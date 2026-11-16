जोधपुर में डॉक्टरों का कमाल: जटिल सर्जरी कर युवक के पेट से निकाली 4 फीट लंबी शॉवर पाइप, बचाई जान
जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर युवक के पेट से चार फीट लंबी शॉवर पाइप निकालकर उसकी जान बचाई.
Published : November 16, 2026 at 4:38 PM IST
जोधपुर. मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर में एक अत्यंत असामान्य एवं चुनौतीपूर्ण सर्जरी का मामला सामने आया है. आपसी विवाद के दौरान एक युवक के मलद्वार के रास्ते बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली लगभग साढ़े तीन से चार फीट लंबी शॉवर पाइप शरीर के अंदर डाल दी गई. यह पाइप बड़ी आंत को चीरते हुए पेट के भीतर तक पहुंच गई और वहीं फंस गई. इस गंभीर चोट के कारण मरीज की जान को भी खतरा उत्पन्न हो गया था. मरीज को उपचार के लिए मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया. यहां जनरल सर्जरी विभाग के आचार्य एवं यूनिट प्रभारी डॉ. दिनेश दत्त शर्मा ने मरीज की चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यक परीक्षणों के बाद तत्काल सर्जरी का निर्णय लिया.
डॉ. शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान आंत में चीरा (एंटेरोटॉमी) लगाकर लगभग चार फीट लंबी शॉवर पाइप को अत्यंत सावधानीपूर्वक बाहर निकाला गया. इस मामले में ऑपरेशन की जटिलता इसलिए भी अधिक थी क्योंकि पाइप ने बड़ी आंत को क्षतिग्रस्त कर दिया था. पेट के भीतर आगे बढ़ते हुए इससे मूत्रवाहिनी (यूरेटर), महाधमनी (एओर्टा), अन्य बड़ी रक्तवाहिनियों तथा छोटी आंत जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचने का गंभीर खतरा था. ऐसी चोटों से अत्यधिक रक्तस्राव, गंभीर संक्रमण और मरीज की जान को खतरा हो सकता था, इसलिए ऑपरेशन के दौरान महत्वपूर्ण अंगों एवं रक्तवाहिनियों को सुरक्षित रखते हुए आंत की चोट का सावधानीपूर्वक सर्जिकल प्रबंधन किया गया.
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ऑपरेशन करने वाली सर्जिकल टीम में डॉ. पारंग आसेरी, डॉ. प्रगेश , डॉ. सुची तांबी एवं डॉ. उमेश कुमार शामिल रहे. एनेस्थीसिया टीम में डॉ. गीता सिंगारिया, डॉ. राजवीर फ़रौदा, डॉ. धीरज चांडक एवं डॉ. आभाष छाबड़ा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. नर्सिंग एवं सहयोगी स्टाफ में नर्सिंग ऑफिसर रेखा पंवार, सुमेर सिंह राजपुरोहित, अब्दुल वाहिद एवं रेणुका जोशी ने ऑपरेशन के दौरान महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया.
स्वयं निकालने का प्रयास न करें: डॉ. शर्मा ने अपील की है कि आपसी विवाद, मारपीट और हिंसा के दौरान इस प्रकार की खतरनाक हरकतों से बचें. शरीर के किसी भी प्राकृतिक मार्ग में कोई बाहरी वस्तु फंस जाने पर शर्म, डर या संकोच के कारण उपचार में देरी न करें. इसे स्वयं खींचकर निकालने का प्रयास बिल्कुल न करें. ऐसी स्थिति में तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचकर विशेषज्ञ चिकित्सक से उपचार करवाएं. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति में सुधार देखा जा रहा है. वर्तमान में मरीज की हालत अच्छी है तथा उसकी सेहत में निरंतर सुधार हो रहा है.
निःशुल्क हुई सर्जरी: अस्पताल अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने बताया कि यह मामला चिकित्सकीय दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण था. विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं पूरी टीम के समन्वित प्रयासों से मरीज को आवश्यक सर्जिकल उपचार उपलब्ध कराया गया. उन्होंने बताया कि मरीज की यह जटिल सर्जरी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मां) योजना के अंतर्गत पूरी तरह निःशुल्क की गई. डॉ. एस. एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ. बी. एस. जोधा ने इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न करने वाली पूरी चिकित्सकीय टीम को बधाई दी.
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