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देर रात पावटा और AIIMS पहुंचीं प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, भर्ती प्रसूताओं से भी मिलीं, AIIMS ने बनाई हाई-लेवल जांच कमेटी

गायत्री राठौड़ ने अस्पतालों का दौरा किया ( फोटो ईटीवी भारत जोधपुर )