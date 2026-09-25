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जोधपुर महापौर चुनाव: मतपत्रों पर क्रमांक लगाने से भड़की कांग्रेस, गोपनीयता भंग करने का आरोप

कांग्रेस नेता और पार्षद नरेश जोशी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब किसी पार्षद को जारी किए गए मतपत्र पर क्रमांक अंकित किया गया हो. इस प्रक्रिया से मतदान की गोपनीयता पूरी तरह खत्म हो गई है, क्योंकि अब आसानी से यह पता लगाया जा सकता है कि किस पार्षद ने किसे वोट दिया है. जोशी ने इसे सरकार की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल बताते हुए कहा कि इस मामले को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के सामने रखा जाएगा और आगे की कानूनी या राजनीतिक रणनीति तय की जाएगी.

जोधपुर : महापौर पद के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन वोटिंग के दौरान मतपत्रों की गोपनीयता को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस ने मतदान प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि मतपत्रों पर जानबूझकर क्रमांक (सीरियल नंबर) डाले गए हैं.

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इस प्रक्रिया से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किस पार्षद ने किसे मत दिया है, जोशी ने कहा कि हम इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बात कर आगे निर्णय लेंगे. जोधपुर महापौर चुनाव में क्रॉस वोटिंग की सबसे ज्यादा संभावनाएं थीं. ऐसे में मतपत्रों पर क्रमांक लगाने की इस व्यवस्था को पार्षदों पर दबाव बनाने और उनके वोट की पहचान करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि इस विवाद का सीधा असर कल होने वाले उपमहापौर के चुनाव पर भी पड़ेगा. महापौर पद के मतदान के दौरान अंतिम मत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रश्नचंद मेहता ने दिया. कांग्रेस से प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोलंकी स्वयं पार्षद नहीं है ऐसे में उन्होंने वोट नहीं डाला.

दोनों दलों के अपने-अपने दावे : मतदान करने आए बीजेपी-कांग्रेस के पार्षदों ने अपने-अपने दावे किए. कांग्रेस के पार्षदों ने जहां 55 मतों से अपना महापौर बनाने का दावा किया. वहीं भाजपा के प्रत्याशी प्रसन्न चंद मेहता ने कहा की उम्मीद से अधिक मत हमें प्राप्त होंगे. यहां भाजपा को अपने 45 और सात निर्दलीय का समर्थन है. कांग्रेस के पास 44 अपने तीन निर्दलीय और संभवत एक रालोपा का समर्थन है.

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