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कार्डियक अरेस्ट के बाद 15 मिनट में रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी, MDM के डॉक्टरों ने दिया नया जीवन

मरीज की छुट्टी के समय मौजूद डॉक्टर्स और नर्सों की टीम ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: मथुरादास माथुर अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग ने एक 41 साल के व्यक्ति को नया जीवन दिया है. 10 दिन तक गहन निगरानी में रखने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ्य होने पर छुट्टी देकर घर भेज दिया है. अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने बताया कि नागौर से रेफर होकर एक व्यक्ति आया था. उसकी पसलियों में फ्रैक्चर था. इसकी वजह से उसे थ्रोम्बोलिसिस इंजेक्शन भी नहीं दिया जा सका, लेकिन सीसीयू में पहुंचते ही मरीज का कार्डियक अरेस्ट हो गया. उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया. सीसीयू टीम ने तुरंत सीपीआर शुरू किया और इंट्यूबेट कर शॉक दिया. काफी मशक्कत के बाद दिल की धड़कन वापस आई, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई रही. पढ़ें : जोधपुर के MDM हॉस्पिटल में बच्चों का डायलिसिस का डर भगाने को यूनिट में बनाया 'गेम जोन' हालांकि, डॉक्टरों ने हिम्मत नहीं हारी और पूरे सामांजस्य से एनेस्थीसिया और कार्डियोलॉजी के डॉक्टरों ने मेहनत कर मरीज को बचा लिया. डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बीएस जोधा ने पूरी टीम को इस काम के लिए शुभकामनाएं दी है. 15 मिनट में एंजियोप्लास्टी कर खोली धमनी : गंभीर स्थिति मरीज को कोमा की श्रेणी में ले गई थी. उसका ब्लड प्रेशर भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था. इको में हार्ट की वर्किंग 10 से 15 प्रतिशत थी. आमतौर पर ऐसी स्थिति में सिर्फ सपोर्टिव इलाज दिया जाता है, लेकिन टीम ने भरोसा दिखाते हुए रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी का फैसला लिया.