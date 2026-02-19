ETV Bharat / state

Jodhpur Nagar Nigam : 40 ईवी चार्जिंग व सीएनजी स्टेशन बनेंगे, 1469 करोड़ का बजट हुआ पारित

जोधपुर नगर निगम का बजट

जोधपुर: नगर निगम जोधपुर का वर्ष 2026-27 का बजट गुरुवार को बतौर प्रशासक संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने पेश किया. निगम में अपने कक्ष में आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बजट पर चर्चा कर इसे पारित किया. 1469 करोड़ के इस बजट को अब सरकार के पास एप्रूव करने के लिए भेजा जाएगा. इस बजट में अधिकारियों ने पीपीपी मोड पर सुविधाएं विकसित करने पर फोकस किया है. वहीं, इस वर्ष प्रस्तावित नगर निगम के चुनाव में जो पार्षद चुन कर निगम में आएंगे उनके लिए भी प्रत्येक वार्ड में 60 लाख रुपये के विकास कार्य करवाने का प्रावधान किया है. जोधपुर नगर निगम में 1994 में 32 साल पहले भी एक बार प्रशासक ने बजट पारित किया था. इस बार नए परिसिमन व एसआईआर के कार्यों के चलते नवंबर में समाप्त हुए नगर निगम के कार्यकाल के बाद भी चुनाव नहीं होने से बजट प्रशासक ने बनाकर पारित किया है. संभागीय आयुक्त ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur) संभागीय आयुक्त ने बताया कि दो निगम को एक कर बनाए एकीकृत नगर निगम का क्षेत्रफल 56 वर्ग किलोमीटर बढ़कर 290 वर्ग किलोमीटर हो गया है. इसमें 100 वार्ड बनाए गए हैं. हमने इसके अनुरूप ही संसाधन उपलब्ध करवाने के हिसाब से बजट तैयार किया है. उन्होंने बताया कि पूर्व में डोर टू डोर कचरा संगठन के लिए 20 तरह के वेंडर काम करते थे, लेकिन अभी व्यवस्था इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जॉन वार वेंडर होंगे.