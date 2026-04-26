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Mock Drill : एयर स्ट्राइक के हालातों से निपटने की तैयारी, परखा गया एजेंसियों का रिस्पॉन्स

बचाव कार्य करने के लिए मॉक ड्रिल... ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने से पहले जोधपुर में रविवार रात को जिला प्रशासन द्वारा एयर स्ट्राइक दौरान बचाव कार्य करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. इस दौरान जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने नागरिक सुरक्षा विभाग के कंट्रोल रूम में बैठकर सभी विभागों के समन्वय की स्थिति जानी. जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि नागरिक सुरक्षा निदेशालय भारत सरकार के निर्देश पर अभ्यास किया गया. इस दौरान परखा गया कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में नागरिक सुरक्षा विभाग और सिविल डिफेंस क्या योगदान दे सकते हैं. इसके लिए संस्थागत व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से एक विशेष मॉक ड्रिल की गई, जिसमें विशेष रूप से एयर स्ट्राइक के दौरान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभ्यास किया गया. गत वर्ष पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकियों द्वारा किए गए हमले के बाद भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चला कर आतंकी ठिकाने नष्ट किए थे. इस दौरान जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान के बड़े शहर और कस्बों में कई दिनों तक ब्लैकआउट हुआ था. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur) देखा गया एजेंसियों का रिस्पॉन्स : मॉक ड्रिल के दौरान पूरे शहर में एक साथ एक दर्जन से अधिक जगह पर सायरन बाजा उसके साथ ही बिजली काट दी गई. चिकित्सा विभाग नागरिक शिक्षा विभाग पुलिस वैन एजेंसी को कंट्रोल रूम से कलेक्ट्रेट में लोगों के घायल होने का संदेश प्रेषित किया गया जिसके बाद सभी जगह से टीम में वहां पहुंची. इन सभी टीमों का रिस्पॉन्स अधिकारियों ने जांचा. जिला कलेक्टर ने बताया कि एजेंसीज की टाइमिंग का रिव्यू किया जाएगा.