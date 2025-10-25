ETV Bharat / state

दीपावाली पर वापस लौटने वालों के लिए जोधपुर-मुंबई स्पेशल ट्रेन, जयपुर-कोटा के यात्री भी कर सकेंगे सफर

रेलवे ने दिवाली पर लौट रहे यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई हैं. इनमें एक विशेष ट्रेन जोधपुर से मुंबई के लिए चलेगी.

Special Train
कोटा रेल डिवीजन (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: दिवाली का त्योहार मनाने के बाद अब यात्रियों के वापस लौटने का क्रम जारी है. ऐसे में नियमित ट्रेनें पूरी तरह भरी हुई हैं, जबकि पहले से घोषित विशेष ट्रेनों में भी टिकट उपलब्ध नहीं हैं. इन्हीं परिस्थितियों में रेलवे ने यात्रियों के लिए जोधपुर से मुंबई तक एक और विशेष ट्रेन चलाई है. यह ट्रेन जयपुर, कोटा व रतलाम होते हुए बांद्रा टर्मिनस जाएगी. ट्रेन नंबर 04833 जोधपुर-बांद्रा टर्मिनस और 04834 बांद्रा टर्मिनस-जोधपुर वीकली सुपरफास्ट स्पेशल है. यह ट्रेन 26 अक्टूबर को जोधपुर से और वापसी में 27 अक्टूबर को बांद्रा टर्मिनस से चलेगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि दीपावली के बाद भी ट्रेनों में अच्छी-खासी वेटिंग देखने को मिल रही है. इसी के चलते यात्रियों को राहत देने के लिए 'पूजा एक्सप्रेस' के नाम से जोधपुर से मुंबई के बीच यह विशेष ट्रेन चला रहे हैं.

पढ़ें: जोधपुर से कोलकाता और बांद्रा के लिए चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

ट्रेन की समय-सारणी:

  • ट्रेन नंबर 04833 जोधपुर से सुबह 6:45 बजे रवाना होगी
  • दोपहर 12:00 बजे जयपुर, 2:30 बजे सवाई माधोपुर
  • शाम 4:05 बजे कोटा, 5:30 बजे रामगंजमंडी
  • शाम 7:28 बजे भवानी मंडी
  • अगले दिन सुबह 7:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी

वापसी यात्रा:

  • ट्रेन नंबर 04834 बांद्रा टर्मिनस से सोमवार सुबह 10:00 बजे रवाना
  • रात 10:48 बजे भवानी मंडी, 11:13 बजे रामगंजमंडी
  • रात 12:35 बजे कोटा, 2:38 बजे सवाई माधोपुर
  • अगले दिन सुबह 5:25 बजे जयपुर, 11:25 बजे जोधपुर पहुंचेगी

इस ट्रेन में 1 फर्स्ट एसी, 2 सेकंड एसी, 7 थर्ड एसी, 6 स्लीपर, 3 जनरल और 2 गार्ड सहित कुल 21 कोच होंगे. ट्रेन गोटन, मेड़ता रोड, रेन, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावा सिटी, फुलेरा, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी व बोरीवली पर रुकेगी. ट्रेन की बुकिंग शुरू हो चुकी है और कंफर्म टिकट उपलब्ध हैं.

TAGGED:

JODHPUR MUMBAI SPECIAL TRAIN
DIWALI 2025
KOTA RAIL DIVISION
JODHPUR MUMBAI VIA KOTA TRAIN
SPECIAL TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बहुत से लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर कर देते हैं यह बड़ी गलती, जानें सही उपयोग कैसे करें?

छठ महापर्व : जानें नहाय-खाय, खरना, संध्या और प्रात: कालीन अर्घ्य की डेट और टाइमिंग

पाकिस्तान में टमाटर ₹600, अदरक ₹750 किलो बिक रहा , जानिए क्या है वजह?

हेल्थ टिप्स: बदलने लगा मरुधरा के मौसम का मिजाज, अस्थमा और सांस के मरीज कैसे रखें सेहत का ख्याल...जानिए

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.