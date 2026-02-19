ETV Bharat / state

Jodhpur Nagar Nigam : 40 ईवी चार्जिंग व सीएनजी स्टेशन बनेंगे, 1469 करोड़ का बजट हुआ पारित

जोधपुर नगर निगम में 1469 करोड़ का बजट हुआ पारित. 100 वार्ड के निगम का दायरा हुआ 290 वर्ग किमी. जानिए और क्या होगा खास...

Jodhpur Nagar Nigam
जोधपुर नगर निगम का बजट (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 19, 2026 at 5:39 PM IST

जोधपुर: नगर निगम जोधपुर का वर्ष 2026-27 का बजट गुरुवार को बतौर प्रशासक संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने पेश किया. निगम में अपने कक्ष में आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बजट पर चर्चा कर इसे पारित किया. 1469 करोड़ के इस बजट को अब सरकार के पास एप्रूव करने के लिए भेजा जाएगा. इस बजट में अधिकारियों ने पीपीपी मोड पर सुविधाएं विकसित करने पर फोकस किया है.

वहीं, इस वर्ष प्रस्तावित नगर निगम के चुनाव में जो पार्षद चुन कर निगम में आएंगे उनके लिए भी प्रत्येक वार्ड में 60 लाख रुपये के विकास कार्य करवाने का प्रावधान किया है. जोधपुर नगर निगम में 1994 में 32 साल पहले भी एक बार प्रशासक ने बजट पारित किया था. इस बार नए परिसिमन व एसआईआर के कार्यों के चलते नवंबर में समाप्त हुए नगर निगम के कार्यकाल के बाद भी चुनाव नहीं होने से बजट प्रशासक ने बनाकर पारित किया है.

संभागीय आयुक्त ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

संभागीय आयुक्त ने बताया कि दो निगम को एक कर बनाए एकीकृत नगर निगम का क्षेत्रफल 56 वर्ग किलोमीटर बढ़कर 290 वर्ग किलोमीटर हो गया है. इसमें 100 वार्ड बनाए गए हैं. हमने इसके अनुरूप ही संसाधन उपलब्ध करवाने के हिसाब से बजट तैयार किया है. उन्होंने बताया कि पूर्व में डोर टू डोर कचरा संगठन के लिए 20 तरह के वेंडर काम करते थे, लेकिन अभी व्यवस्था इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जॉन वार वेंडर होंगे.

इससे छीजत कम होगी और मॉनिटरिंग भी आसान हो सकेगी. प्रत्येक जोन में एक मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बनेगा, जिससे केरू डंपिंग स्टेशन पर कम कचरा पहुंचेगा. शहर में बढ़ते हुए यातायात का दबाव कम करने के लिए नगर निगम के सभी जोन में नए पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे. प्रशासक ने बताया कि सरकार ने बजट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्ज स्टेशन और सीएनजी स्टेशन लगाने की घोषणा की है. इसके तहत जोधपुर शहर में नगर निगम द्वारा 10 जगह पर यह स्टेशन लगाने का काम शुरू हो चुका है. इसके अतिरिक्त 30 स्थान का चयन किया गया है, जहां पर यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी. यह काम पीपीपी मोड पर होगा.

पढ़ें : जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगमों में बोर्ड का कार्यकाल पूरा होते ही संभागीय आयुक्त होंगे प्रशासक

15 जगहों पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी सेंटर बनेंगे : प्रशासक ने बताया कि शहर में नगर निगम द्वारा वर्तमान में दो जगह पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जा रही है. अगले वित्तीय वर्ष में नगर निगम शहर में 15 स्थान पर स्पोर्ट्स कंपलेक्स बनाएगा, जिससे आमजन स्वस्थ रह सके और स्पोर्ट्स सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे.

डीबीएफओटी से विकसित होंगे दो मार्ग : नगर निगम ने शेर के दो प्रमुख मार्गो को इंटीग्रेटेड रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करने के लिए पीपीपी मोड पर डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट और ट्रांसफर के तहत विकसित किया जाएगा. यह पायलट प्रोजेक्ट होगा. संवेदक पूरी रोड पर सारी व्यवस्थाएं करेगा. यह काम जल्द शुरू होगा.

