AIIMS के बाद अब एमजीएच में लापरवाही, महिला की जगह बॉस्केट बॉल प्लेयर को गलत ग्रुप का खून चढ़ाया

जोधपुर एम्स के बाद अब MGH में नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही का मामला सामने आया है.

महात्मा गांधी अस्पताल
महात्मा गांधी अस्पताल (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 4, 2025 at 2:22 PM IST

3 Min Read
जोधपुर : एम्स के बाद अब जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में खून चढ़ाने को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है. वार्ड के नर्सिंग स्टाफ ने एक महिला के लिए मंगवाया गया बी पॉजिटिव ग्रुप खून एक बॉस्केट बॉल प्लेयर जिसका ग्रुप ए पोजीटिव था उसे चढ़ा दिया. मरीज ने नर्सिंग स्टाफ से कहा कि मुझे खून चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे क्यों चढ़ा रहे हो. तब गलती का अहसास हुआ तो तुरंत हटा दिया गया, लेकिन इससे मरीज और परिजन परेशान हो गए.

अस्पताल प्रबंधन ने इस पूरे मामले को लेकर एक जांच कमेटी का गठन किया है. कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद लापरवाही बरतने वाले दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि मरीज पूरी तरह से स्वस्थ्य है. उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है. अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह भाटी ने बताया कि सोमवार की घटना है. मरीज ने अपना ऑपरेशन जयपुर करवाया था. उनके घुटने में लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें परेशानी होने के बाद यहां भर्ती करवाया गया था.

यह बोले मरीज और अस्पताल अधीक्षक. (ईटीवी भारत जोधपुर)

इसे भी पढ़ें : जोधपुर AIIMS में लापरवाही: एक ही नाम के दो मरीज, जिसे जरूरत नहीं थी उसे चढ़ा दिया खून, जानिए पूरा मामला

उन्होंने बताया कि गलत ग्रुप से खून चढ़ाना गंभीर विषय है. हमारी पहली प्राथमिकता मरीज का उपचार था जो हमने किया है. अभी किसी तरह का गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कोई लक्षण उसमें नहीं है. वह पूरी तरह से ठीक है हमने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है. पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसे आज शाम तक रिपोर्ट देने का कहा गया है.

पास पास थे कॉटेज, बिना ध्यान दिए चढ़ाया : जोधपुर के महामंदिर निवासी हर्षवर्धन विराट जो बास्केटबॉल प्लेयर हैं. मध्य प्रदेश की एक स्पोर्ट्स अकादमी में ट्रेनिंग लेते हैं. घुटने का लिगामेंट टूटने के बाद जयपुर में ऑपरेशन करवाया था. उसमें इंफेक्शन होने की वजह से एमजीएच के कॉटेज संख्या चार में उपचार चल रहा था. उसके नजदीक कॉटेज 6 में एक महिला भर्ती थी जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था. उसके लिए एक यूनिट ब्लड मंगाया गया. गलती से वह खून हर्षवर्धन के कॉटेज आ गया. हर्षवर्धन ने बताया कि 'मैने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है फिर भी चढ़ा दिया, बाद में ग्रुप देख यह कहते हुए हटाया कि डाक्टर ने होल्ड करने को कहा है'.

एम्स में दस दिन बाद हुई थी मौत : एम्स में मांगीलाल नाम के दो मरीज भर्ती होने से गफलत में जिसे जरूरत नहीं थी उसे खून चढ़ा दिया था. इसके बाद 80 साल के मांगीलाल की तबीयत बिगड़ी तो एम्स में उसका उपचार शुरू हुआ. बीस अक्टूबर को उसकी मौत हो गई थी. इसके बाद एम्स ने इस मामले की जांच के लिए एक गहन जांच समिति का गठन किया है.

