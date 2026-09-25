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Jodhpur Mayor Election : भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला, कांग्रेस के हाइ​ब्रिड मॉडल से रोचक हुआ चुनाव

दोनों ही पार्टियों के पार्षद परिणाम आने के बाद से बाड़ाबंदी में है. घर छोड़े हुए पंद्रह दिन हो गए. सभी के फोन बंद हैं.

Jodhpur Mayor Election 2026
भाजपा के प्रसन्नचंद और कांग्रेस के राजेंद्र सोलंकी (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 7:59 AM IST

4 Min Read
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जोधपुर: सूर्यनगरी की स्थानीय सरकार का मुखिया शुक्रवार को चुना जाएगा. भाजपा के प्रसन्नचंद मेहता और कांग्रेस के राजेंद्र सिंह सोलंकी में मुकाबला है. भाजपा अपने 45 पार्षद और 7 निर्दलीय के साथ कुल 52 वोट के साथ मैदान में है. कांग्रेस अपने 44 और 4 निर्दलीय के साथ 48 वोट के साथ सामने होगी. गणित में भाजपा का बोर्ड बनता दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस के हाईब्रिड मॉडल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोलंकी की मौजूदगी से चुनाव रोचक हो गया है. क्रॉस वोटिंग की कवायद दोनों ओर से होगी. कांग्रेस का कैंप पुष्कर में चल रहा है. पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को पार्षदों से मिलकर बूस्टअप किया. इधर, भाजपा ने नाकोड़ा स्थित कैंप में बैलेट पेपर छपवाकर मतदान का ट्रॉयल करवाया. 11 सितंबर से दोनों पार्टियों की बाड़ाबंदी चल रही है.

जिला प्रशासन ने नगर निगम सभागार में मतदान की व्यवस्थाएं की हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन और पुलिस आयुक्त अंशुमन भौमिया ने गुरुवार को व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. मतदान शुक्रवार सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू होगा. कलेक्टर आलोक रंजन ने निर्वाचन से संबंधित व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों से मतदान स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल की तैनाती, रिटर्निंग अधिकारी एवं अन्य निर्वाचन अधिकारियों की व्यवस्थाओं तथा सीसीटीवी निगरानी के संबंध में जानकारी ली. उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी प्रबंधों को निर्धारित प्रोटोकॉल एवं निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. मतदान स्थल पर पुलिस बल की तैनाती, अधिकारियों की जिम्मेदारियां, सीसीटीवी निगरानी सहित प्रत्येक स्तर पर व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की गई है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो. पुलिस आयुक्त ने सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

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सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लोगों का साथ छोड़ना आसान नहीं: राजनीतिक विश्लेषक सुनील चौधरी का कहना है कि सत्तारूढ़ पार्टी से लोगों का साथ छोड़ना आसान नहीं होता. भाजपा जहां 45 अपने पार्षद और उसके खेमे के सात निर्दलीयों के साथ मैदान में है, वहीं कांग्रेस अपने 44 और चार निर्दलीयों के साथ सामने होगी. भाजपा के लिए जहां अपने 52 वोट बचाने की चुनौती है तो कांग्रेस के लिए दोहरी चुनौती है, 48 को बचाते हुए अपना महापौर बनाना. सहज स्थिति में पार्षदों की गणित में यहां भाजपा का बोर्ड बन रहा है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने हाईब्रिड मॉडल अपनाते हुए राजेंद्र सिंह सोलंकी को भाजपा के प्रसन्नचंद मेहता के सामने उतारा है. जिसके चलते यह महापौर का चुनाव काफी रोचक हो गया है. सोलंकी की मौजूदगी से ही लोगों को उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग होना तय है. कांग्रेस खेमे से होगी तो भाजपा को फायदा होगा, भाजपा के खेमे से होती है तो नुकसान के साथ साथ महापौर बनने में अड़चनें आ सकती हैं.

गहलोत ने किया बूस्टअप, भाजपा ने किया ट्रॉयल: कांग्रेस का कैंप पुष्कर में चल रहा है. बुधवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने वहां जाकर मौजूद पार्षदों से मुलाकात के साथ ही राजेंद्र सिंह सोलंकी और कांग्रेस के पदाधिकारियों से आवश्यक चर्चा कर बोर्ड बनाने के प्रति सभी को बूस्टअप किया. इधर, भाजपा ने नाकोड़ा स्थित अपने कैंप में मतदान करने का ट्रॉयल करवाया है. इसके लिए बाकायदा बैलेट पेपर छपवाया गया, जिससे किसी तरह की गलती से वोट खारिज नहीं हो. भाजपा के संभाग चुनाव प्रभारी ओंकारसिंह लखावत सहित अन्य नेता कैंप में ही मौजूद हैं. जो वरिष्ठ पार्षद कैंप से बाहर थे, वे भी वहां पहुंच गए हैं.

पढ़ें:जोधपुर नगर निगम मेयर चुनाव : भाजपा ने प्रसन्नचंद मेहता को उतारा मैदान में, कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह सोलंकी को बनाया प्रत्याशी

लंबी चल रही बाड़ाबंदी: दोनों पार्टियां अपने अपने पार्षदों को 11 सितंबर को परिणाम आने के बाद से कैंप में ले गई हैं. कल इनको पंद्रह दिन हो जाएंगे घर छोड़े हुए. इस दौरान सभी के फोन बंद हैं, कॉमन फोन से बात हो रही है. शुक्रवार को मतदान के बाद वापस बाड़ाबंदी में जाएंगे, शनिवार को उपमहापौर के चुनाव के बाद यह कैंप खत्म होंगे. शुक्रवार को मतदान के लिए सुबह साढ़े नौ बजे से पार्षदों का पहुंचना शुरू हो जाएगा.

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