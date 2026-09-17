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जोधपुर में महापौर की कुर्सी पर घमासान: निर्दलीय पार्षद निर्मला नायक सपरिवार गायब, भाजपा विधायक पर बंदी बनाने का आरोप, कांग्रेस थाने पहुंची

जोधपुर : नगर निगम चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद शहर की सियासत में जबरदस्त भूचाल आ गया है. चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस दोनों ही दलों को बराबर 44-44 सीटें मिलने के बाद महापौर (मेयर) पद की चाबी अब पूरी तरह से निर्दलीय पार्षदों के हाथों में आ गई है. नगर निगम में अपना बोर्ड बनाने और मेयर की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए दोनों दलों के बीच एक-एक निर्दलीय पार्षद को अपने पाले में लाने की होड़ मची हुई है. इसी सियासी खींचतान के बीच वार्ड संख्या 76 से निर्दलीय के रूप में चुनाव जीतने वाली पार्षद निर्मला नायक के कथित रूप से सपरिवार गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने जोधपुर की राजनीति में हलचल मचा दी है.

​जीत के जश्न के बीच गायब हुईं पार्षद : मामला उस समय भड़का जब कांग्रेस नेताओं ने वार्ड 76 से नव-निर्वाचित निर्दलीय पार्षद निर्मला नायक से समर्थन के सिलसिले में संपर्क साधने की कोशिश की. परिजनों से बातचीत में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि निर्मला नायक पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से अपने परिवार सहित घर पर नहीं हैं. ​निर्मला के ससुर लक्ष्मण नायक ने पुलिस को दिए अपने लिखित परिवाद में बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं.

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लक्ष्मण नायक के मुताबिक, चुनाव जीतने के तुरंत बाद जब घर पर जीत का जश्न मनाया जा रहा था, उसी दौरान निर्मला की अचानक तबीयत बिगड़ गई. इस बीच आईदान और जगदीश नामक दो व्यक्ति निर्मला, उनके पति लोकेश नायक और मासूम पौत्री प्राची को डॉक्टर के पास ले जाने की बात कहकर अपनी निजी कार में बैठाकर ले गए. जब काफी देर बीत जाने के बाद भी वे लोग वापस नहीं लौटे, तो लक्ष्मण नायक ने जगदीश के मोबाइल पर फोन कर पूछताछ की. फोन पर जगदीश ने उन्हें बताया कि वे सभी लोग रातानाडा स्थित शहर विधायक अतुल भंसाली के फ्लैट पर मौजूद हैं.

परिवाद की जांच जारी, तथ्यों के आधार पर होगा मुकदमा : इधर पूरे मामले पर एयरपोर्ट थानाधिकारी भारत रावत ने बताया कि पाबूपुरा निवासी लक्ष्मण नायक की ओर से एक लिखित परिवाद प्राप्त हुआ है. परिवाद में उल्लेख है कि 14 सितंबर को दो लोग उनकी पुत्रवधू और पुत्र को गाड़ी में बैठाकर ले गए थे, जिसके बाद से संपर्क नहीं हो पाया है. थानाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने परिवाद दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सभी तथ्यों और बयानों की गहनता से पड़ताल की जा रही है, जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आगे वैधानिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

​भाजपा विधायक पर बंधक बनाने का शक : परिवाद में आगे बताया गया कि जब लक्ष्मण नायक शहर विधायक के फ्लैट पर पहुंचे, तो विधायक अतुल भंसाली ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी पुत्रवधू, बेटा और पौत्री पूरी तरह से सुरक्षित स्थान पर हैं और जल्द ही घर पहुंच जाएंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है. ​लेकिन परिजनों का आरोप है कि 16 सितंबर बीत जाने के बाद भी तीनों में से कोई भी घर नहीं लौटा. इस बीच केवल एक बार किसी अनजान नंबर से फोन पर बात कराई गई, जिसमें भी जल्द लौटने का भरोसा दिया गया. लक्ष्मण नायक ने स्पष्ट तौर पर आशंका जताई है कि शहर विधायक अतुल भंसाली और उनके अन्य सहयोगियों ने मिलकर महापौर चुनाव में समर्थन हासिल करने की नीयत से उनकी पुत्रवधू, बेटे और पौत्री को जबरन बंधक बना रखा है.