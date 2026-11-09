जोधपुर में 100 रुपए के लिए बवाल: नॉनवेज के भाव को लेकर दुकान पर पथराव और बोतलें चलीं, 4 हिरासत में
नॉनवेज के भाव में अंतर को लेकर हुए विवाद के बाद जमकर पथराव और बोतलें चलीं. पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है.
Published : November 9, 2026 at 10:55 PM IST
जोधपुर: शहर की मसूरिया नट बस्ती में सोमवार रात को एक मीट की दुकान पर खरीदार और दुकानदार के बीच भाव को लेकर हुई बहस कुछ ही देर में बवाल में बदल गई. दोनों तरफ से कई लोग मौके पर जमा हो गए. बहस और हाथापाई के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई. इस दौरान कांच की बोतलें भी फेंकी गईं. करीब आधे घंटे तक क्षेत्र की प्रमुख सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और आसपास के लोगों को घरों में छिपना पड़ा. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया.
एसीपी नतिशा जाखड़ ने बताया कि मीट के भाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गईं. इससे कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं. पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी के आधार पर चार लोगों को हिरासत में लिया है और मामले में कार्रवाई जारी है. मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है और शांति का माहौल है.
सौ रुपये के अंतर पर हुआ विवाद: एसीपी नतिशा जाखड़ के अनुसार, मसूरिया बस्ती स्थित एक मीट की दुकान पर कुछ युवक नॉनवेज खरीदने गए थे. इस दौरान सौ रुपये को लेकर विवाद हुआ. आरोप है कि दुकानदार ने पहले 800 रुपए बताए और बाद में 900 रुपए मांगे. इसे लेकर दोनों पक्षों में बहस होने लगी, जिसने कुछ ही देर में तूल पकड़ लिया. दोनों तरफ से लोग एकत्र हो गए और पत्थरबाजी होने लगी, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई.
मौके पर तीन थानों की पुलिस पहुंची: उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के तीन थानों की पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा. इनमें देवनगर, प्रतापनगर और प्रतापनगर सदर के थानाधिकारी शामिल थे. देवनगर थानाधिकारी कमल किशोर ने एक घायल को मथुरादास माथुर अस्पताल भेजा और मौके से चार लोगों को हिरासत में लेकर थाने भिजवाया. इस संबंध में देवनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है.
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