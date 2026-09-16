कार्डियक अरेस्ट के बाद 15 मिनट में रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी, MDM के डॉक्टरों ने दिया नया जीवन
जोधपुर एमडीएम अस्पताल के डॉक्टरों का कमाल. कुछ इस तरह दिया 41 साल के व्यक्ति को नया जीवन...
Published : September 16, 2026 at 1:36 PM IST
जोधपुर: मथुरादास माथुर अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग ने एक 41 साल के व्यक्ति को नया जीवन दिया है. 10 दिन तक गहन निगरानी में रखने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ्य होने पर छुट्टी देकर घर भेज दिया है. अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने बताया कि नागौर से रेफर होकर एक व्यक्ति आया था. उसकी पसलियों में फ्रैक्चर था.
इसकी वजह से उसे थ्रोम्बोलिसिस इंजेक्शन भी नहीं दिया जा सका, लेकिन सीसीयू में पहुंचते ही मरीज का कार्डियक अरेस्ट हो गया. उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया. सीसीयू टीम ने तुरंत सीपीआर शुरू किया और इंट्यूबेट कर शॉक दिया. काफी मशक्कत के बाद दिल की धड़कन वापस आई, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई रही.
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हालांकि, डॉक्टरों ने हिम्मत नहीं हारी और पूरे सामांजस्य से एनेस्थीसिया और कार्डियोलॉजी के डॉक्टरों ने मेहनत कर मरीज को बचा लिया. डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बीएस जोधा ने पूरी टीम को इस काम के लिए शुभकामनाएं दी है.
15 मिनट में एंजियोप्लास्टी कर खोली धमनी : गंभीर स्थिति मरीज को कोमा की श्रेणी में ले गई थी. उसका ब्लड प्रेशर भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था. इको में हार्ट की वर्किंग 10 से 15 प्रतिशत थी. आमतौर पर ऐसी स्थिति में सिर्फ सपोर्टिव इलाज दिया जाता है, लेकिन टीम ने भरोसा दिखाते हुए रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी का फैसला लिया.
मरीज को वेंटिलेटर पर ही कैथ लैब शिफ्ट किया गया. लैब में भी उसे बार-बार खतरनाक वीटी/वीएफ हुआ, जिसके लिए शॉक देना पड़ा. एंजियोग्राफी में दिल की मुख्य धमनी एलएडी पूरी तरह से बंद मिली. कार्डियोलॉजी के डॉक्टरों ने 15 मिनट के अंदर एंजियोग्राफी और रैपिड एंजियोप्लास्टी कर धमनी को खोल दिया. जिसके बाद मरीज सामान्य होने लगा.
असंभव होते हैं ऐसे मामले : डॉ. राजपुरोहित ने बताया कि सामान्यत: ऐसे मामलों में तेजी से एंजियोप्लास्टी तक पहुंच असंभव होता है, लेकिन डॉक्टरों के आपसी समन्वय व टीम वर्क ने इसे संभव कर दिखाया. इस काम में सबसे महत्वपूर्ण योगदान एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टरों का रहा. इसमें वरिष्ठ ऐनेस्थेटिक डॉ. राकेश करणावत, डॉ. भरत व उनकी एनेस्थीसिया टीम शामिल थी.
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इनके साथ ही, कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. रोहित माथुर, कार्डियोलॉजी के डीएम रेजिडेंट्स और पूरे नर्सिंग टीम ने अपना सहयोग दिया. प्रोसिजर के बाद मरीज वेंटिलेटर और हाई-डोज दवाओं पर रहा. अगले दिन मरीज को होश में आने पर वेंटिलेटर हटा दिया गया. कुछ दिन दवाओं के सहारे रहने के बाद 10 दिनों तक उपचार देकर पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में व्यक्ति को घर भेजा गया.