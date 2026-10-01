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महापौर मेहता ने अधिकारियों को दिया लक्ष्य, दीपावली से पहले शहर को चमकाने का होगा मिशन

महापौर ने कहा कि शहर के किसी भी पोल पर स्ट्रीट लाइट बंद नहीं रहनी चाहिए

MAYOR PRASANNCHAND MEHTA, MAYOR ISSUED INSTRUCTIONS
जोधपुर नगर निगम में अधिकारियों की बैठक लेते महापौर. (ETV Bharat jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 7:08 PM IST

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जोधपुरः नगर निगम में नवनिर्वाचित महापौर प्रसन्न चंद मेहता ने कार्यभार संभालने के बाद गुरुवार को मारवाड़ कन्वेंशन सेंटर में निगम अधिकारियों की पहली बैठक ली. बैठक में महापौर प्रसन्न चंद मेहता ने शहर की सफाई, रोशनी, सड़कों और सीवरेज व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को लक्ष्य देते हुए कहा कि दीपावली से पहले पूरा शहर साफ और रोशन नजर आना चाहिए. उन्होंने कहा कि शहर के किसी भी पोल पर स्ट्रीट लाइट बंद नहीं रहनी चाहिए और सड़कों पर गड्ढे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

महापौर प्रसन्न चंद मेहता ने अधिकारियों से कहा कि दीपावली से करीब पांच-सात दिन पहले वे स्वयं शहर का दौरा करेंगे. इस दौरान सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और सड़कों की स्थिति में कमी मिली तो संबंधित अधिकारी- कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि त्योहार से पहले शहर की सभी गलियों और प्रमुख क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाए.

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उन्होंने लंबे समय से अधूरी पड़ी सड़कों और सीवरेज कार्यों पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए. महापौर ने कहा कि जिन जगहों पर निर्माण कार्य के कारण सड़कें उखड़ी हुई हैं, वहां तत्काल अस्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि आमजन को आने-जाने में परेशानी न हो. सड़क निर्माण के दौरान जलभराव की समस्या को ध्यान में रखते हुए सड़क और नाली का स्तर सही रखने पर भी जोर दिया. बैठक में उप महापौर विजय सिंह पंवार, आयुक्त राहुल जैन सहित सभी संबंधित उपायुक्त थे.

‘एक दिन, एक घंटा शहर के नाम करें’: महापौर ने शहरवासियों से जनभागीदारी की अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति कम से कम एक दिन एक घंटा शहर की स्वच्छता के लिए दे. जिस तरह लोग अपने घर को साफ रखते हैं, उसी भावना से सार्वजनिक स्थानों की सफाई में भी योगदान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि निगम और जनता मिलकर काम करेंगे तो शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का लक्ष्य तेजी से हासिल किया जा सकेगा.

कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में हो सुधारः महापौर प्रसन्न चंद मेहता ने सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था को लेकर कहा कि निगम में तैनात कर्मचारियों की संख्या, उनकी ड्यूटी और उनके कार्यक्षेत्र की स्पष्ट निगरानी होनी चाहिए. कर्मचारियों पर केवल अतिरिक्त काम का दबाव बढ़ाने के बजाय बेहतर व्यवहार और समन्वय के साथ उनसे काम लिया जाए. अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और लगातार लापरवाही करने वालों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया.

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आयुक्त ने निगम के प्रोजेक्ट के बारे में दी जानकारीः बैठक में आयुक्त राहुल जैन ने निगम की ओर से संचालित और प्रगतिरत विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट प्लांट, मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन, कचरा संग्रहण प्वाइंट, लेगेसी वेस्ट रेमेडिएशन, सीएंडडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और एनसीएपी यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति से अवगत कराया. आयुक्त ने प्रोजेक्ट विंग की ओर से चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का विवरण भी बैठक में प्रस्तुत किया. उन्होंने अधिकारियों को प्रगतिरत कार्यों की नियमित निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया.

पार्षदों के साथ होगी फील्ड विजिटः बैठक में नवनिर्वाचित पार्षदों को शहर में चल रहे विकास और स्वच्छता से जुड़े कार्यों की जमीनी स्थिति से अवगत कराने के लिए फील्ड विजिट कराने पर भी जोर दिया गया. इसके माध्यम से पार्षदों को निगम की परियोजनाओं, सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति देखने का अवसर मिलेगा. महापौर प्रसन्न चंद मेहता ने कहा कि शहर के विकास के लिए संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी. जरूरत पड़ने पर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से धन जुटाने के प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से टीम भावना के साथ काम करने का आह्वान करते हुए कहा कि जोधपुर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने का लक्ष्य सभी का सामूहिक संकल्प होना चाहिए.

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दीपावली पर सजावट की हो होड़ः महापौर प्रसन्न चंद मेहता ने दीपावली पर शहर को आकर्षक और रोशनी से जगमगाने के लिए नगर निगम की ओर से बाजारों और मोहल्लों के बीच स्वच्छ एवं सुंदर सजावट की प्रतियोगिता कराने का प्रस्ताव रखा. महापौर ने कहा कि स्थानीय बाजार और मोहल्ले अपने स्तर पर बेहतर सजावट करें और शहर को सुंदर बनाने में निगम का सहयोग करें. जब बाजार और मोहल्ले अपनी पहचान के अनुरूप सजावट करेंगे तो दीपावली के दौरान शहर का स्वरूप और आकर्षक नजर आएगा. उन्होंने कहा कि सबसे सुंदर सजावट करने वाले बाजारों और मोहल्लों का चयन कर उन्हें नगर निगम की ओर से सम्मानित किया जाए. इससे लोगों में सकारात्मक और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होगी.

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