने में कामयाब हुई. साथ ही एक पार्षद का अतिरिक्त समर्थन भी प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली.

Jodhpur Nagar Nigam Election 2026
नवनिर्वाचित प्रसन्नचंद मेहता (ETV Bharat Jodhpur)

इसे भी पढ़ें: भाजपा की अनुसुइया गोस्वामी बनी कोटा की मेयर, कांग्रेस पार्षदों ने भी की क्रॉस वोटिंग

भिड़ गए कांग्रेस भाजपा समर्थक: नगर निगम से एक किलोमीटर दूर पीली टंकी सड़क पर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता भिड़ गए. उस समय पार्षद मतदान कर वापस जा रहे थे. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस की गाड़ी के सामने आ गए. इसके चलते दोनों पक्षों में बहस हो गई. बाद में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं आपस में उलझ गए. एक कार के कांच टूट गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके पार्षदों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने कोई इंतजाम नहीं किया. उन्होंने ही पुलिस बुलाई. कांग्रेस नेताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की.

TAGGED:

BJP PRASANN MEHTA MAYOR ELECTED
CONGRESS RAJENDRA SOLANKI
ASHOK GEHLOT HYBRID FORMULA FAIL
SUPPORTERS CLASH AFTER VOTING
JODHPUR NAGAR NIGAM ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.