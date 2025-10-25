ETV Bharat / state

दीपावाली पर वापस लौटने वालों के लिए जोधपुर-मुंबई स्पेशल ट्रेन, जयपुर-कोटा के यात्री भी कर सकेंगे सफर

कोटा: दिवाली का त्योहार मनाने के बाद अब यात्रियों के वापस लौटने का क्रम जारी है. ऐसे में नियमित ट्रेनें पूरी तरह भरी हुई हैं, जबकि पहले से घोषित विशेष ट्रेनों में भी टिकट उपलब्ध नहीं हैं. इन्हीं परिस्थितियों में रेलवे ने यात्रियों के लिए जोधपुर से मुंबई तक एक और विशेष ट्रेन चलाई है. यह ट्रेन जयपुर, कोटा व रतलाम होते हुए बांद्रा टर्मिनस जाएगी. ट्रेन नंबर 04833 जोधपुर-बांद्रा टर्मिनस और 04834 बांद्रा टर्मिनस-जोधपुर वीकली सुपरफास्ट स्पेशल है. यह ट्रेन 26 अक्टूबर को जोधपुर से और वापसी में 27 अक्टूबर को बांद्रा टर्मिनस से चलेगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि दीपावली के बाद भी ट्रेनों में अच्छी-खासी वेटिंग देखने को मिल रही है. इसी के चलते यात्रियों को राहत देने के लिए 'पूजा एक्सप्रेस' के नाम से जोधपुर से मुंबई के बीच यह विशेष ट्रेन चला रहे हैं.

