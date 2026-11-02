जोधपुर: डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला, 19 मेडिकल छात्र सस्पेंड, हॉस्टल एंट्री भी बैन
डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग और अभद्र व्यवहार के मामले में एंटी-रैगिंग कमेटी की सिफारिश पर निलंबित किया गया.
Published : November 2, 2026 at 9:24 PM IST
जोधपुर: डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ रैगिंग के मामले की शिकायत के आधार पर हुई जांच के बाद कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बी.एस. जोधा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 मेडिकल छात्रों को निलंबित कर दिया है. इसमें 14 छात्रों को एक माह के लिए और पांच को तीन माह के लिए निलंबित किया गया है. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि शिकायतों के आधार पर हुई पूछताछ और उससे मिले तथ्यों के आधार पर एंटी-रैगिंग कमेटी की सिफारिश पर यह कार्रवाई की गई है. मेडिकल कॉलेज के सीनियर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे नियमों का उल्लंघन न करें, अन्यथा और कड़ी कार्रवाई हो सकती है.
हॉस्टल, रीडिंग रूम का भी लाभ नहीं ले सकेंगे: प्राचार्य कार्यालय से जारी किए गए आदेश के अनुसार, एंटी-रैगिंग समिति की सिफारिश पर कई छात्रों को जूनियरों के साथ गंभीर कदाचार और अनुचित व्यवहार के कृत्यों में शामिल पाया गया है. इसके लिए एक अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें क्लीनिकल पोस्टिंग और अकादमिक/शिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने तथा आगामी महीनों के लिए तत्काल प्रभाव से हॉस्टल, पुस्तकालय और रीडिंग रूम की सुविधाओं का लाभ उठाने से निलंबित किया गया है.
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इन मेडिकल छात्रों को किया गया निलंबित
एक माह के लिए निलंबित:
- अभिषेक कासवान, बैच 2022
- रोहिन कुमार, बैच 2022
- प्रिवंशू, बैच 2025
- नरेंद्र यादव, बैच 2025
- नंदन मित्तल, बैच 2025
- अदितवा, बैच 2025
- गोपालराम मेघवाल, बैच 2025
- सचिन रायवार, बैच 2025
- लक्ष्मीनारायण बैंसला, बैच 2025
- शैलेंद्र सिंह बिजरनिया, बैच 2024
- अशोक कुमार, बैच 2025
- रविंद्र, बैच 2023
- के. कमलेश कुमार, बैच 2025
- समीर कुमार राय, बैच 2025
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तीन माह के लिए निलंबित:
- अंकित ढाका, पीजी बैच 2024
- शीलेश कुमार, बैच 2025
- वीकेश सिंह, बैच 2025
- लोकेश सैनी, बैच 2025
- राहुल मोहनपुरिया, बैच 2025
यह था मामला: जोधपुर के डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज में नए सत्र में आए छात्रों के साथ रैगिंग के दो से तीन मामले सामने आए हैं. शिकायतों में प्रथम वर्ष के एमबीबीएस विद्यार्थियों ने सीनियर विद्यार्थियों पर अभद्र व्यवहार, धमकाने, अपमानित करने और मनमाने नियम थोपने के आरोप लगाए. 28 अक्टूबर को कॉलेज परिसर में आयोजित 'क्लीन कैंपस ड्राइव' के दौरान विवाद होने के बाद विद्यार्थियों ने यूजीसी की एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी. विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2025 बैच के सीनियर उन्हें क्लीन शेव रहने और विशेष हेयरकट के लिए बाध्य कर रहे हैं. शिकायत में उन्हें जबरन खड़ा रखने और फॉर्मल कपड़े पहनने के लिए मजबूर करने का भी आरोप था, जिसकी जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है.
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