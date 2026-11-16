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जोधपुर में डॉक्टरों का कमाल: जटिल सर्जरी कर युवक के पेट से निकाली 4 फीट लंबी शॉवर पाइप, बचाई जान

ऑपरेशन करने वाली डॉक्टरों की टीम ( Photo Source- MDM Hospital )

जोधपुर. मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर में एक अत्यंत असामान्य एवं चुनौतीपूर्ण सर्जरी का मामला सामने आया है. आपसी विवाद के दौरान एक युवक के मलद्वार के रास्ते बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली लगभग साढ़े तीन से चार फीट लंबी शॉवर पाइप शरीर के अंदर डाल दी गई. यह पाइप बड़ी आंत को चीरते हुए पेट के भीतर तक पहुंच गई और वहीं फंस गई. इस गंभीर चोट के कारण मरीज की जान को भी खतरा उत्पन्न हो गया था. मरीज को उपचार के लिए मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया. यहां जनरल सर्जरी विभाग के आचार्य एवं यूनिट प्रभारी डॉ. दिनेश दत्त शर्मा ने मरीज की चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यक परीक्षणों के बाद तत्काल सर्जरी का निर्णय लिया.