देर रात पावटा और AIIMS पहुंचीं प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, भर्ती प्रसूताओं से भी मिलीं, AIIMS ने बनाई हाई-लेवल जांच कमेटी
जोधपुर में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने पर स्वास्थ्य सचिव गायत्री राठौड़ ने देर रात अस्पतालों का दौरा किया.
Published : June 23, 2026 at 8:24 AM IST
जोधपुर : पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले को राज्य सरकार ने अत्यंत गंभीरता से लिया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ देर रात खुद जमीनी हकीकत जानने जोधपुर पहुंचीं. उन्होंने रात में ही प्रभावित अस्पतालों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए.
जोधपुर पहुंचते ही प्रमुख सचिव सबसे पहले पावटा अस्पताल गईं, जहां उन्होंने भर्ती प्रसूताओं से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना. इसके बाद वह तुरंत एम्स (AIIMS) पहुंचीं, जहां गंभीर हालत में भर्ती प्रसूताओं सोनू और ललिता के स्वास्थ्य की जानकारी ली. राठौड़ ने डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक भी की. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि सभी मरीजों की 24 घंटे कड़ी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए और उनके इलाज में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस दौरान जिला कलेक्टर आलोक रंजन और डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बी.एस. जोधा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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आज होगी हाई-लेवल बैठक : प्रमुख शासन सचिव आज यानी मंगलवार को संबंधित अधिकारियों के साथ प्रकरण की विस्तृत समीक्षा करेंगी. इस बैठक में अब तक हुए इलाज, जांच की प्रगति और अस्पताल के मेडिकल मैनेजमेंट की बिंदुवार समीक्षा की जाएगी. गायत्री राठौड़ ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा पूरे प्रकरण की लगातार उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है.
AIIMS की 5 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच : जोधपुर एम्स के निदेशक डॉ. गोवर्धन दत्त पूरी ने इस पूरे मामले को लेकर डॉ एस एन मेडिकल कॉलेज के आग्रह पर जांच कमेटी बनाई है, जो पावटा अपस्ताल की जांच करेगी. कमेटी का अध्यक्ष एनेस्थीसियोलॅजी एवं क्रिटिकल केयर विभागाध्यक्ष डॉ. प्रदीप कुमार भाटिया को बनाया है. इनके साथ नेफ्रोलॉजी के डॉ. राजेश झोरावत, गायनी विभाग की डॉ. प्रियंका कथरिया, जनरल मेडसिन के डॉ. दीपक कमार, माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉ. विवेक हाड़ा को सदस्य बनाया है. यह टीम पावटा अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर, दवाओं और संक्रमण के कारणों की बारीकी से जांच कर जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
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