MDM Hospital : प्रसूताओं की राशि में घोटाला, भुगतान करने वाले ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज

मथुरादास माथुर अस्पताल में प्रसूता को जननी सुरक्षा योजना एवं राजश्री योजना के तहत दी जाने वाली राशि में घोटाला. जानिए पूरा मामला...

Jodhpur MDM Hospital
मथुरादास माथुर अस्पताल (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 12, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
जोधपुर: डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध मथुरादास माथुर अस्पताल में प्रसूता को जननी सुरक्षा योजना एवं राजश्री योजना के तहत दी जाने वाली राशि में घोटाला सामने आया है. इस संबंध में अस्पताल प्रशासन की ओर से शास्त्रीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. जिसमें बताया गया है कि एमडीएम अस्पताल में डीबीटी भुगतान में 9.42 लाख रुपये की अनियमितता सामने आई है. वर्ष 2015 से 2025 तक की जांच की शुरुवात में यह बात सामने आई है.

अस्पताल अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरहित ने बताया कि राज्य स्तर पर की गई गहन समीक्षा में प्रथम दृष्टया अनियमितताओं की आशंका पाई गई. जिला स्तरीय जांच दल की प्रारंभिक जांच में यह पुष्टि हुई कि अगस्त 2015 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान जननी सुरक्षा योजना एवं राजश्री योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर से किए गए भुगतानों में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं.

जांच में हुई अनियमितता की पुष्टि : विभागीय जांच में भुगतान सत्यापन एवं स्वीकृति जारी करने वाले कार्मिकों की संभावित मिलीभगत भी सामने आई है. प्रारंभिक जांच के अनुसार संलग्न सूची में उल्लिखित बैंक खातों में कुल 9,42,447 रुपये के गबन का मामला सामने आया है. इस प्रकरण में एमडीएम अस्पताल में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर अनिल विश्नोई का नाम अभिलेखों से प्राप्त हुआ है. साथ ही अन्य संबंधित कार्मिकों की संलिप्तता से अधिक राशि के गबन की संभावना हो सकती है.

स्वास्थ्य में हुई जांच : योजनाओं का संचालन स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत होता है. विभाग द्वारा एमडीएम अस्पताल में संचालित मातृ शिशु विंग में प्रसूता को ग्रामीण क्षेत्र में 1400 और शहरी क्षेत्र में एक हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. कन्या का पर पहली किश्त के रूप में जन्म के समय 2500 रुपये की राशि दी जाती है.
यह राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) से दी जाती है. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जोधपुर ने अस्पताल को सूचित किया कि राज्य स्तर पर की गई गहन समीक्षा में प्रथम दृष्टया दोनों योजनाओं में अनियमितताएं पाईं गईं.

ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज
