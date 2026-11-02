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जोधपुर: डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला, 19 मेडिकल छात्र सस्पेंड, हॉस्टल एंट्री भी बैन

डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ रैगिंग के मामले की शिकायत के आधार पर हुई जांच के बाद कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बी.एस. जोधा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 मेडिकल छात्रों को निलंबित कर दिया है. इसमें 14 छात्रों को एक माह के लिए और पांच को तीन माह के लिए निलंबित किया गया है. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि शिकायतों के आधार पर हुई पूछताछ और उससे मिले तथ्यों के आधार पर एंटी-रैगिंग कमेटी की सिफारिश पर यह कार्रवाई की गई है. मेडिकल कॉलेज के सीनियर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे नियमों का उल्लंघन न करें, अन्यथा और कड़ी कार्रवाई हो सकती है.