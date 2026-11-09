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जोधपुर में 100 रुपए के लिए बवाल: नॉनवेज के भाव को लेकर दुकान पर पथराव और बोतलें चलीं, 4 हिरासत में

जोधपुर में 100 रुपए के लिए बवाल ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: शहर की मसूरिया नट बस्ती में सोमवार रात को एक मीट की दुकान पर खरीदार और दुकानदार के बीच भाव को लेकर हुई बहस कुछ ही देर में बवाल में बदल गई. दोनों तरफ से कई लोग मौके पर जमा हो गए. बहस और हाथापाई के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई. इस दौरान कांच की बोतलें भी फेंकी गईं. करीब आधे घंटे तक क्षेत्र की प्रमुख सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और आसपास के लोगों को घरों में छिपना पड़ा. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया.

एसीपी नतिशा जाखड़ ने बताया कि मीट के भाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गईं. इससे कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं. पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी के आधार पर चार लोगों को हिरासत में लिया है और मामले में कार्रवाई जारी है. मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है और शांति का माहौल है.