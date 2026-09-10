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जोधपुर नगर निगम चुनाव 2026: अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिष्ठा दांव पर

जोधपुर: नगर निगम चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान होगा. एकीकृत जोधपुर नगर निगम के इस बार के चुनाव से पूर्व सीएम अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई विधायकों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई हैं. प्रदेश की भजनलाल सरकार के लिए भी यह चुनाव अहम है, जिसके चलते यहां संगठन के बड़े नेता डेरा जमाए हुए हैं. सीएम ने भी रोड़ शो कर पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है. गहलोत गुरुवार को यहां एक होटल में चुनाव के समीकरण बनाने में वयस्त रहे. वहीं शेखावत ने घर–घर जाकर लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की. गहलोत ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने की बात कहते हुए बोर्ड बनाने का दावा किया है. वहीं शेखावत ने जोधपुर में ट्रीपल इंजन की सरकार बनने की बात कही है.

दोनों तरफ से इसलिए महत्वपूर्ण: अशोक गहलोत ने अपनी गत सरकार में जोधपुर नगर निगम के दो हिस्से किए थे, जिसमें नगर निगम उत्तर में कांग्रेस की मेयर थी, तो दक्षिण में भाजपा की मेयर थी. अब 100 वार्ड के एकिकृत नगर निगम के लिए चुनाव हो रहे हैं. ऐसे में दोनों पार्टियां अपना–अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती हैं. कांग्रेस की ओर उनकी पूर्व मेयर कुंति देवडा फिर मैदान में है. जबकि भाजपा की पूर्व मेयर वनीता सेठ चुनाव से कोसों दूर हैं. इसके अलावा अशोक गहलोत को कांग्रेस में अपना वर्चस्व रखने के लिए भी जोधपुर की जीत जरूरी है. भाजपा भी लगातार वर्चस्व के लिए इस चुनाव में मेहनत कर रही है.

जोधपुर में प्रचार करते गजेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Jodhpur)

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शेखावत विधायकों से आगे: स्थानीय निकाय चुनाव में जोधपुर नगर निगम में सरदारपुरा, जोधपुर शहर, सूरसागर विधानसभा और लूणी के कुछ हिस्से लगते हैं. गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले कुछ दिनों से लगातार पूरे निगम क्षेत्र में तूफानी दौरा कर ज्यादा से ज्यादा वार्ड कवर रहे हैं. जबकि सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली, लूणी विधायक जोगाराम पटेल और सरदारपुरा से प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह राठौड़ अपने–अपने क्षेत्र तक सीमित हैं. वार्ड संख्या 7 से चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह मामडोली के चुनाव को तो व्यक्तिगत तक बताया हैं. जिसके वे गुरुवार को घर घर वोट मांगने गए.