Mock Drill : एयर स्ट्राइक के हालातों से निपटने की तैयारी, परखा गया एजेंसियों का रिस्पॉन्स
जोधपुर में जिला प्रशासन द्वारा एयर स्ट्राइक के दौरान बचाव कार्य करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. जानिए क्या रहा खास...
Published : April 26, 2026 at 10:57 PM IST
जोधपुर: ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने से पहले जोधपुर में रविवार रात को जिला प्रशासन द्वारा एयर स्ट्राइक दौरान बचाव कार्य करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. इस दौरान जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने नागरिक सुरक्षा विभाग के कंट्रोल रूम में बैठकर सभी विभागों के समन्वय की स्थिति जानी. जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि नागरिक सुरक्षा निदेशालय भारत सरकार के निर्देश पर अभ्यास किया गया. इस दौरान परखा गया कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में नागरिक सुरक्षा विभाग और सिविल डिफेंस क्या योगदान दे सकते हैं.
इसके लिए संस्थागत व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से एक विशेष मॉक ड्रिल की गई, जिसमें विशेष रूप से एयर स्ट्राइक के दौरान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभ्यास किया गया. गत वर्ष पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकियों द्वारा किए गए हमले के बाद भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चला कर आतंकी ठिकाने नष्ट किए थे. इस दौरान जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान के बड़े शहर और कस्बों में कई दिनों तक ब्लैकआउट हुआ था.
देखा गया एजेंसियों का रिस्पॉन्स : मॉक ड्रिल के दौरान पूरे शहर में एक साथ एक दर्जन से अधिक जगह पर सायरन बाजा उसके साथ ही बिजली काट दी गई. चिकित्सा विभाग नागरिक शिक्षा विभाग पुलिस वैन एजेंसी को कंट्रोल रूम से कलेक्ट्रेट में लोगों के घायल होने का संदेश प्रेषित किया गया जिसके बाद सभी जगह से टीम में वहां पहुंची. इन सभी टीमों का रिस्पॉन्स अधिकारियों ने जांचा. जिला कलेक्टर ने बताया कि एजेंसीज की टाइमिंग का रिव्यू किया जाएगा.
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लोगों को घबराना नहीं चाहिए : कलेक्टर ने बताया कि ऐसी परिस्थितियों में आमजन को घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ घटना होती है तो पुलिस और सिविल डिफेंस के आने का इंतजार करना चाइए. हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यह सीखा है कि युद्ध के हालात में कैसे रहना चाहिए. उन्होंने बताया कि शहर में 1100 से ज्यादा सिविल डिफेंस के कार्य करता है उन सभी को इसमें शामिल किया गया.
इसमें अलग-अलग तरह की एजेंसीज का जो फर्स्ट रिस्पांस होता है, उसे देखा गया. पुलिस एंबुलेंस चैतन्य के रिस्पॉन्स को जांचा गया. कलेक्टर ने बताया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीखा है कि इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाए. खासतौर से नागरिकों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह घबराएं नहीं. पुलिस और सिविल संस्थाओं के आने तक इंतजार करना चाहिए.
पुलिस का क्विक रिस्पॉन्स : डीसीपी मनीष चौधरी ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान शहर में अलग-अलग जगह पर सायरन बजाए गए. उनके आसपास ही पुलिस चौकी और थाने हैं. इस तरह की इमरजेंसी में पुलिस का क्विक रिस्पॉन्स हो इसी का प्रयास किया गया. आमजन ने भी पूरा सहयोग किया. ज्ञात रहे कि भारत सरकार के निर्देश पर साल में दो बार ऐसा अभ्यास किया जाएगा. अगला अभ्यास नवंबर में होगा.