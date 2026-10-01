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महापौर मेहता ने अधिकारियों को दिया लक्ष्य, दीपावली से पहले शहर को चमकाने का होगा मिशन

जोधपुर नगर निगम में अधिकारियों की बैठक लेते महापौर. ( ETV Bharat jodhpur )

जोधपुरः नगर निगम में नवनिर्वाचित महापौर प्रसन्न चंद मेहता ने कार्यभार संभालने के बाद गुरुवार को मारवाड़ कन्वेंशन सेंटर में निगम अधिकारियों की पहली बैठक ली. बैठक में महापौर प्रसन्न चंद मेहता ने शहर की सफाई, रोशनी, सड़कों और सीवरेज व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को लक्ष्य देते हुए कहा कि दीपावली से पहले पूरा शहर साफ और रोशन नजर आना चाहिए. उन्होंने कहा कि शहर के किसी भी पोल पर स्ट्रीट लाइट बंद नहीं रहनी चाहिए और सड़कों पर गड्ढे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे.